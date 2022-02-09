Принуждение к модерации

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Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России прилетело на границы НАТО

МиГ-31К принес в Калининград оружие, не имеющее аналогов Антон Денисов/РИА «Новости»
Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Дальность их действия составляет две тысячи километров и перекрывает всю Европу до Атлантики. Насколько усилят анклав гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерные боезаряды, и зачем Россия столь открыто демонстрирует их НАТО? Подробности...
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Трудовым мигрантам закроют дорогу в гетто

«Социальные гетто» чаще всего возникают вокруг рынков Илья Питалев/РИА Новости
В России появились территории, где концентрация снятых гастарбайтерами квартир составляет 20% и больше. Формируются такие места плотного проживания мигрантов везде, где нужна зарубежная рабочая сила. Но незнание языка, различия в культуре и менталитете приводят к конфликтам приезжих с местным населением. Как вытащить этих людей и их детей из национальных анклавов и интегрировать в российское общество? Подробности...
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«Польша оказалась гувернанткой на встречах Макрона и Шольца»

Лидеры Германии, Франции и Польши решили реанимировать «Веймарский треугольник» из-за ситуации вокруг Украины Jakub Szymczuk/KPRP/prezydent.pl
Лидеры Германии, Франции и Польши провели переговоры, где обсудили кризис вокруг Украины и политику в отношении России, пригрозив Москве «геостратегическими последствиями». Что подразумевается под этими угрозами и почему Варшава, Берлин и Париж решили реанимировать «Веймарский треугольник»?  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Принуждение к модерации

Антон Горелкин
Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
30 января Spotify впервые опубликовал список правил в отношении контента о коронавирусе. Теперь все подкасты, в которых будут обсуждать COVID-19, получат маркировку. Она перенаправит пользователей на портал компании, посвященный данной теме. Подробности...

Ослабление России как ключ к сохранению мирового господства для США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Европейская политика стремительно утрачивает рациональность. Тогда как США скрупулезно собирают все слагаемые нового «идеального шторма» на европейском континенте, который, как и две мировые войны, призван вновь «сделать Америку великой» за счет других. Подробности...
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«Устойчивое развитие» приведет к созданию социалистического концлагеря

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Откуда взялся этот термин и как он стал синонимом «приличного поведения» государств и корпораций? Термин «устойчивое развитие» употреблялся в лесоустройстве и рыбоводстве, обозначая такое развитие биосистемы, при котором она может сама себя воспроизводить. Подробности...
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"Омикрон" приравняли к ОРВИ

Макрон в Кремле и в Киеве: главное

Налог на роскошь для казахов

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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Антон Горелкин
    зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
    		9 февраля 2022, 17:58

    В период пандемии начала активно процветать и инфодемия – дезинформация о COVID-19 до сих пор звучит из каждого утюга, а онлайн-платформы стали пристанищем для авторов фейков. Казалось бы, в такое непростое время технологические компании поддержат пользователей, встав на защиту их безопасности. Однако, как показывает практика, они начинают заботиться о людях и предпринимать какие-либо решительные действия только при возникновении угрозы потери своей репутации, прибыли или аудитории.

    Одним из таких IT-гигантов стал шведский стриминговый сервис Spotify. Оказалось, что он долгое время допускал распространение дезинформации о коронавирусе. И продолжал бы это делать, если бы не вмешался известный исполнитель Нил Янг. Музыкант потребовал от Spotify изъять музыку c площадки. Причиной послужил подкаст комика Джо Рогана под названием JRE (The Joe Rogan Experience), эксклюзивные права на который стриминговый сервис выкупил за 100 миллионов долларов два года назад. Ведущий не гнушается звать на свое шоу откровенных антиваксеров, при том, что некоторым из них уже заблокировали аккаунты в других социальных сетях.

    Например, доктора Роберта Мэлоуна, чей профиль в Twitter недавно удалили из-за неоднократных нарушений политики площадки. Другие гости заявляли, что прививка от COVID-19 может привести к смерти, отговаривали носить маски (потому что они якобы увеличивают риск заболевания) и озвучивали другие спорные факты о коронавирусе. Охваты у подкаста впечатляющие – каждый эпизод JRE слушают около 11 миллионов человек. Нил Янг обратился к компании не только с требованием удалить свое творчество с платформы, но и с призывом обратить внимание на распространение фейков. Коалиция медицинских работников также отправляла открытое письмо Spotify, прося принять меры против дезинформации о коронавирусе.

    Надо отметить упорство стримингового сервиса: первой реакцией на скандал, поднятый Нилом Янгом, стало выражение платформой сожаления в связи с его решением уйти, однако на политику Spotify это никак не повлияло. Меры начали приниматься только после того, как исполнителя поддержали и другие знаменитости. Вслед за канадским певцом свою музыку с платформы решила удалить и его соотечественница музыкант Джони Митчелл. Она подчеркнула, что делает это из-за того, что «безответственные люди распространяют ложь, которая может стоить кому-то жизни». Ситуация задела не только представителей творческих кругов, но и принца Гарри и его супругу Меган Маркл, которые заявили, что всерьез обеспокоены дезинформацией о COVID-19 на Spotify. В своем обращении звездная чета выразила надежду, что сервис предпримет все возможное, чтобы гарантировать изменения в работе платформы с дезинформацией. Хотя разрывать многолетний контракт со Spotify они пока не спешат.

    В результате общественного резонанса акции площадки начали падать. В соцсетях появились теги #DeleteSpotify, #DropSpotify, #CancelSpotify и #SpotifyDeleted, пользователи активировали так называемую культуру отмены, заявив в знак протеста, что не будут использовать платформу.

    Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Под впечатлением от понесенных убытков стриминговый сервис все-таки решил заняться проблемой и изменить свою политику. 30 января Spotify впервые опубликовал список правил в отношении контента о коронавирусе. Теперь все подкасты, в которых будут обсуждать COVID-19, получат маркировку. Она перенаправит пользователей на портал компании, посвященный данной теме: на нем размещаются факты, основанные на последних данных и актуальной информации от ученых, академиков и органов здравоохранения со всего мира. Среди крупных сервисов с подкастами такая пометка – первая птичка, однако, на мой взгляд, далеко не последняя. Spotify сообщил, что планирует обновить правила площадки в целом, чтобы создатели подкастов понимали, какой именно контент является допустимым. 

    Видимо, чтобы принимать реальные меры и ставить в приоритет безопасность своих пользователей, IT-гигантам требуется давление со стороны – будь то общественное мнение и угроза оттока пользователей, недовольство инвесторов или внимание регуляторов. Как только ситуация станет предметом общественного резонанса, компании начинают изучать проблему и искать способы ее решения.

    В 2020 году похожая ситуация возникла с Facebook – IT-гиганта обвинили в недостаточной модерации расистского, дискриминирующего и ненавистнического контента, а также в том, что соцсеть не помогает должным образом жертвам харассмента. Больше 200 компаний, среди которых Ford Motor, PepsiCo, Adidas, Starbucks, Diageo и HP, устроили настоящий рекламный бойкот технологической корпорации. Они отказались размещать рекламу на Facebook, если он не изменит свою политику. Детище Цукерберга до последнего не реагировало на происходящее, но в итоге оценило убытки и стало маркировать контент. Появился флажок у потенциально вредного контента, а также запрет на рекламные публикации, содержащие утверждения, «что люди определенной расы, этнической или национальной принадлежности, религиозных убеждений, касты, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или иммиграционного статуса представляют угрозу для других людей».

    Забавно, что зачастую цифровые компании начинают активно действовать после того, как попадут под пристальное внимание государственных регуляторов. Например, в декабре 2021 года Instagram вызвали в Конгресс на слушания о безопасности детей в интернете. Глава компании Адам Моссери должен был давать показания по этому вопросу. Платформа повела себя, как нерадивый студент ночью перед экзаменом, начав поспешно внедрять новые меры по защите подростков на платформе прямо накануне слушаний. Похожий пример есть и в России: Twitter начал удалять запрещенный на территории страны контент только после того, как Роскомнадзор замедлил трафик социальной сети и пригрозил последующей блокировкой ресурса. Хотя согласно закону о саморегулировании социальных сетей, онлайн-площадки обязаны самостоятельно выявлять и удалять противоправный контент, а не дожидаться санкций со стороны государственных регуляторов.

    То, что государство и общественность не теряют бдительность, не может не радовать. Но возникают закономерные вопросы к самоконтролю и принципам модерации контента со стороны платформ. Сколько еще скандалов, прилюдного порицания и штрафов нужно, чтобы деструктивная и противоправная информация удалялась компаниями максимально оперативно и своевременно?


     
     
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