Принуждение к модерации

В период пандемии начала активно процветать и инфодемия – дезинформация о COVID-19 до сих пор звучит из каждого утюга, а онлайн-платформы стали пристанищем для авторов фейков. Казалось бы, в такое непростое время технологические компании поддержат пользователей, встав на защиту их безопасности. Однако, как показывает практика, они начинают заботиться о людях и предпринимать какие-либо решительные действия только при возникновении угрозы потери своей репутации, прибыли или аудитории.

Одним из таких IT-гигантов стал шведский стриминговый сервис Spotify. Оказалось, что он долгое время допускал распространение дезинформации о коронавирусе. И продолжал бы это делать, если бы не вмешался известный исполнитель Нил Янг. Музыкант потребовал от Spotify изъять музыку c площадки. Причиной послужил подкаст комика Джо Рогана под названием JRE (The Joe Rogan Experience), эксклюзивные права на который стриминговый сервис выкупил за 100 миллионов долларов два года назад. Ведущий не гнушается звать на свое шоу откровенных антиваксеров, при том, что некоторым из них уже заблокировали аккаунты в других социальных сетях.

Например, доктора Роберта Мэлоуна, чей профиль в Twitter недавно удалили из-за неоднократных нарушений политики площадки. Другие гости заявляли, что прививка от COVID-19 может привести к смерти, отговаривали носить маски (потому что они якобы увеличивают риск заболевания) и озвучивали другие спорные факты о коронавирусе. Охваты у подкаста впечатляющие – каждый эпизод JRE слушают около 11 миллионов человек. Нил Янг обратился к компании не только с требованием удалить свое творчество с платформы, но и с призывом обратить внимание на распространение фейков. Коалиция медицинских работников также отправляла открытое письмо Spotify, прося принять меры против дезинформации о коронавирусе.

Надо отметить упорство стримингового сервиса: первой реакцией на скандал, поднятый Нилом Янгом, стало выражение платформой сожаления в связи с его решением уйти, однако на политику Spotify это никак не повлияло. Меры начали приниматься только после того, как исполнителя поддержали и другие знаменитости. Вслед за канадским певцом свою музыку с платформы решила удалить и его соотечественница музыкант Джони Митчелл. Она подчеркнула, что делает это из-за того, что «безответственные люди распространяют ложь, которая может стоить кому-то жизни». Ситуация задела не только представителей творческих кругов, но и принца Гарри и его супругу Меган Маркл, которые заявили, что всерьез обеспокоены дезинформацией о COVID-19 на Spotify. В своем обращении звездная чета выразила надежду, что сервис предпримет все возможное, чтобы гарантировать изменения в работе платформы с дезинформацией. Хотя разрывать многолетний контракт со Spotify они пока не спешат.

В результате общественного резонанса акции площадки начали падать. В соцсетях появились теги #DeleteSpotify, #DropSpotify, #CancelSpotify и #SpotifyDeleted, пользователи активировали так называемую культуру отмены, заявив в знак протеста, что не будут использовать платформу.

Под впечатлением от понесенных убытков стриминговый сервис все-таки решил заняться проблемой и изменить свою политику. 30 января Spotify впервые опубликовал список правил в отношении контента о коронавирусе. Теперь все подкасты, в которых будут обсуждать COVID-19, получат маркировку. Она перенаправит пользователей на портал компании, посвященный данной теме: на нем размещаются факты, основанные на последних данных и актуальной информации от ученых, академиков и органов здравоохранения со всего мира. Среди крупных сервисов с подкастами такая пометка – первая птичка, однако, на мой взгляд, далеко не последняя. Spotify сообщил, что планирует обновить правила площадки в целом, чтобы создатели подкастов понимали, какой именно контент является допустимым.

Видимо, чтобы принимать реальные меры и ставить в приоритет безопасность своих пользователей, IT-гигантам требуется давление со стороны – будь то общественное мнение и угроза оттока пользователей, недовольство инвесторов или внимание регуляторов. Как только ситуация станет предметом общественного резонанса, компании начинают изучать проблему и искать способы ее решения.

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В 2020 году похожая ситуация возникла с Facebook – IT-гиганта обвинили в недостаточной модерации расистского, дискриминирующего и ненавистнического контента, а также в том, что соцсеть не помогает должным образом жертвам харассмента. Больше 200 компаний, среди которых Ford Motor, PepsiCo, Adidas, Starbucks, Diageo и HP, устроили настоящий рекламный бойкот технологической корпорации. Они отказались размещать рекламу на Facebook, если он не изменит свою политику. Детище Цукерберга до последнего не реагировало на происходящее, но в итоге оценило убытки и стало маркировать контент. Появился флажок у потенциально вредного контента, а также запрет на рекламные публикации, содержащие утверждения, «что люди определенной расы, этнической или национальной принадлежности, религиозных убеждений, касты, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или иммиграционного статуса представляют угрозу для других людей».

Забавно, что зачастую цифровые компании начинают активно действовать после того, как попадут под пристальное внимание государственных регуляторов. Например, в декабре 2021 года Instagram вызвали в Конгресс на слушания о безопасности детей в интернете. Глава компании Адам Моссери должен был давать показания по этому вопросу. Платформа повела себя, как нерадивый студент ночью перед экзаменом, начав поспешно внедрять новые меры по защите подростков на платформе прямо накануне слушаний. Похожий пример есть и в России: Twitter начал удалять запрещенный на территории страны контент только после того, как Роскомнадзор замедлил трафик социальной сети и пригрозил последующей блокировкой ресурса. Хотя согласно закону о саморегулировании социальных сетей, онлайн-площадки обязаны самостоятельно выявлять и удалять противоправный контент, а не дожидаться санкций со стороны государственных регуляторов.

То, что государство и общественность не теряют бдительность, не может не радовать. Но возникают закономерные вопросы к самоконтролю и принципам модерации контента со стороны платформ. Сколько еще скандалов, прилюдного порицания и штрафов нужно, чтобы деструктивная и противоправная информация удалялась компаниями максимально оперативно и своевременно?