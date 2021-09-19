Кто запускает фейки о выборах в России

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19 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:25  |  vz.ru
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Байден научит Францию смирению перед американской ложью

Бегство из Афганистана и скандал с подлодками разрушили иллюзии европейцев о союзе с США Adam Schultz/White House/Global Look Press
Париж отозвал послов из Вашингтона и Канберры, обвинив Австралию в предательстве, а Вашингтон – в двуличии и лживости. Более того, Франция усомнилась в прочности союза с США, а Британию сочла «пятым колесом» в недавно созданном альянсе AUKUS. По мнению экспертов, Франции все-таки есть чем ответить союзникам на нанесенное оскорбление. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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    Кто запускает фейки о выборах в России

    За два дня голосования выявлено около 10 тыс. фейков о выборах    19 сентября 2021, 20:01
    Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
    Текст: Алексей Нечаев

    В России завершается трехдневное голосование на думских и иных выборах. Несмотря на довольно высокую явку и отсутствие серьезных правонарушений, отдельные политические силы пытаются дискредитировать процессов выборов с помощью вбросов и ложных данных. О каких именно фейках идет речь и кто стоит за их распространением?

    В воскресенье в России стартовал основной день голосования на думских и иных выборах, которые проходят с 17 по 19 сентября. Известно, что к 18:00 мск явка составила 45,15%. Кроме того, в Москве более 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании. Не обошлось и без курьезов. Например, в Тюмени на избирательный участок пришел «железный человек», в Рязанской области – человек в гидрокостюме, а в Башкирии пенсионер сел на шпагат на избирательном участке. 

    При этом наибольшее внимание россиян приковано к обеспечению чистоты избирательного процесса. В частности, международные наблюдатели сообщили в воскресенье, что не зафиксировали нарушений на выборах в Госдуму, однако поток ложных сообщений о выборах в последние дни нарастал.

    Как сообщил первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ (ОП) по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич, за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков. По его словам, с января и до первого дня голосования было выявлено 5 тыс. фейков о выборах, а только за 17 сентября – 7 тыс. Член ОП указал, что в целом за два дня выборов было зафиксировано около 10 тыс. фейков, за весь год – 15 тыс.

    Кроме того, некоторые известные блогеры публикуют в Telegram-каналах фейковые видео о вбросах на выборах. «Чем больше я смотрю видео, тем больше у меня вопросов относительно уровня сценариста и режиссера таких постановок», – говорит Малькевич. В пример он привел видео, на котором запечатлен мужчина из Петербурга, пытающийся якобы вбросить восемь бюллетеней.

    «Честно говоря, он играет очень плохо. Молодой человек говорит, что четыре бюллетеня он получил на участке, а четыре – ему где-то в другом районе передали в конверте. При этом он подходит к урне не спеша, бюллетени не опускает, а ждет, чтобы его зафиксировали... Он на камеру сдается представителям полиции, говорит, что все расскажет подробно. На мой взгляд, это постановочная история», – рассказал эксперт, а также отметил, что нужно проверить настоящие ли это были бюллетени и к какому участку они относятся.

    «В Петербурге на некоторых участках одновременно проходили выборы разных уровней, соответственно выдавалось и четыре, и пять бюллетеней. Голосование людей на традиционных выборах пытались подать как вбросы», – отметил эксперт. Также Малькевич призвал блогеров перед публикацией видео о выборах тщательно проверять информацию.

    Подобные фальшивки, судя по всему, пытаются вбрасывать и из-за рубежа. В частности, как сообщается, в Сети появился видеоролик, на котором мужчина через портал «Госуслуги» голосует якобы от имени жителей Луганской народной республики. Однако в ролике присутствуют многочисленные признаки фальсификации, что позволило экспертам сделать вывод о том, что видео изготовлено Службой безопасности Украины (СБУ).

    Глава ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, заявила, что Центризбирком будет опровергать каждый случай ложных обвинений во вбросах и «каруселях» на выборах, отметив, что именно для выявления нарушений создавалась система видеонаблюдения. Кроме того, члены ЦИК России в своем информцентре провели эксперимент по внесению в урну для голосования пачки избирательных бюллетеней. Памфилова уточнила, что у нее при этом не получилось сразу «впихнуть бюллетени в урну».

    «У нас 60 см бюллетень почти по каждому виду выборов. Мне вчера в Московской области выдали четыре бюллетеня такой длины. Сначала я их все сложила, пыталась впихнуть [в урну], у меня не сразу получилось. Вбросом сейчас пытаются обозвать элементарное голосование людей, которые получают до девяти бюллетеней», – сказала она.

    Отдельная работа ведется и по разоблачению видео-фейков, о которых ранее говорили в Общественной палате. Так, под видео в TikTok о якобы вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков Иркутска выдаются кадры с выборов 2013 года.

    Также разоблачен обман «избитого» наблюдателя на выборах в Москве. В частности, наблюдатель от одной из оппозиционных партий заявил о совершенном на него нападении. В Instagram он разместил свою фотографию с якобы кровью на лице. Однако в распоряжении Telegram-канала «Опер пишет» оказалось видео, на котором мужчина рисует себе «кровавый» след носом. «Таким образом, это не более чем провокация и обман», – говорится в сообщении. 

    При этом Памфилова сообщила о случаях реальных нарушений. «Мы тоже их будем рассматривать, и будем отчитываться, какие меры мы принимаем», – отметила глава ЦИК. По ее словам, для выявления нарушений и создавалась система видеонаблюдения. «Для этого мы и делали эту систему максимально прозрачной, чтобы любое нарушение выходило на поверхность, чтобы все тайное становилось явным», – добавила Памфилова.

    Так, трое председателей участковых комиссий в Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях уже освобождены от своих должностей. Также подтвердилось восемь случаев вбросов бюллетеней в шести субъектах: Республике Адыгея, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской областях. Она отметила, что во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки.

     Также после критики Памфиловой на Ставрополье освободили от должности председателя участковой избирательной комиссии (УИК) 1085. На этом участке камеру видеонаблюдения закрывали тряпками. Тем самым было невозможно установить достоверность результатов волеизъявления избирателей и сохранность бюллетеней, которые были в сейф-пакетах.

    Но подобные инциденты не сказывают на чистоте самих выборов, считают эксперты.

    Куда большей проблемой является распространение фейков о мнимых нарушениях. «Они распространяются организациями, которые признаны иностранными агентами, а также неизвестными людьми в соцсетях. Они, например, прикрепляют к сообщениям старые видео и имитируют нарушения», – рассказал газете ВЗГЛЯД председатель координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

    «Более того, значительное число неподтвержденной информации, несоответствующей действительности, распространяют наблюдатели и представители некоторых оппозиционных партий», – добавил Григорьев.

    В некоторых случаях фейки запускаются из-за незнания избирательного законодательства, то есть без злого умысла. «Но каждый случай, вне зависимости от того, фейк это или не фейк, мы проверяем, изучаем сообщения от наших наблюдателей на участке, а также видеозаписи с камер наблюдения. Затем, исходя из этих данных, уже делаем свое заключение», – подчеркнул Григорьев.

    В свою очередь уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что технологии наблюдения в России, несомненно, эволюционируют в позитивную сторону, что позволяет все качественнее наблюдать за ходом голосования и реагировать в случае сомнений в легитимности процесса голосования.


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