Явка на выборах в Госдуму в Москве за два дня превысила 34% Стала известна судьба пойманного на избирательном участке в Москве енота За два дня голосования выявлено около 10 тыс. фейков о выборах 19 сентября 2021, 09:54 Текст: Евгения Шестак

Поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков, сообщил первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ (ОП) по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. «Суббота выдалась спокойнее. Фейки все же были, хотя их число по сравнению с пятницей упало более чем вдвое – примерно 3 тыс.», – цитирует ТАСС Малькевича. По его словам, с января и до первого дня голосования было выявлено 5 тыс. фейков о выборах, а только за 17 сентября – 7 тыс. Член ОП указал, что в целом за два дня выборов было зафиксировано около 10 тыс. фейков, за весь год – 15 тыс. Ранее председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил, что общая явка на выборах в Госдуму с учетом онлайн-голосования к 20.00 мск субботы превысила 34,4%. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве за два дня.

Песков объяснил дату на часах Путина во время голосования 18 сентября 2021, 15:00

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин не пользуется календарем, встроенным в часы, поэтому во время электронного голосования у главы государства была установлена другая дата, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», – сообщил Песков РИА «Новости». Ранее в СМИ обратили внимание на то, что в ходе электронного голосования у президента на часах установлено 10-е число, сам глава государства проголосовал 17 сентября онлайн. Памфилова возмутилась поведением кандидата от КПРФ Бондаренко 18 сентября 2021, 15:11 Поведение кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко на избирательном участке в Саратове было возмутительным, считает председатель ЦИК Элла Памфилова. «Председатель комиссии слегла. Это как называется? Это законодатель? Он является местным депутатом, который должен способствовать тому, чтобы на участке все было нормально. Я даже не хочу давать никаких комментариев. Все все видят, все понимают», – сказала Памфилова в информцентре ЦИК, передает РИА «Новости». Глава избиркома Саратовской области Ирина Романова отметил, что выдержать эту ситуацию председателю комиссии помогли психологические тренинги для сотрудников избирательной системы. Ранее в Сети распространилось видео, на котором Бондаренко, баллотирующийся от КПРФ по одномандатному округу в Саратовской области, на повышенных тонах общается с главой участкового избиркома, требуя предоставить ему некую документацию. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия – За Правду», «Яблоко», «Партия Роста», Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и «Партия пенсионеров». МИД Молдавии выразило сожаление в связи с открытием Россией избирательных участков в Приднестровье 18 сентября 2021, 16:03 Текст: Вера Басилая

Министерство иностранных дел Молдавии сожалеет из-за того, что Россия открыла 27 избирательных участков на выборы в Госдуму на территории Приднестровья в связи с якобы невозможностью обеспечить безопасность голосования. «Касательно открытия избирательных участков в приднестровском регионе 19 сентября для выборов Государственной Думы Российской Федерации, Министерство иностранных дел выражает сожаление, что российская сторона, несмотря на последовательную позицию молдавских властей, действовала таким образом, который не соответствует принципу суверенитета и территориальной целостности Молдавии и двусторонней правовой базе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на молдавский МИД. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

В ведомстве отметили, что ранее посольство России в Молдавии в ответ на запрос об открытии участков получило уведомление об отсутствии препятствий для организации голосования в подконтрольных Молдавии населенных пунктах. «МИД просил российскую сторону воздержаться от открытия 27 избирательных участках в населенных пунктах в приднестровском регионе Молдавии, в том числе из-за невозможности обеспечения необходимых условий безопасности для проведения голосования», – добавили в ведомстве. Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Молдавии организована работа 30 избирательных участков, из них 27 – на территории Приднестровья. ЦИК отреагировал на поимку постановщиков видео с «нарушениями» на выборах 18 сентября 2021, 18:53 Запись с поимкой снимающих постановочные видео о нарушениях на выборах, вероятно, подтверждает версию о подготовленной Западом кампании для непризнания итогов голосования, заявили в ЦИК. В ЦИК прокомментировали появление в сети видео, на котором, как утверждается, зафиксировано задержание снимавших постановочные видео о нарушениях на выборах в Госдуму. Сообщалось, что их накрыли прямо на «киностудии», которую они организовали в московской квартире. «Скорее всего, это подтверждение информации, которая появлялась накануне: о том, что готовится большая операция по непризнанию выборов Западом, о том, что в ходе голосования якобы происходили какие-то массовые нарушения. И на этой волне воздействовать на общественное мнение», – приводит комментарий ЦИК Telegram-канал RT. Комментариев правоохранительных органов пока получить не удалось. Вместе с тем в Сети расходится скриншот заявления в полицию, в котором указан номер телефона человека, который мог привлечь остальных к съемкам упомянутых постановочных видео. Из открытых источников следует, что этот номер принадлежит Илье Пахомову, бывшему менеджеру проектов ФБК* (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) и помощнику Алексея Навального. Сам Пахомов на момент публикации для комментариев оказался недоступен. По данным собеседников телеканала, в последнее время он находился в Тбилиси и Вильнюсе. Явка ко второму дню выборов превысила 31% 18 сентября 2021, 21:28 Текст: Алексей Дегтярев

Общая явка на выборах в Государственную думу к 20.00 мск субботы превысила 31%, сообщили в Центризбиркоме. «Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 20:00 по Москве составила 31,51%, – цитирует сообщение ЦИК РИА «Новости». Там пояснили, что в этой цифре не учитывается дистанционное электронное голосование. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Французские наблюдатели дали рекомендацию критикам выборов в России 18 сентября 2021, 21:23 Текст: Алексей Дегтярев

Критикующим российские выборы следует самостоятельно посетить страну и оценить ход голосования, заявили депутат французского Национального собрания Жером Ламбер и экс-парламентарий Мишель Вуазен, прибывшие в Крым в качестве наблюдателей. Много комментариев негативного характера происходит «от представителей англосаксонского мира», указали французские политики, передает РИА «Новости». «Если бы те люди, которые критикуют выборы, могли бы приехать, они бы убедились, что избирательный процесс проходит в полном соответствии с международным демократическим стандартом», – заявил Ламбер. Вуазен добавил, что международным мониторинговым миссиям следует самим посмотреть на электоральный процесс в России. «Приезжайте сюда, наблюдайте за ходом голосования, и вы увидите, что все здесь проходит в соответствии с международными требованиями», – призвал их французский политик. Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией. Кроме того, в ЕС призвали совместно с США противостоять России и Китаю. Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего евродепутаты решили провести такую политику в отношении российских выборов. ЦИК сообщил об отражении мощной DDoS-атаки на ресурсы избиркома 18 сентября 2021, 13:18

Фото: CHROMORANGE/Andreas Poertner/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Российский Центризбирком отразил во второй день голосования крупную DDoS-атаку, заблокировано порядка 246 тыс. запросов, сообщил глава федерального центра информатизации при ЦИК России Александр Сокольчук. «Сейчас буквально около полудня была совершена также DDoS-атака и средствами защиты на портале ЦИК России было заблокировано порядка 246 тыс. запросов. Видимо, идет подготовка к завтрашнему дню. Будем стараться, чтобы ничего не прозевать», – приводит РИА «Новости» слова Сокольчука. Он также добавил, что в первый день выборов зафиксированы три атаки из-за рубежа на ресурсы Центризбиркома. «За 17 сентября у нас было зафиксировано три целенаправленные атаки из-за рубежа. Две атаки было по сканированию нашего интернет-портала ЦИК России на предмет выявления уязвимости. Первое было сканирование порядка шести часов, второе сканирование две минуты. Вечером была организована в течение одной-двух минут распределенная DDoS-атака. Хочу сказать, что атака была достаточно мощной», – уточнил он. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

Ранее сообщалось, что специалисты отразили за первый день больше 100 DDOS-атак на системы онлайн-голосования. Напомним, что следственный комитет инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако атаки не нанесли ущерб и были отражены. Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома России, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Наблюдатели рассказали о задержаниях провокаторов на избирательных участках 18 сентября 2021, 18:28 Текст: Евгений Романов

Сигналы о нарушениях в ходе выборов весьма малочисленны, а большинство из них оказываются фейками. Ловить провокаторов позволяют системы видеонаблюдения на избирательных участках, сообщил газете ВЗГЛЯД член исполкома движения «Корпус «За чистые выборы» Алексей Песков. Он назвал независимых наблюдателей главным источником объективных данных о ходе голосования. «Ситуационный центр ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), несмотря на многочисленные попытки хакерских атак из-за рубежа на наш портал nom24.ru, проводит работу по получению, обработке и проверке информации о ходе голосования на выборах, непрерывно и круглосуточно, начиная с момента открытия первых избирательных участков на Дальнем Востоке», – говорит член исполкома движения «Корпус «За чистые выборы» и координатор ассоциации НОМ Алексей Песков. По его словам, абсолютное большинство получаемых сообщений не содержат информации «о каких-либо проблемах». «Сигналы о нарушениях весьма малочисленны, каждое из них мы тщательно проверяем, привлекая электоральных экспертов. Большинство таких сигналов оказываются фейками, то есть недостоверной информацией», – уточнил Песков. Координатор назвал целью провокаций «со стороны разных участников процесса» дестабилизацию обстановки на избирательных участках. «Однако то, что наблюдатели осуществляют фото и видео фиксацию всех инцидентов, позволяет идентифицировать провокаторов и нарушителей порядка, привлекать их к ответственности», – отметил он. Эксперт подчеркнул, что главными и достоверными источниками объективных данных о ходе голосования являются независимые наблюдатели, «которые, как показывает практика, в полной мере применяют свои компетенции и знания, полученные в ходе обучения, организованного ассоциацией НОМ совместно с Общественной палатой для того, чтобы разрешать возникающие проблемы и пресекать попытки нарушений». «Я считаю, что такие масштабы общественного контроля на протяжении всех дней голосования и за различными формами голосования будет способствовать укреплению доверия к этим выборам и их результатам», – подытожил Песков. Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Председатель мониторинговой рабочей группы по выборам Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов сообщил в субботу об отсутствии серьезных нарушений. Голосование в основной день выборов началось в России 18 сентября 2021, 23:21

Фото: Камчатка Сегодня/Youtube

Текст: Антон Антонов

В восточной части России уже начался третий день голосования на выборах в Госдуму – избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени, то есть в 23.00 мск. На Камчатке и Чукотке выбирают депутатов федерального и региональных парламентов, также там проходят выборы в органы местного самоуправления. В регионах зарегистрировано 230080 избирателей и 32641 избиратель соответственно, передает РИА «Новости». Напомним, общая явка на выборах в Госдуму к 20.00 мск субботы составила 31,51% без учета дистанционного электронного голосования. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Госдуму 19 сентября 2021, 09:15

Фото: Семен Антонов/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму, сообщил руководитель группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместитель председателя сената парламента Казахстана Аскара Шакирова. Он отметил, что за два дня выборов в ходе посещения наблюдателями избирательных участков члены группы международных наблюдателей не выявили каких-либо нарушений. Он также подчеркнул, что выборы в России проходят на высоком организационном уровне: «они прозрачны, доступны», передает ТАСС. По словам Шакирова, не проблем и с электронным голосованием. «Говорить о каких-то преимуществах или недостатках преждевременно. Я думаю, россияне сами дадут оценку электронному голосованию. Но каких-либо нарушений или же негативных факторов, связанных с электронным голосованием, мы не обнаружили», – пояснил он. Иностранные эксперты посетили Центр общественного наблюдения в Краснодаре, где их познакомили с условиями работы наблюдателей, сообщает телеграм Общественной палаты России. Зарубежные гости высоко оценили организацию выборного процесса. «Россия показала всему миру пример, как нужно проводить выборы, их организовывать, использовать технические средства и вовлекать гражданское общество. То, что я увидел в России, носит подлинно демократический характер», - отметил Абель Абдиэль Аронатегуй Вивиес, исполнительный директор фонда Contra-Peso. «Я приехал из Швеции и считал, что моя страна имеет укорененную демократическую традицию. Но, побывав в этом центре, я понял, что даже шведы очень многое принимают на веру. Увидев вашу систему видеомониторинга, я понял, что РФ стремится именно к инновационному внедрению технологий, которые действительно обеспечивают прозрачность выборов», - признался Ян Магнус Стенлунд, автор и ведущий программ. Ранее сообщалось, что свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве за два дня. Напомним, общая явка на выборах в Госдуму к 20.00 мск субботы составила 31,51% без учета дистанционного электронного голосования. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Пушилин назвал эпохальной возможность для живущих в ДНР россиян голосовать на выборах 18 сентября 2021, 18:06 Текст: Алексей Дегтярев

Возможность живущим в Донецкой народной республике россиян проголосовать на выборах в Госдуму – это эпохальное событие для Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Мы однозначно, с учетом того, что сейчас граждане России, проживающие на территории Донецкой и Луганской народной республики, (могут) участвовать в выборах, голосовать за депутатов, конечно, смотрим оптимистично (на это). Это для нас рывок, это для нас эпохальное событие», – заявил Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости». Он добавил, что абсолютное большинство жителей республики «смотрят только в сторону России», в том числе как можно более тесной интеграции. «Люди говорят: мы хотим вернуться на свою большую родину. Это то, о чем люди мечтают, откровенно это так», – указал Пушилин. По его мнению, несколько провокаций в адрес ДНР в последнее время были связаны с ситуацией с выборами в России. Проживающие в ДНР россияне с 8:00 (совпадает с мск) могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-режиме в более 250 информационных центрах на территории ДНР, сообщала ранее руководитель информационного центра Анна Гайворонская. Кроме того, те, кто в упрощенном порядке получили российское гражданство, могут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В ЦИК оценили второй день голосования в России 18 сентября 2021, 22:41 Текст: Антон Антонов

Голосование во второй день выборов было спокойным и корректным, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев. Булаев отметил, что «нарушений, которые влияли бы на результат голосования, нет». Он также сообщил, что при дистанционном электронном голосовании «явка по всем регионам составляет уже около 80%». Булаев отметил, что его прогноз итоговой явки «в 90% на дистанционном электронном голосовании может и сбыться». В случае выявления «грубых» нарушений на выборах, ЦИК «предлагает регионам отменить результаты голосования или по участку или по ящику для голосования». «Таких немного», – приводит его слова РИА «Новости». В ходе выборов недействительными признаны 6203 избирательных бюллетеня, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Бюллетени, по ее словам, были аннулированы в пяти субъектах России: Республике Мордовия, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях. Напомним, общая явка на выборах в Госдуму к 20.00 мск субботы составила 31,51% без учета дистанционного электронного голосования. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Эксперт: Люди начинают извлекать пользу из трехдневной модели голосования 18 сентября 2021, 17:55 Текст: Андрей Резчиков

Люди оценили трехдневный формат голосования. Избирательная система повернулась к народу лицом, явка в Челябинской области превзошла ожидания наблюдателей, сказал газете ВЗГЛЯД местный политолог Василий Зорин. Он отметил особенности выборов в Челябинской области и призвал вводить дистанционное электронное голосование по всей России. «По последним данным, озвученным около трех часов дня, в субботу явка в Челябинской области составила почти 23%. Это чуть меньше, чем средний показатель по стране, но все равно мы оцениваем его как высокий. С учетом того, что выборы продлятся три дня, явка превзошла ожидания. Это говорит о том, что по сравнению с прошлогодними региональными выборами (тогда явка составила 33%) избиратели участвуют в этих выборах гораздо активнее», – отметил заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Василий Зорин. Главный фактор интереса к выборам – их федеральный статус, повестка серьезнее, чем на региональных голосованиях. «Люди начинают извлекать для себя пользу из трехдневной модели, потому что можно проголосовать в рабочий день, в субботу до поездки за город или в воскресенье. Вариантов много и это удобно. Происходит разворот избирательной системы лицом к людям», – считает эксперт. Зорин отметил усилия партий по мобилизации электората, их действенные призывы к сторонникам идти голосовать. Поэтому уже в воскресенье результат может быть предопределен «эффективной мобилизационной работой». Что касается жалоб на ход голосования, то часть нарушений незначительна и связана с оформлением реестров на переносное голосование. Некоторые наблюдатели жаловались на попытки работников местных избиркомов «ограничить их свободу перемещений». «Но в целом я оцениваю статистику по жалобам и нарушениям как в пределах нормы. Больше всего жалоб поступает с тех территорий, где параллельно с федеральными выборами проходят муниципальные кампании. Там своя борьба, местная повестка. У нас же более десятка кандидатов, в частности, на выборах в Челябинские райсоветы. А там, где кроме федеральных выборов других кампаний нет, все, на мой взгляд, спокойно», – заверил собеседник. Эксперт добавил, что многие сообщения о нарушениях оказываются фейками. Их распространяют в основном через анонимные Telegram-каналы, в частности, о якобы отсутствии пломб на избирательных урнах на каком-то из участков. «Хорошая практика – это штабы общественного наблюдения. Там собираются журналисты, политологи, представители общественности. Они вникают в ситуацию и разбираются с заявлениями о нарушениях. Авторами этих фейков в основном являются оппозиционные кандидаты на муниципальных выборах», – уточнил Зорин. Завкафедрой политических наук и международных отношений ЧелГУ приветствовал возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и выразил надежду на то, что в следующем электоральном цикле область тоже сможет подключиться к выборам в онлайне. Он напомнил, что регион уже успешно участвовал в ДЭГ-тренировках. «Будет здорово, если практику электронного голосования распространят на все регионы. Мы уже ловим такие сигналы. Неслучайно президент России и премьер-министр проголосовали на этот раз с помощью интернета. Я очень хотел бы, чтобы по итогам эксперимента, который проводится на этих выборах в семи регионах, опыт дистанционного голосования был признан успешным и перенесен на все регионы», – подытожил Зорин. Челябинская область разделена на пять избирательных округов: Челябинский, Металлургический, Коркинский, Магнитогорский и Златоустовский, в каждом из которых после процедуры регистрации осталось в среднем по 10 кандидатов от 12 партий. Одновременно в регионе проходят дополнительные выборы в региональное Заксобрание по Курчатовскому одномандатному избирательному округу №13 и выборы в органы местного самоуправления. Депутатов райсоветов выбирают практически все муниципальные районы. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Эксперт: Электронное голосование привлекло сторонников властей 18 сентября 2021, 11:41

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Дистанционное электронное голосование привлекло лоялистов, они прислушались к советам проголосовать дистанционно в условиях коронавируса, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Она объяснила, почему онлайн-голосование исключает манипуляции с итоговыми результатами. «Большинство тех, кто воспользовался дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), – лоялисты, те, кто скорее положительно оценивает действия властей. Это связано с тем, что они прислушивались к советам беречь себя в условиях коронавируса и голосовать электронно даже в том случае, если есть возможность прийти на избирательный участок», – считает исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин. Оппозиция, по ее словам, традиционно призывает приходить на участки и «говорит о недоверии к итогам голосования». К этим советам в основном прислушиваются возрастные категории граждан, симпатизирующие критикам властей. «При этом оппозиционеры не объясняют, как устроена система дистанционного электронного голосования, но призывают изначально не доверять ей», – пояснила эксперт. ДЭГ обеспечивает анонимность избирателей и исключает попытки повлиять на итоги голосования. «Я общалась с разработчиками электронного голосования. Они вне политики и просто объясняли механику процесса. Разработанная система блокчейн не предполагает того, что ее можно изменить. Если кто-то вторгнется в эту систему и попробует внести изменения, то останется след, который будет виден всем – специалистам и наблюдателям. Невозможно без следа вторгнуться в эту систему и поменять расклад голосов», – заверила собеседник. В Москве, где ДЭГ применяется не первый раз, онлайн-голосование воспринимают как удобную государственную услугу. «Вчера я проголосовала электронно. Просто зашла на сайт и вся процедура напомнила мне запись ребенка в кружок. У меня не было ни минуты задержки. Сначала система выдала первый бюллетень, а затем – второй. Если посмотреть на регионы, где еще не было электронного голосования, то для них это будет своеобразным новшеством, но там и госуслугами еще не все пользуются. Но на следующих выборах и для этих регионов электронное голосование тоже станет привычным, как для москвичей. А в столице ДЭГ – уже часть современной цифровой экосистемы города. Электронное голосование должно применяться по всей России (сейчас оно проходит в семи регионах). Это уже наше настоящее – удобное и комфортное», – считает Линдигрин. По мнению эксперта, ДЭГ привлекает пассивных избирателей. «После голосования в Москве в 2019 году и по поправкам к Конституции в 2020 эксперты отмечали, что в процессе участвовали многие из тех, кто раньше вообще не голосовал. На некоторых участках таких набиралось до 10 процентов от общего числа проголосовавших. Я надеюсь, что теперь они и дальше будут пользоваться электронным голосованием. Эта процедура стала для них привычной», – добавила политолог. В субботу утром замглавы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале данные о ходе выборов. По его словам, «2/3 избирателей Москвы, записавшихся на электронное голосование /1,386 млн/ уже проголосовало дистанционно». В субботу проходит второй день выборов депутатов Госдумы. Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев рассказал о штатном ходе голосования. Нарушений мало, и они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты. По его словам, достаточно высокая активность избирателей в пятницу обнадеживает с точки зрения окончательной явки. Булаев обратил особое внимание на высокую явку на дистанционном электронном голосовании: «В основном она около 50%, но по некоторым субъектам даже больше, например, в Москве и Ростовской области. И я думаю, это тоже доказывает, что наше решение о применении ДЭГ на достаточно большой территории России было правильным», – считает зампредседателя ЦИК. Явка в первый день составила 16,85%. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность этих выборов и преимущества онлайн-голосования. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Оппозиция не нашла нарушений сохранности сейф-пакетов в УИК 18 сентября 2021, 12:13 Текст: Наталья Ануфриева

Представители несистемной оппозиции после появления в соцсетях информации о том, что в ряде регионов после закрытия участковых избирательных комиссий (УИК) якобы «не запечатывают сейф-пакеты и добрасывают бюллетени в урны» решили провести ночную проверку УИК, сообщил основатель студенческого профсоюза и экс-координатор «Штаба Навального*» (организация, деятельность которой запрещена в России) в Санкт-Петербурге Денис Михайлов. Михайлов сообщил на своей странице в соцсети Twitter, что поступило «много информации о том, что в некоторых регионах не закрывают сейф-пакеты и добрасывают бюллетени в урны», тогда представители движения решили «проверить два УИКа в городе (Санкт-Петербурге)». В результате проверки УИК № 760 и УИК 2225 нарушений выявлено не было, только во второй избирательной комиссии представителей оппозиции сотрудники полиции, по словам Михайлова, не допустили в УИК до прибытия туда председателя комиссии. «Наконец-то нам удалось проверить УИК 2225. В целом, тут все, как и должно быть», – написал он. Ранее в Общественной палате за первый день выборов выявили порядка 7 тыс. фейков. Кроме того, в Москве аннулировали восемь урн для надомного голосования. До этого сообщалось, что явка в первый день голосования в Москве составила 23,07%.