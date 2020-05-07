Фейки о коронавирусе стали оружием для диверсий

Чем дольше тянется режим самоизоляции, тем шире в блогосфере распространяются конспирологические теории и слухи о спланированной вспышке COVID-19. Угроза информационной эпидемии стала настолько серьезной, что вмешались Генпрокуратура и Роскомнадзор, решив заблокировать фейковые ролики по этому поводу. Что лежит в основе теории «ковид-заговора» и почему многие люди с легкостью начинают верить в нее?

В среду Генпрокуратура признала фейками несколько роликов и сообщений в Youtube и «Одноклассниках» – во всех случаях речь шла об искусственном создании коронавируса. В сообщении упоминаются ролики с названиями «Коронавирус. Разоблачение», «Апокалипсис сегодня. Метка дьявола чипизация планеты. часть 1» и «Апокалипсис сегодня. Генетическое оружие. Часть 3». Надзорное ведомство потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам с этой информацией.

Суть этих материалов сводится к следующему: COVID-19 является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью вживления людям неких управляющих чипов, установления нового глобального мирового порядка, уничтожения большинства человечества путем заражения под видом вакцинации.

Распространение подобных роликов создает «угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», сочли в Генпрокуратуре. Там напомнили, что ни Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), ни правительством России, ни другими органами власти страны не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, представители академической науки также единодушны во мнении – одолевший планету вирус SARS-CoV-2 (вызывающий острую инфекцию COVID-19) появился естественным путем. Но в отличие от историй о тайном мировом правительстве, масонском заговоре, рептилоидах и тому подобном, у конспирологии на тему вируса есть определенная фактическая почва – и в США, и в Китае, например, в Уханьском институте – действительно велись работы с вирусами схожего типа.

Как сообщалось, в конце прошлой недели телеканал «Россия 24» снял с эфира выпуск передачи режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». В выпуске рассказывалось о медицинских проектах американского бизнесмена и филантропа Билла Гейтса. В изложении Михалкова, проекты подразумевают «чипирование» людей под видом массовых прививок – и все это с целью «сокращения человечества». Режиссер обратил внимание на номер патента одного из изобретений компании Гейтса ­Microsoft – 060606, что, по мнению автора, напоминает о «числе Зверя» из Апокалипсиса. Сам выпуск по-прежнему доступен в YouTube, набирает просмотры и перепосты в качестве «запрещенного», хотя на самом деле он не вошел в список Генпрокуратуры.

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Как объясняла ранее в интервью газете ВЗГЛЯД социальный антрополог Анна Кирзюк: «Состояние полной неопределенности делает людей гораздо более восприимчивыми к конспирологическим теориям».

Как полагают специалисты, проблема не только и не столько в злом умысле «фейкоделов», сколько в социально-психологическом запросе на такого рода выдумки. «Теория заговора, теневого правительства существует давно, – напомнил в интервью газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин. – В обычные времена люди обсуждают такие вещи в качестве шутки: мол, послушайте, какой бред тут сочинили в интернете». Но в критической ситуации, как сегодня, на фоне распространения вируса и экономического кризиса, многие люди дезориентированы – и тогда вымыслы и не подкрепленные фактами предположения выходят на первый план, добавляет он.

Тревога вкупе с большим количеством свободного времени, которое может появиться в режиме самоизоляции, и приводит к рождению мифов, с помощью которых люди пытаются по-своему смягчить напряжение.

«Как только появились первые фейки об искусственном происхождении коронавируса, некоторые особо экзальтированные особы сразу начали приписывать авторство создания COVID-19 людям, осуществляющим некий глобальный замысел», – отметил Фомин. Он отмечает: конспирологические истории о «массового чипирования» появились задолго до пандемии, но прекрасно легли на новую почву. Человеку, по его словам, свойственно персонифицировать угрозу – и в данном случае, это «злодей-ученый».

По мнению доктора Фомина, склонность к теориям заговора имеет не только психологическую, но и физиологическую природу. «Если говорить о категории тех, кто особенно подвержен мифам, вроде этого – про чипирование, – то я бы назвал условно, возраст от 40 до 60 лет. Хотя, конечно, здесь мы можем только предполагать, а не знать наверняка. Дело в том, что люди старше 40 лет переживают гормональную перестройку организма, – отмечает эксперт. – Например, у мужчин снижается уровень тестостерона, а это серьезный фактор, который определяет уверенность в себе, эмоциональную устойчивость.

Возникает так называемая депрессивная триада: я не уверен в себе, я не уверен в том, что меня окружает, я не уверен в своем будущем».

Психологической почвой для депрессии может быть и накопившийся у россиян за постсоветские времена опыт, который заставляет доверять больше мрачным слухам, полагает доктор медицинских наук, президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров. Дополнительный фактор – долгая самоизоляция, провоцирующая раздражение. «Страх перед невидимой угрозой, отсутствие стабильности – все это расшатало психическое состояние наших сограждан», – сказал Макаров газете ВЗГЛЯД.

Но сами слухи эксперт разделяет на две категории: злонамеренные фейки и частные, пусть даже необоснованные мнения. Главным критерием различия Макаров считает авторство поста в соцсети, фейки же тиражируются обычно анонимно.

«Когда я слышу в ролике хорошо поставленный мужской голос, который железным тоном заявляет: «Всем впрыснут чипы и вы станете зомби», и все это сопровождается профессионально сделанным видеорядом почти гипнотического воздействия, то я понимаю – эти материалы намеренно дестабилизируют психику. Это настоящая психологическая диверсия», – поясняет профессор.

Примером такого ролика можно назвать видео «Коронавирус. Разоблачение», который Генпрокуратура признала фейком – под 4 млн просмотров, и при этом анонимность (авторы укрылись под ником «Народные новости», в канале лишь одно видео).

«Если медийно известное или неизвестное лицо высказывает свое частное мнение, допустим, об искусственном происхождении коронавируса, то преследовать за это, конечно, нельзя. У нас все-таки свобода мнений в рамках УК. К тому же, в случае таких выступлений, автор рискует собственной репутацией», – добавил он. «Нужно отличать мнение и диверсию», – отметил профессор.

Эксперты рассчитывают, что официальный вердикт Генпрокуратуры отрезвит хотя бы часть тех россиян, что до сих пор верили и активно распространяли фейки о чипировании или о приближении Апокалипсиса.

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«Любые фейки, в том числе про коронавирус, – заметно усиливают тревожность аудитории. Понятно, что если люди будут постоянно сталкиваться со всеми этими историями – про вертолеты, распыляющие вирус, про чипирование, про каких-то разбойников, которые дают людям подышать отравленной маской, а потом грабят, – то они будут ходить с круглыми глазами, нервные. И здоровья это им не прибавит», – сказал газете ВЗГЛЯД замруководителя аналитического управления АНО «Диалог» Тимофей Ви.

Под воздействием фейков люди способны совершить необдуманные поступки, даже преступления, как это, например, произошло в Северной Осетии. Там жители села, будучи уверены, что сеть 5G способствует распространению коронавируса, сожгли соседнюю сотовую вышку и в итоге оставили всю округу без связи. Аналогичные поджоги ранее произошли и в Британии.

«Таких случаев пока не очень много, потому что большинство россиян все же скептически относятся к информации в Сети, проверяют ее. Но есть определенная, не очень большая категория людей, которая верит во все эти конспирологические теории – и про искусственное происхождение вируса, и про заговор мирового правительства. Надеюсь, для какой-то части из них официальное решение Генеральной прокуратуры будет весомым аргументом в пользу того, что это фейк», – отметил эксперт.

Впрочем, как полагает Макаров, попытки просто запретить разные мнения в соцсетях «могут привести, наоборот, к усилению самых абсурдных слухов». Гораздо эффективнее другой путь, считает эксперт – привлекать профессиональных психологов к публичному объяснению правительственных решений, связанных с борьбой против коронавируса.

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