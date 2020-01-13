Минздрав России попал под удар информационной войны

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13 января, понедельник  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
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От российской экономики в 2020 году ждут большего

2020 год должен стать лучше предыдущего Фото: Сергей Портер/ТАСС
Если 2019 год прошел под знаком сохранения и укрепления макроэкономической стабильности, то в 2020 году, как ожидается, все силы страны будут направлены на ускорение темпов роста российской экономики. Удастся ли в новом году разогреть экономику страны?  Подробности...
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Россиян ждет послание социального характера

Год назад в своем послании Путин обещал помочь многодетным семьям – и слово сдержалФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
В следующую среду уже в 16-й раз Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. В его рамках президент обозначает основные направления развития страны и ставит задачи правительству и парламенту. Но в этом году послание впервые будет озвучено главой государства в начале года. Кроме того, заранее известна одна из основных тем – повышение доходов россиян. Подробности...
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Морские конфликты США и России лишь отдаленно похожи на столкновения холодной войны

Последнее сближение военных кораблей России и США произошло 9 января 2020 годаФото: кадр из видео
В России и США обсуждают очередной опасный инцидент, произошедший между военными кораблями государств. Обе стороны обвиняют друг друга, но в данном случае конфликт явно провоцировали именно американцы. Однако еще несколько десятилетий назад противостояние России и США в море и в воздухе приобретало порой куда большую остроту. Подробности...
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Нидерланды накрыла мода на смерть

Смертельные инъекции стали обычной практикой в Нидерландах Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Нидерланды стали мировой столицей самоубийств, совершенных с врачебной помощью. Однако за происходящим скрываются злоупотребления на грани криминала и массовые манипуляции статистикой. Практика эвтаназии поставила перед голландским обществом и врачами массу весьма неудобных вопросов – прежде всего этических. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец

Сергей Мардан, публицист
Рекламный ход с выигрышем 1 млрд рублей в лотерею еще раз дает понять, какие гигантские деньги зарабатываются в этом «бизнесе». Только бизнес этот никого не делает счастливее, он не создает никакой новой ценности, вообще ничего. Подробности...

Антихристианская ненависть стала проявлением свободы слова

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Человека, в сердце которого, как сказал поэт, «минул последний стыд и все осквернено», легко подчинить. Чтобы сопротивляться диктату, нужны ценности – а у человека, который продал их за подписку на Netflix, их больше нет. Подробности...
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Массовая культура не может создать эталонного русского

Сергей Сафронов, Бизнес-консультант
Где найти эталонные образы современных русских людей? В российской культуре бесконечно воспроизводится триада мент – бандит – коммерсант, или другой полюс: интеллигент – алкаш – терпила, и в их единстве уже не обнаружить швов. Подробности...
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      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
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      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
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      Как планета встретила новый, 2020 год

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              Минздрав России попал под удар информационной войны

              Фейк утверждает: если пожилому человеку потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать»   13 января 2020, 18:15
              Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
              Текст: Антон Крылов

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              В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка?

              Фейки стали неотъемлемой частью информационной реальности, заменив собой городские легенды прошлых лет. Раньше верили в гигантских крыс в канализации, лезвия в поручнях эскалатора, в похищения детей из игровых комнат гипермаркетов. Теперь - в китайских дипломатов, прославляющих Сталина, и в президента Туркменистана, выигрывающего чемпионат по программированию. Доверие к печатному слову особенно сильно у старшего поколения, экстраполирующего принцип «в газетах врать не будут» на любые тексты из интернета. Но и молодежь редко утруждает себя проверкой информации.

              Фейки бывают безвредные, а бывают довольно опасные. Один из последних начал активно распространяться в праздничные дни, пока чиновники отдыхали вместе с народом. Речь идет о поправках в приказ Минздрава «О внесении изменений в порядок оказания медицинской помощи» по профилю «гериатрия». Согласно опубликованному в «Российской газете» документу, из некоторых пунктов приказа исключается высокотехнологичная медицинская помощь.

              Вслед за этим в одном из блогов в «Живом журнале» был опубликован текст под заголовком «Сбрось маму с поезда». Автор утверждал, что «возрастным пациентам остается доступна только первичная специализированная медико-санитарная помощь, специализированная и паллиативная». А если пожилой человек, например, получит сильные ожоги или ему потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать». 

              Текст мало-помалу распространялся по ЖЖ, а ближе к концу праздников попал в Фейсбук и «Яндекс-дзен» с паническим заголовком «Минздрав отказал пожилым пациентам от 60 лет в высокотехнологичной медицинской помощи».

              К счастью, 13 января праздники окончательно закончились, специалисты Минздрава вышли на работу и опубликовали успокаивающий ответ, но сделали это на таком канцелярском языке, что понять их разъяснение довольно сложно:

              «Таким образом, всем гражданам Российской Федерации, в том числе и пациентам, страдающим старческой астенией, может быть оказана ВМП по любому профилю медицинской помощи, включенному в утвержденный в установленном порядке перечень видов ВМП, в медицинской организации, имеющей лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по соответствующему профилю и включенной в соответствующий перечень медицинских организаций, оказывающих ВМП, в том числе в гериатрическом центре».

              Если вы поняли, о чем речь, значит вы регулярно работаете с документами, но у подавляющего большинства граждан России такого навыка нет, а вот язык паникерских фейков понятен каждому. Поэтому попробуем объяснить более внятно, чем же попытались напугать людей блогеры ­– и что на самом деле говорится в поправках к приказу.

              Для начала следует уточнить, что медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказывается не всем пожилым людям, а только тем, кому поставлен диагноз «старческая астения». Это где-то 34% женщин и 10% мужчин. 

              Кстати, в оригинальных текстах блогеров упоминалась астения, но при репостах заголовков в соцсетях диагноз исчезал, оставался только возраст - «старше 60 лет».

              Так что же, тем, у кого диагностирована старческая астения высокотехнологичная помощь всё-таки не положена? Разумеется, положена – так же, как и всем остальным! Именно это пытался разъяснить Минздрав в своем пресс-релизе.

              Дело в том, что лечение разных болезней регулируется разными документами. Условно говоря, в приказе про лечение простуды нет ни слова про лечение расстройства желудка. Но это не значит, что простуженный человек не получит рецепт на таблетку от диареи – просто выписан этот рецепт будет на основании другого приказа Минздрава.

              Высокотехнологичная помощь оказывается согласно приказу «Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы». Ни старческая астения, ни любой другой диагноз, ни, тем более, возраст пациента не могут стать основанием для отказа в лечении по современным технологиям.

              Тогда зачем Минздрав решил внести столь провокационные поправки в приказ о гериатрической помощи больным старческой астенией? Чиновники ответили традиционно невнятно: «Приказом об изменениях в порядке организации медицинской помощи по профилю «гериатрия» (профилактика и лечение болезней старческого возраста) уточняется понятие «пациенты пожилого и старческого возраста», определяется маршрутизация этих пациентов, предусматривается создание гериатрических центров, а также дополняется список показаний к госпитализации».

              Судя по всему, истинной целью авторов документа было приведение предыдущего текста приказа в соответствие с объективной реальностью. Ведь большинство симптомов старческой астении, таких как снижение аппетита, утрата интереса к жизни, мышечная слабость и т.д. не требуют высоких технологий. А те симптомы, которые требуют (скажем, ухудшение зрения) можно исправить при помощи операции, но их лучше делать в специализированных офтальмологических центрах, а не в гериатрических.

              В беседе с газетой ВЗГЛЯД это подтвердил заведующий кафедрой гематологии и гериатрии Института профессионального образования Первого МГМУ им. Сеченова Павел Воробьев.

              При этом, разумеется, нельзя сказать, что чиновники вообще ни в чем не виноваты. Доверие к медицинской отрасли в целом подорвано из-за топорно проведенной в многих регионах «оптимизации». Напомним, что сказала вице-премьер Татьяна Голикова:

              «Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились». 

              Кроме того, в условиях, когда доступ к публикуемым специальным документам есть абсолютно у всех, правительственные приказы должны проходить не только профессиональную, но и информационно-пропагандистскую экспертизу. Любой студент факультета «связи с общественностью» сказал бы, что поправки в приказ о помощи гериатрическим больным можно истолковать неправильно, поэтому нужно либо превентивно выпустить разъяснение, либо скорректировать текст документа. Но этого сделано не было.

              Волнения по поводу лишения пожилых людей высокотехнологичной медпомощи оказалась необоснованными, как и ожидания Третьей мировой войны в первые дни нового года. Есть ли вероятность того, что организаторы паники добросовестно ошиблись?

              Нет, такой вероятности нет. Не нужно быть чиновником Минздрава или обладать специальными знаниями, чтобы понимать очевидное: помощь при ожогах и онкологических заболеваниях никак не может регулироваться приказом о мерах по лечению старческой астении, а ведь именно на это напирали блогеры.

              Учитывая, что основной рост интернет-аудитории в 2019 году обеспечили именно люди старшего возраста, и что они же являются наиболее дисциплинированными избирателями, мотивы авторов очевидны.

              Это целенаправленный вброс, направленный на разжигание ненависти к сотрудникам Минздрава и на снижение уровня доверия к власти в целом.

              Скорее всего, несмотря на опровержение, этот фейк еще не раз всплывет в социальных сетях. Ведь даже спустя долгие годы после «премьеры» продолжают републиковаться тексты про собачий приют, который вот-вот закроют, и «маленьких миленьких щенков-лабрадоров всех усыпят».

              Люди доверчивы, и мошенники всегда будут этим пользоваться. Политические мошенники ­– не исключение.

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