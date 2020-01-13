Минздрав России попал под удар информационной войны

В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка?

Фейки стали неотъемлемой частью информационной реальности, заменив собой городские легенды прошлых лет. Раньше верили в гигантских крыс в канализации, лезвия в поручнях эскалатора, в похищения детей из игровых комнат гипермаркетов. Теперь - в китайских дипломатов, прославляющих Сталина, и в президента Туркменистана, выигрывающего чемпионат по программированию. Доверие к печатному слову особенно сильно у старшего поколения, экстраполирующего принцип «в газетах врать не будут» на любые тексты из интернета. Но и молодежь редко утруждает себя проверкой информации.

Фейки бывают безвредные, а бывают довольно опасные. Один из последних начал активно распространяться в праздничные дни, пока чиновники отдыхали вместе с народом. Речь идет о поправках в приказ Минздрава «О внесении изменений в порядок оказания медицинской помощи» по профилю «гериатрия». Согласно опубликованному в «Российской газете» документу, из некоторых пунктов приказа исключается высокотехнологичная медицинская помощь.

Вслед за этим в одном из блогов в «Живом журнале» был опубликован текст под заголовком «Сбрось маму с поезда». Автор утверждал, что «возрастным пациентам остается доступна только первичная специализированная медико-санитарная помощь, специализированная и паллиативная». А если пожилой человек, например, получит сильные ожоги или ему потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать».

Текст мало-помалу распространялся по ЖЖ, а ближе к концу праздников попал в Фейсбук и «Яндекс-дзен» с паническим заголовком «Минздрав отказал пожилым пациентам от 60 лет в высокотехнологичной медицинской помощи».

К счастью, 13 января праздники окончательно закончились, специалисты Минздрава вышли на работу и опубликовали успокаивающий ответ, но сделали это на таком канцелярском языке, что понять их разъяснение довольно сложно:

«Таким образом, всем гражданам Российской Федерации, в том числе и пациентам, страдающим старческой астенией, может быть оказана ВМП по любому профилю медицинской помощи, включенному в утвержденный в установленном порядке перечень видов ВМП, в медицинской организации, имеющей лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по соответствующему профилю и включенной в соответствующий перечень медицинских организаций, оказывающих ВМП, в том числе в гериатрическом центре».

Если вы поняли, о чем речь, значит вы регулярно работаете с документами, но у подавляющего большинства граждан России такого навыка нет, а вот язык паникерских фейков понятен каждому. Поэтому попробуем объяснить более внятно, чем же попытались напугать людей блогеры ­– и что на самом деле говорится в поправках к приказу.

На эту тему

Для начала следует уточнить, что медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказывается не всем пожилым людям, а только тем, кому поставлен диагноз « старческая астения ». Это где-то 34% женщин и 10% мужчин.

Кстати, в оригинальных текстах блогеров упоминалась астения, но при репостах заголовков в соцсетях диагноз исчезал, оставался только возраст - «старше 60 лет».

Так что же, тем, у кого диагностирована старческая астения высокотехнологичная помощь всё-таки не положена? Разумеется, положена – так же, как и всем остальным! Именно это пытался разъяснить Минздрав в своем пресс-релизе.

Дело в том, что лечение разных болезней регулируется разными документами. Условно говоря, в приказе про лечение простуды нет ни слова про лечение расстройства желудка. Но это не значит, что простуженный человек не получит рецепт на таблетку от диареи – просто выписан этот рецепт будет на основании другого приказа Минздрава.

Высокотехнологичная помощь оказывается согласно приказу «Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы». Ни старческая астения, ни любой другой диагноз, ни, тем более, возраст пациента не могут стать основанием для отказа в лечении по современным технологиям.

Тогда зачем Минздрав решил внести столь провокационные поправки в приказ о гериатрической помощи больным старческой астенией? Чиновники ответили традиционно невнятно: «Приказом об изменениях в порядке организации медицинской помощи по профилю «гериатрия» (профилактика и лечение болезней старческого возраста) уточняется понятие «пациенты пожилого и старческого возраста», определяется маршрутизация этих пациентов, предусматривается создание гериатрических центров, а также дополняется список показаний к госпитализации».

Судя по всему, истинной целью авторов документа было приведение предыдущего текста приказа в соответствие с объективной реальностью. Ведь большинство симптомов старческой астении, таких как снижение аппетита, утрата интереса к жизни, мышечная слабость и т.д. не требуют высоких технологий. А те симптомы, которые требуют (скажем, ухудшение зрения) можно исправить при помощи операции, но их лучше делать в специализированных офтальмологических центрах, а не в гериатрических.

В беседе с газетой ВЗГЛЯД это подтвердил заведующий кафедрой гематологии и гериатрии Института профессионального образования Первого МГМУ им. Сеченова Павел Воробьев.

При этом, разумеется, нельзя сказать, что чиновники вообще ни в чем не виноваты. Доверие к медицинской отрасли в целом подорвано из-за топорно проведенной в многих регионах «оптимизации». Напомним, что сказала вице-премьер Татьяна Голикова:

«Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились».

Кроме того, в условиях, когда доступ к публикуемым специальным документам есть абсолютно у всех, правительственные приказы должны проходить не только профессиональную, но и информационно-пропагандистскую экспертизу. Любой студент факультета «связи с общественностью» сказал бы, что поправки в приказ о помощи гериатрическим больным можно истолковать неправильно, поэтому нужно либо превентивно выпустить разъяснение, либо скорректировать текст документа. Но этого сделано не было.

Волнения по поводу лишения пожилых людей высокотехнологичной медпомощи оказалась необоснованными, как и ожидания Третьей мировой войны в первые дни нового года. Есть ли вероятность того, что организаторы паники добросовестно ошиблись?

Нет, такой вероятности нет. Не нужно быть чиновником Минздрава или обладать специальными знаниями, чтобы понимать очевидное: помощь при ожогах и онкологических заболеваниях никак не может регулироваться приказом о мерах по лечению старческой астении, а ведь именно на это напирали блогеры.

Учитывая, что основной рост интернет-аудитории в 2019 году обеспечили именно люди старшего возраста, и что они же являются наиболее дисциплинированными избирателями, мотивы авторов очевидны.

Это целенаправленный вброс, направленный на разжигание ненависти к сотрудникам Минздрава и на снижение уровня доверия к власти в целом.

Скорее всего, несмотря на опровержение, этот фейк еще не раз всплывет в социальных сетях. Ведь даже спустя долгие годы после «премьеры» продолжают републиковаться тексты про собачий приют, который вот-вот закроют, и «маленьких миленьких щенков-лабрадоров всех усыпят».

Люди доверчивы, и мошенники всегда будут этим пользоваться. Политические мошенники ­– не исключение.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД