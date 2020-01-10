После падения украинского «Боинга» под Тегераном прошла всего пара дней, но уже появились две основные версии происшедшего. Иран продолжает настаивать на технических причинах катастрофы. А на Западе говорят, что самолет был сбит по ошибке иранской ПВО. И если Тегерану не удастся доказать свою версию, то Иран может ждать весьма серьезная расплата за украинский самолет.

В пятницу иранским чиновникам пришлось опровергать обвинения в попытках в прямом смысле замести следы в истории с катастрофой украинского Boeing 737. Посол Ирана в Лондоне Хамид Баединежад в интервью Sky News назвал абсурдными утверждения о том, что бульдозеры якобы расчистили место крушения лайнера близ Тегерана. Ранее в тот же день американская телекомпания CBS передала со слов очевидцев, что большая часть обломков самолета была куда-то вывезена на грузовиках.

Новые подозрения в адрес иранских властей в пятницу высказали и в Киеве. Издание Цензор.net сообщило со ссылкой на источник в украинской комиссии по расследованию, которая работает сейчас в Тегеране: иранские власти пока не дали членам комиссии разрешение на осмотр места падения «Боинга». Причина задержки выглядела не вполне веской – экспертов попросили подождать, пока в исламской республике не закончатся торжества по случаю очередной, 42-й, годовщины первых массовых выступлений протеста против власти шаха. А ведь без осмотра места падения невозможно сделать детальные выводы о причинах трагедии, которая унесла жизни 176 человек.

Впрочем, позже в пятницу глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что Иран предоставил комиссии доступ к одному из важных источников: к бортовым самописцам, которые были вскрыты в этот день. Впрочем, сколько времени займет извлечение информации, пока не вполне понятно. ТАСС сообщает, что иранские власти говорят, что расшифровка черных ящиков разбившегося лайнера займет до двух месяцев, а само расследование может растянуться на год или два. Об этом в пятницу сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Сейчас, когда с момента крушения украинского «Боинга» прошла всего пара дней, в расследовании выявились две противоречащие друг другу версии. Иран настаивает на том, что причиной катастрофы стал технический сбой – из чего можно сделать вывод, что вина лежит на компании-владелице «Боинга», «Международных украинских авиалиниях» (МАУ). Самолет «больше, чем полторы минуты летел охваченный огнем», заявил Абедзаде. Украинская сторона настаивает на том, что самолет был исправен. Пристайко утверждает: во время последнего сеанса связи пилоты сообщили, что полет проходит штатно.

Вторая версия, которую еще накануне в Киеве назвали основной – это то, что самолет мог быть сбит ракетой, скорее всего, иранскими силами ПВО. Помимо этого сценария, СБУ рассматривает как приоритетную версию теракта на борту, сообщил в пятницу «Интерфакс-Украина» глава спецслужбы Иван Баканов.

Причем это утверждение в данный момент активно продвигает не столько украинское руководство (президент Владимир Зеленский, а затем глава украинской дипломатии призвали не спешить с выводами и дождаться результатов расследования), сколько западные партнеры Украины.

В пятницу канадский премьер Джастин Трюдо заявил: у Оттавы есть некие разведданные, которые указывают на попадание в лайнер иранской ракеты «земля – воздух». Интерес Канады к расследованию катастрофы вполне понятен. Напомним, что среди погибших пассажиров – 63 жителя этой страны. Но в данном случае Трюдо подыграл Вашингтону. Чуть ранее американский телеканал CNN со ссылкой источники в Белом доме сообщил: в администрации Дональда Трампа считают, что самолет мог быть сбит двумя иранскими ракетами ПВО. Еще накануне Трамп, не дожидаясь результатов расследования, отверг версию, согласно которой самолет разбился из-за технических неполадок.

Киев же настаивает на том, что расследование должна вести международная коалиция, о чем заявили в МИД Украины. Справедливости ради заметим: Тегеран выразил готовность привлечь к расследованию не только российских специалистов (которые как раз могут помочь в расшифровке черных ящиков), а также экспертов из Германии и Франции и представителей Украины. Приглашение также поступило членам канадского Совета по безопасности на транспорте и даже Национального совета по безопасности на транспорте США. Последние, впрочем, вряд ли смогут приступить к работе в силу американских санкций против Тегерана.

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Как поясняют юристы, к расследованию подобных инцидентов, как правило, действительно, привлекают несколько стран. «Международные конвенции в области воздушного права подразумевают: если происходит инцидент в воздухе (в данном случае авиакатастрофа), то вся ответственность за проведение должного расследования и за установление виновных возлагается либо на государство, на территории которого произошел инцидент, либо на государство, на чьей территории зарегистрировано воздушное судно», – сказал газете ВЗГЛЯД президент исполкома Ассоциации международного права Анатолий Капустин. Следовательно, в данном случае установление истины должно возлагаться либо на Иран, либо на Украину.

«Либо, в крайних случаях, если и те и другие отказываются от своей юрисдикции, тогда рассмотрение дела может попасть под юрисдикцию государства, граждане которого находились на этом судне», – добавил юрист. Напомним, что на борту разбившегося Boeing 737, помимо 82 иранцев и 11 украинцев (два пассажира и девять членов экипажа), находились: упомянутые выше 63 канадца, а также четверо граждан Афганистана, трое подданных Великобритании, трое немцев и 10 шведов.

В обязанности государства, которое проводит расследование, входит: объективно исследовать обстоятельства, установить причины и потребовать от компании-перевозчика возмещения всем тем лицам, которые находились на борту, продолжил Капустин. «В соответствии с международными конвенциями существуют несколько режимов такого возмещения. Последняя по времени, Монреальская конвенция 1999 года, позволяет потребовать возмещения ущерба, причиненного лицам и грузам, которые находились на этом судне», – пояснил юрист.

Иное дело, если выяснится, что вина лежит на стране, в воздушном пространстве которой случилась катастрофа. «Если выяснится, что государство или (как предполагают сейчас) его вооруженные силы причастны к гибели воздушного судна, то – когда все доказательства будут собраны –

на это государство перекладывается ответственность по возмещению ущерба перевозчику и пострадавшим

либо их родственникам», – подчеркнул Капустин.

Отметим, что случаи подобных трагических ошибок нередки – за последние несколько десятилетий не менее 20 пассажирских самолетов были непреднамеренно уничтожены военными. К слову, одна из таких трагедий касалась Ирана. В 1988 году иранский пассажирский самолет был уничтожен ракетой с американского крейсера над Персидским заливом, когда моряки приняли Airbus 300 за атакующий истребитель. Погибли 290 человек. В 1996 году США выплатили Ирану компенсацию из расчета 300 тыс. долларов на каждого трудоспособного человека и 150 тыс. долларов за каждого ребенка. Платить за самолет Вашингтон отказался.

Другой пример – в 1980 году итальянский пассажирский лайнер был сбит французским истребителем. Официальная причина трагедии до сих пор не объявлена. Погиб 81 человек. Суд постановил выплатить 100 млн евро родственникам жертв.

В 2001 году российский пассажирский лайнер, летевший из Тель-Авива в Новосибирск, был сбит ракетой во время учений украинских ПВО. 78 человек погибли. Киев так и не признал свою вину, но одновременно все же выплатил 15 млн долларов родственникам жертв – то есть по 200 тыс. долларов за каждого погибшего. Платить за самолет Украина отказалась.

Если же расследование покажет, что речь шла о преднамеренном уничтожении самолета, тогда наступают иные последствия, добавил юрист. Но отметим, что тяжелое обвинение в акте международного терроризма в адрес Ирана не выдвигают даже Соединенные Штаты.

Но и из версии о случайном попадании ракеты, которую подхватили сначала в Киеве, а затем на Западе, недоброжелатели Ирана могут извлечь политические дивиденды. Напомним, что в пятницу США ввели очередные санкции против исламской республики. «Если США и их союзникам удастся создать такую информационную повестку, что виновным в крушении украинского самолета будет выглядеть Иран, то тут все будет зависеть от того, какой мотив назовут в качестве причины действий Ирана», – сказал газете ВЗГЛЯД доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Если американцам удастся протолкнуть версию, что это была случайность, что иранцы по ошибке сбили самолет, тогда это будет аналог истории с малайзийским «Боингом» – консолидация западных элит для принятия общезападных антииранских санкций, отметил эксперт. При этом он отметил, что сегодня Запад не только настроен против новых санкций в отношении Ирана, но и старается обходить уже существующие, не соблюдать их, чтобы торговать с Ираном.

Эксперт допускает, что «может быть раскручена другая версия – то, что Иран намеренно сбил самолет, чтобы запугать западные страны». «Мол, кровавый иранский режим не пожалел даже своих граждан, находившихся на борту. И вот

тогда могут активизироваться сторонники войны с Ираном, потому что отвечать на такие вещи санкциями нельзя.

Это акт международного терроризма, который требует военного ответа. И, к сожалению, сторонники этой версии есть», – указал Мирзаян.

Это в первую очередь американские элиты, которые убеждены, что война с Ираном неизбежна, и лучше начать ее сейчас, когда есть хороший повод и пока у Ирана нет ядерного оружия, продолжил Мирзаян. Также в сторонники этой версии можно записать власти Саудовской Аравии и Израиля, которые обладают весьма неплохими лоббистскими возможностями в вашингтонских коридорах власти.

«Не секрет, что Эр-Рияд и Тель-Авив давно хотят начать прямую американо-иранскую войну, чтобы руками США избавиться от своего главного, как они считают, экзистенциального врага», – заключил собеседник.