Взгляд
10 января, пятница  |  Последнее обновление — 22:50  |  vz.ru
Разделы

Кто заработает на конфликте США и Ирана

Россия может выиграть от конфликта США с ИраномФото: Hitoshi Yamada/Zuma/Global Look Press
США и Иран чуть было не развязали полномасштабную войну. Эта геополитическая встряска принесла свои дивиденды: в ценах на нефть сформировалась «военная» премия. И Россия в числе тех, кто может неплохо на этом заработать, даже несмотря на снижение градуса конфликта. Что будет, если эта ситуация окажется лишь временным затишьем перед бурей? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия вытесняет США с Ближнего Востока

Во время поездки в Сирию 7 января Владимир Путин посетил в Дамаске мечеть ОмейядовФото: Алексей Дружинин/ТАСС
Все чаще говорят о том, что кризис, начавшийся после убийства генерала Сулеймани, сыграет на руку России, то есть приведет к укреплению позиций нашей страны на Ближнем Востоке. Между тем главный урок нынешнего кризиса не в том, что он даст России, а в том, что во многом именно благодаря мощному присутствию Москвы на Ближнем Востоке убийство в Багдаде не стало выстрелом в Сараево.  Подробности...
Перейти а раздел…

2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
Перейти а раздел…

В гибели украинского «Боинга» заподозрили неопознанный объект

Иранцы не сразу пошли навстречу в расследовании обстоятельств гибели BoeingФото: Mahmoud Hosseini/Global Look Press
Украинский Boeing 737 мог быть сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Тор» российского производства. Об этом говорят и на Украине, и в США. Но в Вашингтоне уточняют: в действиях Тегерана нет злого умысла, а все случившееся – чистая случайность. Но эксперты считают обстрел пассажирского самолета вблизи аэропорта системой ПВО маловероятным. И выдвигают разные версии катастрофы лайнера. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Партия IT-миллионеров отстала от жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
На сегодняшний день и по составу участников, и по манифесту Партия прямой демократии – это партия благонамеренных пенсионеров за прогресс и верхушки среднего класса, неровно дышащей к цифровой экономике. И если она чей-то спойлер – то спойлер скорее той же Партии роста или либерального крыла «Единой России». Подробности...

В Иране в американцев будет стрелять каждый куст

Герман Садулаев, писатель, публицист
Если бы Америка вдруг решилась на полномасштабную войну с Ираном, то ее не ожидала бы та легкая победа, которая была достигнута в соседнем Ираке. Нет. Здесь будет стрелять в американцев каждый куст. Поэтому Трамп пока ничем не ответил на ракетный обстрел Ираном своих военных баз. Может, еще ответит террористическим актом или санкциями, но только не военными действиями. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Куда податься бедному поэту

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Что остается в этом смутном меняющемся мире? Читать хороших поэтов, к какому бы течению они ни принадлежали. Не пытаться ни к кому примкнуть, ни перед кем заискивать, не делить на верлибристов и классиков, не проводить черту между шовинистами и феминистками. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие страны бомбили американские военные базы

    Новая жизнь советских подлодок за рубежом

    Как изменилась Россия за последние 20 лет

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...

      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Довольны ли вы прошедшими зимними каникулами?
          • Да, их продолжительность идеальна для хорошего отдыха

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более длинными

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более короткими

          • У меня не было времени для отдыха

          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
          • Очень хорошим

          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

            Сколько стоит похищенный «лимузин Сталина»?

            Главные ошибки автомобилистов зимой

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Суд отменил итоги выборов президента Абхазии
              США ввели секторальные экономические санкции против ИранаИран предоставил Украине доступ к самописцам разбившегося лайнераМИД назвал необоснованными обвинения против Ирана в падении украинского BoeingПассажир украинского Boeing перед крушением посмеялся на тему войны
              В Москве не увидели желания Киева отказаться от договоренностей по газуДипломаты рассказали о состоянии экипажа самолета после жесткой посадки в ТурцииЭксперт спрогнозировал последствия запуска авиарейсов из Крыма в АрмениюАктриса Бочкарева признала вину в хранении наркотиков
              Эксперт: Налог Лукашенко на транзит российской нефти подорвет экономику БелоруссииСамолет Ил-96-400М передали в цех окончательной сборкиАктриса Бочкарева признала вину в хранении наркотиковШоу «Сам себе режиссер» закрылось после 28 лет в эфире

              экспорт углеводородов


              Лукашенко ввел огромный налог на транзит российской нефти

              претензии украины


              Нафтогаз обновит иски к России по активам в Крыму

              инцидент в море


              ВМС США заявили об «агрессивном» приближении российского корабля к их эсминцу

              Видео

              конфликтный регион


              Россия вытесняет США с Ближнего Востока

              авиакатастрофа в Тегеране


              В гибели украинского Boeing заподозрили неопознанный объект

              бывший ссср


              Визит Лаврова поставил Грузию на грань массовых беспорядков

              стихийное бедствие


              Австралия подготовилась к лесным пожарам куда хуже России

              страх войны


              Герман Садулаев: В Иране в американцев будет стрелять каждый куст

              Тюрьма за правду


              Олег Хавич: Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

              Перспективные позиции


              Ирина Алкснис: Россия стала примером для подражания

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Довольны ли вы прошедшими зимними каникулами?

              Гибель украинского «Боинга» провоцирует врагов Ирана к войне

              Крушение украинского лайнера может дорого обойтись Ирану   10 января 2020, 22:25
              Фото: Hasan Shirvani/Mizan News Agency/Reuters
              Текст: Михаил Мошкин,
              Наталья Макарова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              После падения украинского «Боинга» под Тегераном прошла всего пара дней, но уже появились две основные версии происшедшего. Иран продолжает настаивать на технических причинах катастрофы. А на Западе говорят, что самолет был сбит по ошибке иранской ПВО. И если Тегерану не удастся доказать свою версию, то Иран может ждать весьма серьезная расплата за украинский самолет.

              В пятницу иранским чиновникам пришлось опровергать обвинения в попытках в прямом смысле замести следы в истории с катастрофой украинского Boeing 737. Посол Ирана в Лондоне Хамид Баединежад в интервью Sky News назвал абсурдными утверждения о том, что бульдозеры якобы расчистили место крушения лайнера близ Тегерана. Ранее в тот же день американская телекомпания CBS передала со слов очевидцев, что большая часть обломков самолета была куда-то вывезена на грузовиках.

              Новые подозрения в адрес иранских властей в пятницу высказали и в Киеве. Издание Цензор.net сообщило со ссылкой на источник в украинской комиссии по расследованию, которая работает сейчас в Тегеране: иранские власти пока не дали членам комиссии разрешение на осмотр места падения «Боинга». Причина задержки выглядела не вполне веской – экспертов попросили подождать, пока в исламской республике не закончатся торжества по случаю очередной, 42-й, годовщины первых массовых выступлений протеста против власти шаха. А ведь без осмотра места падения невозможно сделать детальные выводы о причинах трагедии, которая унесла жизни 176 человек.

              Впрочем, позже в пятницу глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что Иран предоставил комиссии доступ к одному из важных источников: к бортовым самописцам, которые были вскрыты в этот день. Впрочем, сколько времени займет извлечение информации, пока не вполне понятно. ТАСС сообщает, что иранские власти говорят, что расшифровка черных ящиков разбившегося лайнера займет до двух месяцев, а само расследование может растянуться на год или два. Об этом в пятницу сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

              Сейчас, когда с момента крушения украинского «Боинга» прошла всего пара дней, в расследовании выявились две противоречащие друг другу версии. Иран настаивает на том, что причиной катастрофы стал технический сбой – из чего можно сделать вывод, что вина лежит на компании-владелице «Боинга», «Международных украинских авиалиниях» (МАУ). Самолет «больше, чем полторы минуты летел охваченный огнем», заявил Абедзаде. Украинская сторона настаивает на том, что самолет был исправен. Пристайко утверждает: во время последнего сеанса связи пилоты сообщили, что полет проходит штатно.

              Вторая версия, которую еще накануне в Киеве назвали основной – это то, что самолет мог быть сбит ракетой, скорее всего, иранскими силами ПВО. Помимо этого сценария, СБУ рассматривает как приоритетную версию теракта на борту, сообщил в пятницу «Интерфакс-Украина» глава спецслужбы Иван Баканов.

              Причем это утверждение в данный момент активно продвигает не столько украинское руководство (президент Владимир Зеленский, а затем глава украинской дипломатии призвали не спешить с выводами и дождаться результатов расследования), сколько западные партнеры Украины.

              В пятницу канадский премьер Джастин Трюдо заявил: у Оттавы есть некие разведданные, которые указывают на попадание в лайнер иранской ракеты «земля – воздух». Интерес Канады к расследованию катастрофы вполне понятен. Напомним, что среди погибших пассажиров – 63 жителя этой страны. Но в данном случае Трюдо подыграл Вашингтону. Чуть ранее американский телеканал CNN со ссылкой источники в Белом доме сообщил: в администрации Дональда Трампа считают, что самолет мог быть сбит двумя иранскими ракетами ПВО. Еще накануне Трамп, не дожидаясь результатов расследования, отверг версию, согласно которой самолет разбился из-за технических неполадок.

              Киев же настаивает на том, что расследование должна вести международная коалиция, о чем заявили в МИД Украины. Справедливости ради заметим: Тегеран выразил готовность привлечь к расследованию не только российских специалистов (которые как раз могут помочь в расшифровке черных ящиков), а также экспертов из Германии и Франции и представителей Украины. Приглашение также поступило членам канадского Совета по безопасности на транспорте и даже Национального совета по безопасности на транспорте США. Последние, впрочем, вряд ли смогут приступить к работе в силу американских санкций против Тегерана.

              Как поясняют юристы, к расследованию подобных инцидентов, как правило, действительно, привлекают несколько стран. «Международные конвенции в области воздушного права подразумевают: если происходит инцидент в воздухе (в данном случае авиакатастрофа), то вся ответственность за проведение должного расследования и за установление виновных возлагается либо на государство, на территории которого произошел инцидент, либо на государство, на чьей территории зарегистрировано воздушное судно», – сказал газете ВЗГЛЯД президент исполкома Ассоциации международного права Анатолий Капустин. Следовательно, в данном случае установление истины должно возлагаться либо на Иран, либо на Украину.

              «Либо, в крайних случаях, если и те и другие отказываются от своей юрисдикции, тогда рассмотрение дела может попасть под юрисдикцию государства, граждане которого находились на этом судне», – добавил юрист. Напомним, что на борту разбившегося Boeing 737, помимо 82 иранцев и 11 украинцев (два пассажира и девять членов экипажа), находились: упомянутые выше 63 канадца, а также четверо граждан Афганистана, трое подданных Великобритании, трое немцев и 10 шведов.

              В обязанности государства, которое проводит расследование, входит: объективно исследовать обстоятельства, установить причины и потребовать от компании-перевозчика возмещения всем тем лицам, которые находились на борту, продолжил Капустин. «В соответствии с международными конвенциями существуют несколько режимов такого возмещения. Последняя по времени, Монреальская конвенция 1999 года, позволяет потребовать возмещения ущерба, причиненного лицам и грузам, которые находились на этом судне», – пояснил юрист.

              Иное дело, если выяснится, что вина лежит на стране, в воздушном пространстве которой случилась катастрофа. «Если выяснится, что государство или (как предполагают сейчас) его вооруженные силы причастны к гибели воздушного судна, то – когда все доказательства будут собраны –

              на это государство перекладывается ответственность по возмещению ущерба перевозчику и пострадавшим

              либо их родственникам», – подчеркнул Капустин.

              Отметим, что случаи подобных трагических ошибок нередки – за последние несколько десятилетий не менее 20 пассажирских самолетов были непреднамеренно уничтожены военными. К слову, одна из таких трагедий касалась Ирана. В 1988 году иранский пассажирский самолет был уничтожен ракетой с американского крейсера над Персидским заливом, когда моряки приняли Airbus 300 за атакующий истребитель. Погибли 290 человек. В 1996 году США выплатили Ирану компенсацию из расчета 300 тыс. долларов на каждого трудоспособного человека и 150 тыс. долларов за каждого ребенка. Платить за самолет Вашингтон отказался.

              Другой пример – в 1980 году итальянский пассажирский лайнер был сбит французским истребителем. Официальная причина трагедии до сих пор не объявлена. Погиб 81 человек. Суд постановил выплатить 100 млн евро родственникам жертв.

              В 2001 году российский пассажирский лайнер, летевший из Тель-Авива в Новосибирск, был сбит ракетой во время учений украинских ПВО. 78 человек погибли. Киев так и не признал свою вину, но одновременно все же выплатил 15 млн долларов родственникам жертв – то есть по 200 тыс. долларов за каждого погибшего. Платить за самолет Украина отказалась.

              Если же расследование покажет, что речь шла о преднамеренном уничтожении самолета, тогда наступают иные последствия, добавил юрист. Но отметим, что тяжелое обвинение в акте международного терроризма в адрес Ирана не выдвигают даже Соединенные Штаты.

              Но и из версии о случайном попадании ракеты, которую подхватили сначала в Киеве, а затем на Западе, недоброжелатели Ирана могут извлечь политические дивиденды. Напомним, что в пятницу США ввели очередные санкции против исламской республики. «Если США и их союзникам удастся создать такую информационную повестку, что виновным в крушении украинского самолета будет выглядеть Иран, то тут все будет зависеть от того, какой мотив назовут в качестве причины действий Ирана», – сказал газете ВЗГЛЯД доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

              Если американцам удастся протолкнуть версию, что это была случайность, что иранцы по ошибке сбили самолет, тогда это будет аналог истории с малайзийским «Боингом» – консолидация западных элит для принятия общезападных антииранских санкций, отметил эксперт. При этом он отметил, что сегодня Запад не только настроен против новых санкций в отношении Ирана, но и старается обходить уже существующие, не соблюдать их, чтобы торговать с Ираном.

              Эксперт допускает, что «может быть раскручена другая версия – то, что Иран намеренно сбил самолет, чтобы запугать западные страны». «Мол, кровавый иранский режим не пожалел даже своих граждан, находившихся на борту. И вот

              тогда могут активизироваться сторонники войны с Ираном, потому что отвечать на такие вещи санкциями нельзя.

              Это акт международного терроризма, который требует военного ответа. И, к сожалению, сторонники этой версии есть», – указал Мирзаян.

              Это в первую очередь американские элиты, которые убеждены, что война с Ираном неизбежна, и лучше начать ее сейчас, когда есть хороший повод и пока у Ирана нет ядерного оружия, продолжил Мирзаян. Также в сторонники этой версии можно записать власти Саудовской Аравии и Израиля, которые обладают весьма неплохими лоббистскими возможностями в вашингтонских коридорах власти.

              «Не секрет, что Эр-Рияд и Тель-Авив давно хотят начать прямую американо-иранскую войну, чтобы руками США избавиться от своего главного, как они считают, экзистенциального врага», – заключил собеседник.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............