Киев назвал преждевременными заявления об уничтожении самолета в Иране ракетой

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что пока рано делать выводы о том, что Boeing украинской авиакомпании, упавший в Иране, был сбит.

Пристайко отметил, что видео и фото по крушению лайнера необходимо дополнительно верифицировать, передает ТАСС.

Министр добавил, что у Украины нет претензий к иранской стороне по координации действий по изучению авиакатастрофы.

Он подчеркнул, что Украина планирует создать международную коалицию для расследования причин трагедии.

Пристайко заметил, что на данный момент нет причин считать, что на борту самолета произошел теракт.

Ранее в пятницу Иран предоставил Украине доступ доступ к самописцам и обломкам самолета.

На Западе утверждают, что самолет мог быть сбит ракетой ПВО Ирана. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что версия о попадании ракеты в украинский Boeing в Иране не исключается, но, отметил он, в настоящее время эти предположения не подтверждены.

В Тегеране обвинения в свой адрес называют необоснованными.