Иран предоставил Украине доступ к самописцам и обломкам разбившегося лайнера

Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам разбившегося под Тегераном самолета, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Мы получили доступ как к деталям самолета, к месту падения… Сейчас наша команда получила доступ и к черным ящикам, мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Также мы получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами», – сказал Пристайко на брифинге, который транслировал украинский телеканал «Наш», передает РИА «Новости».



Он подчеркнул, что украинская сторона рассматривает все возможные причины крушения самолета и «не откидывает ни одну из версий».

Ранее Иран пригласил Национальный совет по безопасности на транспорте США и Совет по безопасности на транспорте Канады принять участие в расследовании крушения украинского самолета.

На Западе утверждают, что самолет мог быть сбит ракетой ПВО Ирана. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что версия о попадании ракеты в украинский Boeing в Иране не исключается, но, отметил он, в настоящее время эти предположения не подтверждены.

В Тегеране обвинения в свой адрес называют необоснованными.