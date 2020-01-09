Трамп высказался о причине авиакатастрофы в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его личному мнению, техническая неисправность не может быть причиной катастрофы украинского самолета в Тегеране.

укОб этом сообщает ТАСС.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что в Пентагоне ответственность за авиакатастрофу возлагают на систему иранского ПВО. При этом в американском военном ведомстве полагают, что трагедия произошла случайно.

Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.

На Украине заявили о семи секретных версиях произошедшего.