Украинский авиалайнер со 180 пассажирами разбился в Тегеране

Украинский авиалайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за «технических проблем» у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, сообщает Tasnim News Agency.

По данным Reuters, ЧП произошло с лайнером Boeing 737, передает РИА «Новости».

Напомним, 2 января на западе Судана разбился самолет семейства «Антонов».

Напомним также, в среду ночью ракетному удару подверглась авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также американский военный объект в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

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