В авиакатастрофе в Тегеране погибли десятки граждан стран Запада

По данным МИД Украины при крушении самолета в Тегеране погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 – Украины (9 членов экипажа), 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Как заявил в свою очередь президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дихне, «очень много пассажиров на этом борту планировали лететь в другие направления». «Большинство непрямых пассажиров, летевших на Украину, - это транзитные пассажиры», - сказал он, передает РИА «Новости».

Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна. По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в авиакатастрофе погибли 177 человек – 168 пассажиров и девять членов экипажа. Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.