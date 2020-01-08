Названа причина крушения украинского самолета в Тегеране

Украинский пассажирский самолет разбился в Тегеране из-за возгорания двигателя, сообщил официальный представитель аэропорта.

По словам главы управления ЧС Ирана, единственная причина крушения авиалайнера техническая, другой причины авиакатастрофы нет, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на борту разбившегося в Тегеране украинского авиалайнера Boeing 737 находилось 180 пассажиров. Позже появилось видео падения воздушного судна. Посольство России в Иране выясняет, были ли на борту украинского самолета российские граждане. Гибель всех пассажиров и экипажа подтвердил МИД Украины. По данным аэропорта Тегерана погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.