Кто заработает на конфликте США и Ирана

США и Иран чуть было не развязали полномасштабную войну. Эта геополитическая встряска принесла свои дивиденды: в ценах на нефть сформировалась «военная» премия. И Россия в числе тех, кто может неплохо на этом заработать, даже несмотря на снижение градуса конфликта. Что будет, если эта ситуация окажется лишь временным затишьем перед бурей?

Основным экономическим последствием ирано-американского конфликта на фоне убийства силами США иранского генерала Касема Сулеймани и последовавшего нападения Ирана на две американо-иракские авиабазы стало формирование «военной» премии в ценах на нефть.

Был запущен классический сценарий военного конфликта, при котором инвесторы уходят в защитные активы, такие как золото и иена, а геополитическая напряженность толкает стоимость нефти вверх. Цены на сырье взлетели сразу на 3%. Однако после того, как в среду президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации и сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится лишь введением новых санкций, последовало резкое снижение котировок до 5%. Это было расценено, как нежелание США втягиваться в реальную войну, а сохранить противостояние в экономической плоскости. Однако в четверг нефтяные котировки вновь пошли вверх, что является коррекцией после вчерашнего падения.

Именно «военная» премия к нефти и стала главным драйвером повышения российского рынка акций и курса рубля, считает Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер».

Индекс РТС в четверг обновил почти семилетний максимум с февраля 2013 года, поднявшись до 1602,22 пункта. Рубль продолжает сохранять свою крепость на фоне дорожающей нефти. В четверг курс доллара снижается до 61,20 рубля, курс евро – до 68 рублей.

«Обычно во время геополитической неопределенности доллар, как основная мировая валюта, начинает расти. И он действительно демонстрирует некоторое укрепление в паре с евро. По идее, это должно бы повышать и курс доллара по отношению к рублю. Однако оптимизм Brent в этой схватке имеет больший вес, а потому рубль чувствует себя в этой ситуации куда более уверенно», – замечает Александр Купцикевич, ведущий финансовый аналитик FxPro.

На фоне более дорогой нефти курс российской валюты может укрепиться до уровня 60,5 рубля за доллар к концу января, полагает Суверов.

Обострение геополитических рисков привело также к росту цен на золото. Это «валюта страха», которая используется центробанками мира для хеджирования подобных рисков. «В России золото занимает порядка 20% ЗВР и рост котировок этого металла может привести к положительной курсовой разнице для резервов», – отмечает Суверов.

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Хотя в четверг стоимость золота снижается вторую торговую сессию подряд в свете ослабления опасений относительно эскалации конфликта США и Ирана, этот металл еще может показать новые максимумы. Динамика золота будет зависеть от дальнейшего развития конфликта США и Ирана, указывает Суверов.

«Нефть и золото прямым образом реагируют на подобные конфликты: атаки провоцируют рост котировок сырья, за которым следует обычный рыночный откат. Затем откат поддерживается комментариями политиков и данными статистики», – объясняет Александр Купцикевич. Накануне вышел «примиряющий» твит Трампа и данные по запасам нефти, которых оказалось в США больше, чем рассчитывали. Отсюда и падение котировок, и последующая коррекция.

Конъюнктура на рынке нефти будет оказывать поддержку российскому рынку акций, поскольку, помимо «военной» премии, инвесторы ждут до конца этого месяца заключения первой фазы мирного договора между США и Китаем, указывает Суверов.

Таким образом, Россия, как и другие экспортеры нефти, остается в выигрыше от неожиданного обострения ирано-американского конфликта. В плюсе окажется и военно-промышленный комплекс США, так как расходы на оборону скорее всего будут увеличены, полагает эксперт.

Впрочем, пока рынок не верит в масштабную войну между США и Ираном. «Рынок считает, что нынешнее обострение конфликта в основном обусловлено внутриполитическими причинами в Америке, в частности предстоящим рассмотрением в Сенате вопроса об импичменте Дональда Трампа», – поясняет Суверов.

Однако снижение градуса американо-иранского конфликта на самом деле не означает его завершение. Пламя может раздуться с новой силой буквально в любой момент. «Прогнозы строить сейчас весьма самонадеянно. Каждый твит Трампа может стать решающим и кардинально изменить расстановку сил», – говорит Купцикевич.

Существуют два возможных сценария начала войны, считает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко. В первом случае войну спровоцирует Иран. «Общественное мнение мусульманского мира настроено против США, и внутри страны есть значительное количество террористических группировок, которые плохо контролируются Ираном. Если они совершат громкий теракт, то США, возможно, под давлением общественного мнения, нанесут еще один авиаудар по территории Ирана. И это станет началом полномасштабных военных действий», – не исключает Кириенко.

При втором варианте команда Трампа может решить, что для переизбрания на новый срок ему нужна война. «В этом случае Трамп начнет провоцировать Иран. В свое время к этой тактике успешно прибегал Буш-младший», – напоминает эксперт.

Военная кампания в Иране – это худший сценарий развития событий. Ведь Иран в состоянии перекрыть Ормузский пролив, через который проходит треть всего экспорта нефти.

Если ирано-американский конфликт обострится, то цена нефти вполне может дойти до «психологической сотни», а курс рубля, иены и швейцарского франка – взлететь следом. Золото может подпрыгнуть до семилетнего максимума в 1650 долларов или даже больше,

не исключает Купцикевич.

Курс рубля предугадать еще сложней: он может укрепиться и до 60 рублей за доллар, и ниже, но вряд ли до 50 рублей, потому что российский ЦБ контролирует ситуацию, считает эксперт. Кстати, упадет не только курс доллара, но и евро, причем евро упадет куда сильнее.

Причем полноценная война на самом деле не так уж и выгодна России, как может показаться. «Несмотря на сильный рубль, при такой ситуации мы получим замедление мировой экономики вплоть до рецессии, и кризисное состояние для многих европейских стран. Вряд ли это можно назвать выигрышной комбинацией», – заключает Купцикевич.

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