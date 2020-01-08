«Филигранный» удар Ирана дал шанс не допустить войны

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8 января, среда  |  Последнее обновление — 16:04  |  vz.ru
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Израильский газопровод сблизит Россию и Турцию

Лидеры трех государств радуются заключению нового соглашения – но их соседей эти планы явно не радуютФото: Aristidis Vafeiadakis/Zumapress/Global Look Press
Греция, Израиль и Кипр подписали важнейшее для этих стран соглашение в газовой области. Газопровод EastMed должен доставить газ с израильского газового месторождения Левиафан и кипрского месторождения Афродита в континентальную Европу по дну Средиземного моря. Почему этому проекту резко противостоит Турция – и что он означает для российских газовых планов? Подробности...
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2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
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Генри Резник: Понятия «коррупция» нет в Уголовном кодексе

Генри Резник мечтает о временах, когда присяжные будут выносить вердикты по всем делам о тяжких преступленияхФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Трудно заподозрить наших граждан в любви к чиновникам и к педофилам. При этом все равно суды присяжных выносили 20–25% оправдательных приговоров по этим делам. В судах обнаруживались все эти огрехи, связанные с фабрикациями», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник. Так он прокомментировал предложение передать на рассмотрение присяжных дела коррупционеров и педофилов. Подробности...
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Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

Ангела Меркель прилетит в Москву по приглашению Владимира Путина обсуждать Ближний ВостокФото: kremlin.ru
Дональд Трамп потребовал от Ирака «миллиарды долларов» и пригрозил ударить по объектам культурного наследия Ирана. В ответ Тегеран пообещал Вашингтону «второй Вьетнам», если американцы не выведут войска с Ближнего Востока. Ситуация в регионе накаляется с каждым днем. Ангела Меркель объявила о срочном визите в Москву для обсуждения ситуации с Владимиром Путиным. Удастся ли лидерам двух стран предотвратить большую войну? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Новость ржачная, ситуация страшная

Николай Гурьянов, журналист
Защита сна и отдыха граждан – максимально важная вещь, вот просто на уровне общенациональной задачи. Без этого попросту невозможно сбережение народа. Наш народ, увы, не молодеет, мы уже довольно-таки пожилой народ. Подробности...

Большой конфликт в заливе феноменально выгоден для США

Александр Тимохин, журналист
Если после убийства Сулеймани Трамп выведет войска из Ирака, то у него окажется куда больше ресурсов для противостояния с Китаем. А один из аспектов такой борьбы – выбивание из-под Китая «русской подпорки». Подробности...
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Убийство иранского генерала меняет правила войны

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Убийство Соединенными Штатами одного из важнейших представителей военного руководства Ирана генерала Касема Сулеймани вполне обоснованно позволяет поставить вопрос: это уже большая война на Ближнем Востоке или пока нет? Подробности...
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    Какими будут смартфоны будущего

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    Рекорды скорости на воде, земле и в воздухе

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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              «Филигранный» удар Ирана дал шанс не допустить войны

              Ракетный удар Ирана стал первой «пощечиной» США   8 января 2020, 15:43
              Фото: Mahmood Hosseini/Reuters
              Текст: Андрей Резчиков

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              Беспрецедентные ракетные удары КСИР по военным базам США могли показаться началом большой войны. На деле эта акция, скорее всего, стала максимально бескровным выходом из острой фазы ирано-американского конфликта на данном этапе. Как в реальности будут развиваться события, зависит от решения Трампа, но пока ситуация выглядит выгодной для обеих сторон. Главный вопрос дня – имеет ли ко всему этому отношение катастрофа украинского самолета?

              В ночь на среду ракетной атаке с территории Ирана подверглась авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака и американский военный объект в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. По информации Центрального командования США, всего было выпущено 15 ракет, 11 из которых достигли цели: 10 ударили по авиабазе Айн аль-Асад, а одна – по военной базе. Власти Ирака говорят о 22 ракетах.

              Это была, по словам верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, «пощечина» в ответ на убийство в прошлую пятницу в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Операция Тегерана получила название «Мученик Сулеймани». Ракеты были выпущены примерно в то же время, когда был убит Сулеймани – в 1.20 ночи по местному времени.

              Канцелярия премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди заявила, что Иран предупредил ее о готовящихся ударах по военным объектам США, но не уточнил, по каким именно.

              Удар нанес КСИР. По итогам атаки в Тегеране заявили о гибели не менее 80 «американских террористов». Также сообщалось об уничтожении на авиабазе Айн аль-Асад нескольких американских самолетов. Но официального подтверждения этих данных до сих пор нет. В Пентагоне подтвердили факт удара, но о его последствиях не сообщали. Также КСИР предупредил Вашингтон о том, что в случае ответных действий Тегеран нанесет «более сильный и сокрушительный ответ», в том числе по союзникам США, например, Израилю.

              Узнав об атаке, Трамп провел в Белом доме экстренное совещание с главой Пентагона Марком Эспером и госсекретарем США Майком Помпео, которого считают главным сторонником идеи ликвидации Сулеймани. Трамп не стал выступать со специальным обращением по телевидению, но оставил сообщение в Twitter со словами «все в порядке», напомнив про американскую «самую мощную и хорошо оснащенную армию в мире». Ранее он грозился нанести 52 удара по военным и культурным объектам Ирана в случае если Тегеран начнет мстить за Сулеймани.

              Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что ракетные атаки Ирана по базам США дали шанс прекратить взаимное насилие и увести ситуацию в политическую плоскость.

              «Что ж, иранский ракетный обстрел двух американских баз в Ираке оказался не менее филигранным, чем точечный удар по кортежу генерала Сулеймани в Багдаде.

              11-12 ракет из пятнадцати «достигли цели», а жертв и разрушений вроде нет. Даже Трамп считает, что «все хорошо». Будем надеяться, что в Вашингтоне достанет сейчас здравого смысла сосредоточиться не на ракетной атаке, а на заявлении официального Тегерана: «тем самым пропорциональный ответ завершен», – пишет Косачев в Facebook.

              Сенатор убежден, что возникший шанс «нельзя упустить». «Какие бы планы мести ни вынашивали в своих головах американские и иранские радикалы», – добавил Косачев.

              В свою очередь председатель сенатской комиссии по информполитике Алексей Пушков считает, что ответ Вашингтона может стоить Трампу победы на выборах. Как пишет политик в Twitter, в таком случае практически неминуема «сухопутная большая война», которая «не будет популярной в США и, скорее всего, будет стоить Трампу победы на выборах». «Лучше остановиться», – призвал Пушков.

              По мнению политика, сейчас американский лидер «разрывается между желанием спасти лицо и репутацию США как сверхдержавы и нежеланием начинать в год выборов новую войну на Среднем Востоке».

              В том, что иранский удар поставил регион «на грань большой войны», уверен политолог Федор Лукьянов. Он пишет в Telegram-канале журнала «Россия в глобальной политике» о том, что Трамп может «ограничиться такими же ритуальными действиями и боевыми кличами или поднять градус возмездия». «Это крайне скользкий путь, когда все меньше зависит от воли того или иного политика», – считает эксперт, добавляя, что «будучи главой страны-гегемона с традициями агрессивного утверждения собственных интересов, удержаться вне войны практически невозможно».

              Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал беспрецедентной атаку баллистическими ракетами по американским базам. Он согласен с Косачевым, что сейчас стороны могут остановиться и погасить конфликт. «Если США не предпримут ответных мер, Иран больше не намерен атаковать. Это двойственная ситуация. Здесь все будет зависеть от целесообразности принятого Трампом решения. Для Трампа санкция на ответный удар по территории Ирана будет означать полномасштабную войну», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

              По словам эксперта, логика подсказывает, что вместо санкций и дипломатических мер «США должны ответить силой». «Сила означает ограниченный по масштабу, но удар крылатыми ракетами по стартовым позициям иранских баллистических ракет. Это будет война со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, Израиль, Эмираты и Саудовская Аравия не заинтересованы в полномасштабной войне, поскольку это затронет их безопасность. Сложная политико-дипломатическая ситуация разрешится после того, как Трамп выступит с обращением и озвучит план ответных действий», – считает Коротченко.

              По оценке доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, члена экспертного совета «Офицеров России» Александра Перенджиева, ситуация в регионе напряженная, но не катастрофическая. «Я не думаю, что начнется широкомасштабная война на Ближнем Востоке», – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

              По его словам, сама ситуация с гибелью генерала не так проста, как может показаться. «Еще два года назад в Иране проходили широкие выступления, это была практически цветная революция. Для руководства страны был нужен обязательный повод сплотить нацию против внешней угрозы», – указал собеседник.

              Он отметил также, что ситуации, при которой произошло убийство Сулеймани, не должно было быть в принципе. «Должны были работать РЛС, системы предупреждения о воздушной атаке и, по возможности, системы отражения ракетного удара. Генерал – не мальчик для битья. В любом преступлении надо искать приобретателя выгоды... У Ирана появились козыри сплотить нацию и мобилизовать граждан, ресурсы, а у некоторых политических сил в США теперь есть дополнительные козыри обвинить Трампа в том, что он создает напряжение международной обстановки», – полагает Перенджиев.

              Более того, сейчас «у особо радикально настроенных сил в США появляется возможность физически устранить Трампа и все свалить на Иран». «Нечто подобное было с убийством президента Джона Кеннеди», – напомнил эксперт.

              После сообщений об атаке баллистическими ракетами из Тегерана пришли трагические известия о крушении гражданского авиалайнера. Утром в Иране разбился самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Крушение рейса PS 752 Тегеран – Киев произошло ориентировочно в 6.00 по тегеранскому времени (около 5.30 мск) после вылета из столичного аэропорта Имама Хомейни. Обломки разбросало на территории двух гектаров. На месте падения самолета спасатели обнаружили два «черных ящика». Момент катастрофы был запечатлен очевидцами. В МАУ заверили, что Boeing 737 был полностью исправен, а пилоты имели большой стаж управления этими самолетами.

              По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в авиакатастрофе погибли все находившиеся на борту 177 человек – 168 пассажиров и девять членов экипажа. Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. В посольстве Украины в Иране тоже заявили, что крушение произошло из-за аварии двигателя, поэтому на данный момент версия теракта исключена – однако затем в диппредставительстве это заявление дезавуировали, призвав дождаться итогов расследования.

              На борту находились два украинца и около 13 членов экипажа с Украины, еще 88 человек – граждане Канады и стран Западной Европы. Также на борту были 71 гражданин Ирана, 73 гражданина Канады, четыре гражданина Германии, три – Великобритании, восемь – Швеции, шесть – Афганистана. Однако глава Управления ЧС Ирана, как сообщает РИА «Новости», утверждает, что погибли 147 граждан Ирана и 32 иностранца. Россиян среди пассажиров не было.

              В Киеве по поручению президента Украины Владимира Зеленского, который прервал свой отдых в Омане, был создан при СНБО оперативный штаб, в который вошли премьер-министр Алексей Гончарук и ряд министров. Добавим, что США запретили американским авиакомпаниям пролет над территорией Ирана, Ирака и Персидского залива. О похожих мерах объявили Росавиация, Air France, «Малайзийские авиалинии», «Сингапурские авиалинии» и ряд других азиатских авиакомпаний.

              Отметим, что иорданское издание Al-Hadath не исключило версии о случайном попадании в самолет иранской ракеты. Но объявленное Ираном время пуска баллистических ракет не совпадает с фактическим временем отправления лайнера. Впрочем, Коротченко убежден, что на все вопросы о причинах крушения должна ответить расшифровка «черных ящиков». «Данные однозначно покажут, что произошло. Пока все утверждают о технической версии», – подчеркнул эксперт.

              Александр Перенджиев считает, что подобные конфликты могут привести к авиакатастрофам. «Как правило, официальные комиссии не находят следов теракта. Я считаю, что есть связь между атакой Ирана на американские базы в Ираке и этой катастрофой. Речь может идти об устранении нежелательных свидетелей, которые могли что-то знать... Может, они уже находились под подозрением и пытались покинуть страну. Здесь возможны любые варианты», – не исключает эксперт.


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