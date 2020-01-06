Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

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6 января, понедельник  |  Последнее обновление — 21:19  |  vz.ru
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Израильский газопровод сблизит Россию и Турцию

Лидеры трех государств радуются заключению нового соглашения – но их соседей эти планы явно не радуютФото: Aristidis Vafeiadakis/Zumapress/Global Look Press
Греция, Израиль и Кипр подписали важнейшее для этих стран соглашение в газовой области. Газопровод EastMed должен доставить газ с израильского газового месторождения Левиафан и кипрского месторождения Афродита в континентальную Европу по дну Средиземного моря. Почему этому проекту резко противостоит Турция – и что он означает для российских газовых планов? Подробности...
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2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
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Генри Резник: Понятия «коррупция» нет в Уголовном кодексе

Генри Резник мечтает о временах, когда присяжные будут выносить вердикты по всем делам о тяжких преступленияхФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Трудно заподозрить наших граждан в любви к чиновникам и к педофилам. При этом все равно суды присяжных выносили 20–25% оправдательных приговоров по этим делам. В судах обнаруживались все эти огрехи, связанные с фабрикациями», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник. Так он прокомментировал предложение передать на рассмотрение присяжных дела коррупционеров и педофилов. Подробности...
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Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

Ангела Меркель прилетит в Москву по приглашению Владимира Путина обсуждать Ближний ВостокФото: kremlin.ru
Дональд Трамп потребовал от Ирака «миллиарды долларов» и пригрозил ударить по объектам культурного наследия Ирана. В ответ Тегеран пообещал Вашингтону «второй Вьетнам», если американцы не выведут войска с Ближнего Востока. Ситуация в регионе накаляется с каждым днем. Ангела Меркель объявила о срочном визите в Москву для обсуждения ситуации с Владимиром Путиным. Удастся ли лидерам двух стран предотвратить большую войну? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Трамп мог бы спасти СССР, но начал превращаться в Гитлера

Антон Крылов, журналист
Мир был бы совсем другим, если бы двойник Дональда Трампа в те годы был президентом СССР. Скорее всего, никакого распада страны не случилось бы, а отношения с США наладились бы без нашей позорной тотальной капитуляции, как это произошло в реальной истории. Подробности...
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Рождество – это про смысл и надежду

Сергей Худиев, публицист, богослов
За Рождеством стоит история, которую всем нам стоит знать. Если вы неверующий – потому что она сформировала нашу цивилизацию. Если вы готовы поверить – то потому, что она может преобразить вашу жизнь, как уже преобразила жизнь множества людей. Подробности...
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Банкротство либералов привело к возрождению культа Сталина

Максим Соколов, публицист
Легенда о товарище Сталине имеет вполне очевидные корни в неустройстве отечественного быта. Массово ощущаемый дефицит справедливости порождает запрос на миф о справедливости жестокой и неумолимой. Подробности...
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    Какими будут смартфоны будущего

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

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              Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

              Ангела Меркель прилетит в Москву по приглашению Владимира Путина обсуждать Ближний Восток   6 января 2020, 20:30
              Фото: kremlin.ru
              Текст: Алексей Нечаев

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              Дональд Трамп потребовал от Ирака «миллиарды долларов» и пригрозил ударить по объектам культурного наследия Ирана. В ответ Тегеран пообещал Вашингтону «второй Вьетнам», если американцы не выведут войска с Ближнего Востока. Ситуация в регионе накаляется с каждым днем. Ангела Меркель объявила о срочном визите в Москву для обсуждения ситуации с Владимиром Путиным. Удастся ли лидерам двух стран предотвратить большую войну?

              Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Москву с официальным визитом, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате авиаудара США по аэропорту Багдада. Об этом в понедельник заявила пресс-служба Кремля.

              Также лидеры двух стран планируют обсудить другие темы международной повестки, среди которых ситуация в Сирии, Ливии и на Украине. Но очевидно, что кризис вокруг Ирана и Ирака станет главной темой переговоров.

              Напомним, 3 января в Багдаде в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

              После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ президент США Дональд Трамп заявил: если Ирак хочет, чтобы США вывели войска – Багдаду придется заплатить миллиарды долларов. 

              В то же время правительство Ирана, эмоционально переживающее гибель Сулеймани, пока не стало реализовывать свои угрозы в адрес США, ограничившись отказом от ключевого ограничения в «ядерной сделке». Но такой шаг уже вызывал беспокойство не только в ЕС и отдельных странах Европы, но и в России, Турции и Китае.

              При этом накал страстей в риторике Вашингтона и Тегерана идет по возрастающей. За последние два дня президент США заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, пригрозил разбомбить 52 иранских объекта, а также ударить по «весьма значительным и важным» объектам культурного наследия.

              В ответ на это советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти пообещал США столкновение со «вторым Вьетнамом», а дочь Касема Сулеймани напомнила Трампу, что на смерть ее отца последует ответная реакция.

              «В такой ситуации главная цель визита Меркель в Москву – это спасение Ирана и США от большой войны. И очень символично, что первая зарубежная поездка канцлера ФРГ в 2020 году приходится именно в Россию», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.

              «Меркель понимает, что с Америкой о чем-либо договариваться сложно. Трамп отдает приказы ни с кем не советуясь, разрушает «ядерную сделку», взрывает обстановку на Ближнем Востоке, обкладывает санкциями Россию, Иран, и даже Германию. С другой стороны, Меркель осознает, что Россия если не союзник, то близкий партнер Ирана, и у Москвы есть возможности повлиять на сложившуюся ситуацию», – пояснил Рар.

              Он также отметил, что «обсуждать эти проблемы по телефону невозможно». «Для этого нужна полноценная встреча с привлечением профильных министров, советников и экспертов. Потому хорошо, что Россия и Германия решили найти взаимопонимание в вопросах мировой политики и это поможет остановить войну», – подчеркнул собеседник.

              В свою очередь политолог-американист Борис Межуев считает, что поведение Трампа и сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке не просто озаботила европейцев, а испугала их. При этом внутри США мнения по иранскому вопросу ожидаемо разделились.    

              «Американские либерально-демократические СМИ в один голос твердят, что убийство Сулеймани не было необходимым. Все понимают, что генерал до последнего момента остерегался прямого столкновения с американцами. Он понимал, что его стратегия региональной экспансии возможна только вне конфликта с Вашингтоном. Сулеймани был для США неприятной, но системной фигурой. И в этом смысле убийство генерала открывает ящик Пандоры», – сказал Межуев газете ВЗГЛЯД.

              По мнению эксперта, Трамп, «до конца не осознавая последствия своих действий, решил сделать приятное своим однопартийцам». «От них многое зависит: его судьба, преодоление импичмента и результат грядущей избирательной кампании. Эти же люди в значительной степени ориентируются на финансовую поддержку и лоббистов со стороны Израиля и Саудовской Аравии. Потому Трамп оказался в заложниках республиканцев. Правда, по идиотскому поводу, который в свое время придумали демократы», – пояснил Межуев.

              Эксперта также возмутила готовность Трампа нанести удары по объектам культурного наследия в Иране. «Впрочем, в этом нет ничего нового. Вспомните, как были уничтожены красивейший Дрезден и прекрасный Нагасаки. Для англо-саксонской культуры это вообще не вопрос. И никаких угрызений совести из-за варварских бомбардировок они не испытывают», – отметил Межуев.

              В то же время эксперты признают: разрешить иранскую проблему и выдавить американские войска из Ирака будет непросто. «Трамп очень обеспокоен тем, что вслед за Сирией, где схватка для Вашингтона уже проиграна, они могут потерять контроль над Ираком. Потому для него принципиально важно остаться там, обеспечив присутствие США в непосредственной близости к иранским границам», – сказал газете ВЗГЛЯД российский сенатор Алексей Пушков.

              По его словам, убийством Сулеймани, Трамп хотел ослабить позиции Ирана в Ираке, «но он добился противоположного результата». И теперь президент США «будет изобретать самые циничные предлоги» для того, чтобы сохранить там американские войска.

              «Когда Трамп предлагает Ираку заплатить деньги за американские военные базы – он предлагает заплатить за оккупацию и ее последствия.

              Ведь войска США – это причина всех бед этой страны. Именно с оккупации начался период безвременья, гибели сотен тысяч людей, миллионов беженцев и разрушений половины страны. И когда американцы говорят, что они борются с «Исламским государством*» – так они его и породили. Даже Обама признал, что «ИГ*» – это последствие агрессии против Ирака», – напомнил сенатор.

              «Потому призыв Трампа заплатить деньги показывает, что США будут сопротивляться выводу войск и цепляться за Ирак. А в Ираке будет нарастать антагонизм по отношению к Вашингтону. Если до сих пор американцы могли говорить, что они помогают местной армии и оказывают Багдаду финансовую помощь, то сейчас этот период позади», – заключил Пушков.

              При этом у Ирана и Ирака есть потенциальные союзники не только в Москве и Берлине, но и в самих США. «Прежде всего – это простой американский избиратель. Он сейчас ищет среди политиков фигуру, которая поддержит вывод войск с Ближнего Востока. Трамп в свое время обещал это сделать, но не смог. Если тот же Берни Сандерс заявит об этом – его рейтинги моментально взлетят. И вот тогда у Трампа начнутся серьезные проблемы не только во внешней политике, но и во внутренней», – резюмировал Борис Межуев.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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