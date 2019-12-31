За нападение на посольство США в Ираке ответит Иран

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31 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 19:35  |  vz.ru
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Россия удивляет Запад экономической стабильностью

2019 год прошел под знаком экономической стабильности в РоссииФото: Коньков Сергей/ТАСС
Экономическая устойчивость – вот главное слово, характеризующее российскую экономику в 2019 году. А это уже довольно много в условиях неприятной внешней конъюнктуры и санкционных угроз. Западу остается лишь удивляться, как это у России так все получается. Каких же успехов удалось добиться российской экономике?  Подробности...
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Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

Борис Ельцин покидает президентский кабинет в Кремле 31 декабря 1999 годаФото: Reuters
20 лет назад, в полдень 31 декабря, президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке – и государство возглавил Владимир Путин. Пока еще с приставкой и. о., но через три месяца он победит на президентских выборах. Тогда почти никто не мог представить, что путинская эпоха окажется столь значимой в истории России. Подробности...
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Как государство помогает фермерам богатеть

Ирина Евграфова демонстрирует продукты собственного изготовленияФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Жердевские грибы, гуси из Петровского, сыр и козье молоко из Савинки – лишь немногие брендовые продукты Тамбовской области, которые появились либо в самое ближайшее время выйдут на рынок благодаря грантам «Агростартап». О том, как гранты из федерального бюджета по нацпроекту поднимают тамбовское село, репортаж специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Турция открывает в Средиземном море второй фронт

Протурецкие боевики из Сирии меняют один регион Средиземного моря на другой Фото: Zuma/ТАСС
Парламент Турции через несколько дней рассмотрит вопрос об отправке войск в Ливию. СМИ уже сообщают о переброске под Триполи подконтрольных Анкаре боевиков из Сирии. Одновременно Италия призывает ввести над Ливией бесполетную зону. Но в НАТО нет единой точки зрения по этому поводу. А вот намерения Турции не вызывают сомнений: скоро Анкара может стать участницей сразу двух конфликтов в Средиземном море. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Конкуренция сверхдержав в 2020 году примет новые формы

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечество столкнулось с новой реальностью всеобщей конкуренции государств, технологий и идей. Международная конкуренция и противостояние национально ориентированных элит и «глобального начальства» пришли на смену либеральному миропорядку. Подробности...

Пожалуйста, не дарите крыс!

Наталья Холмогорова, правозащитник
Зоозащитники бьют тревогу. По опыту предыдущего, 2008-го года Крысы, после праздников нас ждет наплыв ненужных и брошенных «живых подарков». Значительная часть подаренных мышей и крыс в течение января-февраля окажется на улице. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Двадцать лет назад Ельцин принял единственно правильное решение

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Скоро, совсем скоро самому громкому мему всея Руси «я устал – я ухожу» стукнет ровно двадцать лет. Минута в минуту. Но, кстати, эти слова Борис Николаевич никогда не говорил. Подробности...
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    Как отличаются новогодние обращения в разных странах

    Обсуждение: 4 комментария

    Столкновение военных России и США в Сирии

    Спасибо американцам за наши Курилы

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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
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          • В большей степени плохим

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          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

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          • На улице Сталина

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              За нападение на посольство США в Ираке ответит Иран

              Американским дипломатам пришлось спасаться бегством из «охраняемой зоны» центра Багдада   31 декабря 2019, 18:30
              Фото: Khalid al-Mousily/Reuters
              Текст: Карина Казанцева,
              Андрей Резчиков

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              В последний день 2019 года толпа безоружных демонстрантов ворвалась в посольство США в Багдаде и подожгла его. Американский посол бежал в неизвестном направлении. Это напомнило, как ровно 40 лет назад толпа захватила посольство США в соседнем Иране. Впрочем, и сейчас Вашингтон именно в Тегеране ищет ответственных за нападение на свою дипмиссию.

              Участники протестной акции, которая возникла во вторник возле здания посольства США в Багдаде, потребовали закрыть эту миссию, а заодно и вывести из страны войска США. Как сообщил с места событий телеканал «Аль-Маядин», сотни сторонников иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» проникли внутрь посольского комплекса. Ранее им удалось поджечь основные ворота и внешнюю стену миссии.

              Охрана посольства и полицейские применили против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате пострадали около 20 человек. Правда, у телеканала «Скай Ньюс – Арабия» другие данные, – что пострадали 10 человек. Позднее в Сети появилось видео изнутри осажденного посольства, на котором запечатлены американские и иракские военные.

              Посол США Мэтью Туллер и его сотрудники были эвакуированы не только из здания, но и вообще из Багдада. Куда – не сообщается, но, скорее всего, в расположение ближайшей американской воинской части.

              Кто ударил первым

              Конфликт вспыхнул в пятницу, когда кто-то нанес ракетный удар по иракской базе под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских.

              По версии Пентагона, ответственность за ракетный обстрел несет движение «Катаиб Хезболла», тесно связанное с Ираном. В воскресенье Пентагон нанес ответный удар сразу по пяти объектам, причем не только в Ираке, но и в Сирии. По данным телеканала «Ас-Сумария», в результате бомбардировки ВВС США в районе иракского города Эль-Каим (провинция Анбар) неподалеку от границы с Сирией погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.

              Во вторник толпа из тысяч сторонников движения сперва поучаствовала в похоронах жертв в Багдаде, а потом прямо с кладбища отправилась к посольству США.

              Примечательно, что Пентагон, сообщая про бомбежку, потребовал от Тегерана «соблюдать суверенитет Ирака». Однако сам Ирак об этом никого не просил. Напротив, исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди распорядился объявить в стране общенациональный трехдневный траур по жертвам атаки ВВС Соединенных Штатов.

              Но одновременно от манифестантов Махди потребовал немедленно покинуть посольский комплекс. На переговоры с митингующими он направил и. о. министров обороны и внутренних дела Ирака Наджах аш-Шамари и Ясин аль-Ясири а также большую группу депутатов.

              Как напоминает ТАСС, «Катаиб Хезболла», которая была создана в 2003 году и насчитывает три тысячи бойцов, входит в состав более широкого движения «Аль-Хашд аш-Шааби». Шиитские бойцы из этого движения сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром ИГИЛ*. К примеру, они принимали участие в операциях против банд ИГИЛ на сирийской территории в районе Бу-Кемаль.

              Вопреки призыву Махди, манифестанты решили не расходиться и разбили палаточный лагерь в правительственной «зеленой зоне» в центре Багдада. Демонстранты при этом скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги, размахивали флагами шиитских группировок, входящих в «Аль-Хашд аш-Шааби».

              «Акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока иракский парламент не примет решение о высылке дипломатов США и прекращении американского военного присутствия», – заявил командир «Аль-Хашд аш-Шааби» Фалех аль-Файяд.

              Позднее появилось сообщение о том, что Махди, а также президент Ирака Бархам Салех заверили главу Госдепа Майка Помпео в том, что дипломатам и собственности США ничего не угрожает. Правда, об этом почему-то объявил не сам Багдад, а Вашингтон.

              Госсекретарь «прояснил, что США будут защищать своих граждан, которые находятся в Ираке для поддержания суверенитета и независимости этой страны, сказала пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус, добавив: «Премьер-министр и президент заверили госсекретаря, что серьезно относятся к своей ответственности и гарантируют безопасность персонала США и собственности».

              Народный бунт против проамериканских политиков

              Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов отмечает, что в Вашингтоне прекрасно отдавали себе отчет в том, что удар в ответ на гибель американца вызовет волну гнева, нацеленную на дипломатов. «США не могли не отреагировать на гибель контрактника и очередное нападение. Пошел второй десяток этих нападений. Сценарий был прогнозируемым, поэтому дипломатов эвакуировали», – сказал Мардасов газете ВЗГЛЯД.

              По его словам, существуют опасения повторения сценария 1979 года, когда было захвачено посольство США в Тегеране. «Понятно, что «Хашд аш-Шааби», народное ополчение, связанное с Тегераном, пытается разыграть эту карту и перенаправить нынешнюю протестную активность жителей Ирака против американцев», – считает эксперт.

              После нападения шиитов на посольство США велика вероятность продолжения взаимных атак, Ирак может быть ввергнут в хаос. Об этом в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал курдский политик, представитель Иракского Курдистана в России и странах СНГ Хошави Бабакр. «Иран угрожал начать войну против США в других частях мира. Самое удобное место – это Ирак, поскольку местные шиитские группировки прямо подчиняются Ирану», – заявил представитель Иракского Курдистана.

              При этом он отметил, что у нападения на американское посольство, помимо действий шиитских проиранских групп, могут быть объективные причины – социальное недовольство, выливающееся в протест против проамериканских властей.

              «Логично, что народ, доведенный до голода и отчаяния, видит выход только в восстании.

              Сами арабы называют Ирак страной восставших. Поэтому большинство людей в Ираке будут рады, если нынешнее правительство не будет у власти и будет уничтожено. Чьими руками, США или кого-то другого, народу не так важно. Хотя это может привести к распаду Ирака», – отметил Бабакр.

              По прогнозу Антона Мардасова, на ситуацию придется реагировать правительству Ирака и «совершать демонстративные антиамериканские шаги для подтверждения суверенитета страны». Он убежден, что сейчас США ведут консультации с различными региональными игроками с целью нормализовать ситуацию.

              «Многие региональные игроки, в том числе шиитские религиозные деятели, заинтересованы в такой яростной антиамериканской кампании, поскольку это позволяет им балансировать между различными игроками, получать инвестиции от стран Залива и не перейти окончательно в орбиту американского влияния, которое и так очень сильно на разных уровнях в ведомствах Ирака», – пояснил собеседник.

              Мардасов не сомневается, что в толпе и впрямь есть и агенты Тегерана. Что касается самих митингующих, то такое выражение народного протеста – проявление светского национализма, это не шиитские фанатики, полагает он. «Скорее всего, там есть и подстрекатели, которые напрямую связаны с Корпусом стражей Исламской революции Ирана. Иранские спецслужбы довольно-таки активны в Ираке и в провокациях в том числе. Понятно, что эта кампания используется Тегераном для регионального торга», – подытожил Антон Мардасов.

              Трамп уже все выяснил

              Президент США Дональд Трамп тем временем тоже обвинил Иран в организации беспорядков. «Иран убил американского контрактника, многие ранены. Мы решительно ответили и всегда будем это делать. Сейчас Иран организовывает нападение на посольство США в Ираке. Они будут полностью привлечены к ответственности. К тому же мы ожидаем, что Ирак использует свои вооруженные силы, чтобы защищать посольство, он уже уведомлен», – написал американский лидер в «Твиттере».

              Российские политики считают штурм миссии США в Багдаде символическим венцом американской интервенции 2003 года. «Спустя 17 лет мы наблюдаем абсолютно логичный результат: иракцы штурмуют посольство США, давая понять, что демократия по-американски их совершенно не устраивает», – заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

              Сенатор напомнил, что Соединенные Штаты в 2003 году «вошли в суверенную страну под надуманным предлогом, фактически ее уничтожили, казнили законного президента и поменяли все, что только можно поменять». Сенатор называет это «классическим примером «оранжевой революции», когда те, кто ломает сложившиеся политические системы, в итоге роют сами себе могилу».

              Морозов также видит аналогию между этими событиями и штурмом посольства США в Тегеране в 1979 году. «Существует множество аналогий: Южный Вьетнам, Сирия, Афганистан. Это урок, который нужно вынести всем странам: нельзя насильственным способом утверждать даже самые великие ценности, потому что они превращаются в свой антипод, кровопролитие и гибель людей. Подобные ошибки исправить невозможно!» – заключил политик.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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