Что изменит гибель лидера ИГИЛ

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27 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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Агрессивное поведение Центробанка поможет российской экономике

Ключевая ставка в России впервые стала ниже уровня 2014 годаФото: Нина Зотина/РИА «Новости»
Банк России удивил агрессивным снижением ставки сразу на 0,5 процентных пункта – за шесть с лишним лет она впервые опустилась ниже 7%, и это еще не предел. Чем продиктован подобный шаг и как он отразится на российской экономике? Как отмечают эксперты, в дальнейшем Центробанк может действовать по трем возможным направлениям. Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
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Земля Киева довела Кличко до измены

Зеленский давно пытается избавиться от КличкоФото: Danil Shamkin/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Против мэра Киева Виталия Кличко и двух его замов должны открыть уголовное дело за государственную измену. Правда, повод для этого странный – самовольный захват земли. Президент Зеленский уже несколько месяцев пытается снять Кличко с поста градоначальника, но пока тщетно. Похоже, арестовать Кличко за измену стало проще, чем уволить. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА Новости
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Надо взять пример с Испании и похоронить Ленина

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если уж и сравнивать Франко с кем-либо, то с Адольфом Гитлером или Бенито Муссолини. Нет ничего нормального в том, что в пятой по значимости стране Евросоюза до сих покоился в мавзолее нацистский диктатор. Подробности...
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В Африке почти всем нужна Россия

Андрей Маслов, Эксперт клуба "Валдай"
Африка становится субъектом международной политики и глобальной экономики. Россия – единственный глобальный игрок, которому объединение и усиление Африки безусловно выгодно. Многим остальным выгодно, напротив, раздробление континента и ослабление отдельных стран. Подробности...
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Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины

Глеб Простаков, журналист
«Аннексия» Россией украинцев может встать в ряд с такими прорывами, как сыгранная Москвой роль в решении сирийской проблемы или деолигархизация Молдавии. Умная миграционная политика способна в буквальном смысле изменить страну в лучшую сторону. Подробности...
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    Зачем Россия простила Африке 20 млрд долларов долга

    Москва вооружит Балканы

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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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      Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку

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      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
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              Что изменит гибель лидера ИГИЛ

              Свое последнее имея бывший Ибрахим аль-Бадри взял в честь политического преемника пророка Мухаммеда   27 октября 2019, 13:40
              Фото: Islamic State Group/
              Al Furqan Media Network/Reuters TV
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              В США, Ираке и Сирии категорично утверждают − лидер ИГИЛ* и самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади погиб при спецоперации американских военных, которым решил не сдаваться живьем. Что изменит смерть главаря некогда могущественной, а теперь вроде как почти уничтоженной организации? Как ни странно, довольно многое, правда, только в одной стране − США.

              Абу Бакра аль-Багдади «хоронили» не менее шести раз, в том числе с подачи Министерства обороны РФ, в 2017 году предположившего его гибель под ударами ВКС РФ. Но сообщения, поступившие в воскресенье 27 октября, выглядят наиболее убедительно.

              Судя по всему, именно ликвидацию главы ИГИЛ* имел в виду президент США Дональд Трамп, когда написал в Твиттере об «очень важном событии», не уточнив деталей.

              По данным из Пентагона, опубликованным Newsweek, самопровозглашенный «халиф» был уничтожен в рамках спецоперации в сирийской деревне Бариша, что провинции Идлиб - «заповеднике гоблинов», о котором газета ВЗГЛЯД неоднократно писала.

              Операция продолжалась более четырех часов. Американский спецназ прибыл к месту действия на восьми вертолетах, а для огневого прикрытия использовались беспилотники. После того, как спецназовцы ворвались в здание, где находился аль-Багдади, он якобы покончил с собой, приведя в действие «пояс шахида». При этом погибли две жены лидера исламистов, а здание, где они укрывались, было уничтожено авиаударом, чтобы его впоследствии «не превратили в святилище».

              Это уточнение вызывает вопросы, поскольку последние пристанище лидера ИГИЛ могло представлять огромный интерес не только для фанатиков-исламистов, но и для разведки. Но могло и не представлять - тут придется дождаться подробностей.

              Установить местонахождение аль-Багдади, как заявляют теперь на иракском телевидении, помогла разведка Ирака. В подтверждение этому были распространены кадры предполагаемой операции. Другой видеоматериал на эту тему оказался в распоряжении сирийских журналистов, а сирийские курды приписали часть успехов себе.

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              Как бы там ни было, потенциально хорошая новость запоздала - в годы расцвета ИГИЛ она казалась бы более значимой. Правда, ни тогда, ни сейчас нельзя было сказать достоверно, каков был вклад в успехи «халифата» аль-Багдади лично. Его фигуру можно трактовать не то чтобы как ширму, скорее, как идеологический стержень и пропагандистский элемент, необходимый реальным архитекторам военных побед группировки - той части элиты саддамовского Ирака, что ушла в подполье и решила воспользоваться ненавистью к США в регионе в лихолетье «арабской весны».

              Когда проамериканская коалиция вторглась в Ирак, будущему «халифу», а тогда непримечательному и тихому богослову Ибрахиму аль-Бадри было чуть-чуть за тридцать. Его характеризовали как человека глубоко религиозного, требовательного к умме, но подчеркнуто мирного и в чем-то даже добродушного, например, он очень любил играть в футбол с детьми бедняков.

              Впоследствии бывшие рабыни «халифа» рассказывали о том, что «добродушный человек» лично принимал участие в их истязании и запугивал прислугу видеозаписями казней, проводимых боевиками ИГИЛ.

              Очевидно, что ключевую роль в таком «перерождении» сыграла развязанная Бушем-младшем война. Через некоторое время после ее начала провинциальный богослов аль-Бадри попал в американский лагерь Букка как суннит-оппозиционер средней руки (американцы делали ставку на шиитов), но впоследствии был отпущен - то ли в 2004-м году (по официальным данным), то ли в 2009-м (по свидетельствам из руководства лагеря).

              Если речь идет все-таки о 2009-м, то к тому моменту группировка ИГИЛ существовала уже года три - под другими названиями и как иракская ячейка «Аль-Каиды», от которой со временем отпочковалась. Во второй половине 2010-го аль-Бадри возглавил ячейку на фоне заверений Пентагона о ее полном разгроме, а в следующем году стал активно разыскиваться американцами именно как ставленник «Аль-Каиды».

              Группировку Усамы бен Ладена и ее иракский филиал рассорила сирийская война, в которой боевики аль-Бадри решили принять участия, самовольно выйдя за границы отписанных им территорий.

              Для самого аль-Бадри как для политика этот «развод» оказался чрезвычайно удачным решением. В 2014-м боевики ИГИЛ значительно расширили контролируемую ими территорию, в том числе за счет полуторамилионного города Мосул. В одной из его мечетей, уничтоженной в ходе последующего освобождения города силами понукаемых американцами курдов и войск Ирака, аль-Бадри и объявил джихад всему миру вокруг ИГИЛ, провозгласив себя халифом - высшим руководителем единого мусульманского государства.

              В этом смысле ему весьма пригодился выбранный еще в 2011-м псевдоним: Абу Бакр - имя первого из четырех «праведных халифов» - руководителей Праведного халифата. Он был избран руководителем исламской общины после смерти пророка Мухаммеда и всего за два года расширил ее территории вдвое, захватив весь Аравийский полуостров.

              В общем, символ получился ярким, и на протяжении нескольких лет аль-Багдади воспринимался как самый опасный террорист планеты и злой гений разрастающейся на Ближнем Востоке раковой опухоли - квазигосударства, где торгуют рабами, разрушают античные памятники, казнят «неверных» и расплачиваются золотом, ведь жизнь в новом «халифате» должна быть такой же, какой была при Мухаммеде.

              Вряд ли зацикленный на богословии провинциальный мулла был силен в современных методах сетевой пропаганды. Меж тем, именно пропаганда оказалась одним из главных факторов расцвета ИГИЛ, наряду с непосредственными военными успехами.

              Новый «халифат» стал сетевой организацией, сделав ставку на профессиональные и подозрительно качественные видеоролики, распространяемые по всемирной сети. В итоге «на джихад» удалось заманить не только бедных иракский крестьян, но и десятки тысяч мусульман из благополучной Европы. Боевики ИГИЛ сумели показать свою силу и влияние, тем самым вдохновив исламистов на теракты по всему миру и поставив вербовку новых сторонников на поток.

              В настоящее время ИГИЛ благодаря действиям российских и сирийских военных с одной стороны, а курдов и американцев с другой является только сетевой организацией. «Халифат на земле» уничтожен, миф о непобедимости «воинов Аллаха» растоптан, и технически навороченная пропаганда исламистов лишилась своих коронных тезисов.

              С учетом всего сказанного, ликвидация лично аль-Багдади мало что меняет: он кто угодно, но не гений сетевой пропаганды - последнего оружия ИГИЛ. И это тот редкий случай, когда рассуждения о том, что новый лидер может оказаться гораздо кровожаднее старого, вообще не имеют смысла - кровожаднее просто некуда.

              Если аль-Багдади действительно мертв, ряд его особо радикальных сторонников могут последовать его примеру и надеть «пояс шахида», так что в ближайшем будущем уровень террористической угрозы в мире может повыситься.

              Но ушел он из этого мира не как непобедимый воин, не как мощный лидер, не как руководитель реально функционирующего «халифата», а как один из многих радикальных исламских проповедников с некоторым числом вооруженных сторонников.

              То есть как вполне заурядный людоед, разве что имеющий в титуле раскрученный бренд группировки ИГИЛ, победы которой остались в прошлом.

              Единственный человек, для которого ликвидация этого упыря действительно является «очень важным событием», - Дональд Трамп, тут президент США не лукавит. Уничтожение столь демонизированной «дичи» запишут в его личный актив, что должно помочь в борьбе с демократами за переизбрание в 2020-м.

              В этом смысле труп Ибрахима аль-Бадри послужит благому делу, потому как для России хуже американских демократов сейчас только недобитые в Сирии террористы, но это не точно.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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