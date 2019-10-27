Появились сведения о помощи Ирака в операции по ликвидации главаря ИГ

Иракская разведка помогла США установить местонахождение главаря «Исламского государства*» (запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади, который якобы был уничтожен в результатае спецоперации в Идлибе, сообщило иракское телевидение.

Также гостелевидение Ирака обещает распространить кадры операции по уничтожению аль-Багдади, передает ТАСС.

Иракское информационное агентство ИНА утверждает, что в операции в деревне Бариша в провинции Идлиб задействовали восемь американских вертолетов.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал заявление о некоем «очень важном событии», после чего СМИ сообщили, что американский спецназ якобы ликвидировал главаря ИГ* в Идлибе.

Утверждалось, что аль-Багдади самоликвидировался, подорвав себя после перестрелки. Также появились кадры, предположительно, запечатлевшие операцию США.