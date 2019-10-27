Пентагон доложил в Белый дом о ликвидации главаря ИГ

В Пентагоне полагают, что во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб уничтожили главаря террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, сообщил американский журнал Newsweek.

По словам источников издания, операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения заслуживающих доверия разведывательных данных. Мишенью был аль-Багдади, передает ТАСС.

Представитель сухопутных войск США подтвердил, что аль-Багдади ликвидирован. По имеющимся у журнала сведениям, Пентагон доложил Белому дому, что с «высокой степенью уверенности» может говорить об уничтожении аль-Багдади в ходе рейда.

Издание также отмечает, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение операции почти за неделю до ее начала, а после завершения объявил об «очень значительном событии», которое произошло недавно, однако не пояснил, о чем именно идет речь.

Позднее пресс-служба Белого дома информировала, что американский лидер в 09.00 по вашингтонскому времени (16.00 мск) собирается сделать «важное заявление».

В свою очередь телеканал Fox News со ссылкой на «осведомленный военный источник» сообщил о том, что войскам возглавляемой США коалиции удалось ликвидировать главаря (запрещенной в России террористической группировки) ИГ*.

Версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.

Напомним, в апреле лидер запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» Абу Бакр аль-Багдади впервые за пять лет появился на видео. Ранее сообщалось, что аль-Багдади якобы изменил внешность и пытался бежать из Сирии в Ирак.

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