Главарь ИГ радикально сменил имидж

Руководитель террористической организации «Исламское государство* (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность и пытался бежать из Сирии в Ирак, его нет в сирийском Багузе; об этом сообщил источник в международной коалиции.

«Аль-Багдади не в Багузе, однако он приезжал туда несколько раз до начала операции SDF по взятию города», – сказал собеседник РИА «Новости».

«Согласно информации органов безопасности (Ирака), он находится в другом районе Сирии, откуда несколько раз пытался бежать в Ирак, однако авиация международной коалиции и действующие в приграничной зоне силы иракского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» заставили его остановиться», – добавил он.

Он уточнил, что аль-Багдади ездит на гражданских авто или такси и отказался от сопровождения автоколонн, а его охранники носят «афганскую одежду, отличающуюся от униформы ИГ*».

Также глава бандформирования изменил внешность, он сделал бороду короче и перекрасил ее в рыжий цвет, добавил собеседник. По его словам, аль-Багдади страдает от лишнего веса.