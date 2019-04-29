Лидер ИГ появился на видео впервые за пять лет

Лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» Абу Бакр аль-Багдади впервые за пять лет появился на видео; он выступил с заявлением, в котором, в частности, обсудил потерю территорий в Сирии.

18-минутное видео опубликовано медиа-группой террористов al-Furqan. Бородатый мужчина на нем беседует с тремя другими людьми, лица которых размыты. Он обсуждает последние события, в том числе говорит об окончании битвы за город Багуз в Сирии в марте, после которой у ИГ* не осталось территорий, сообщает Deutsche Welle.

«Битва за Багуз окончена», – сказал он, обращаясь к трем мужчинам.

Также в разговоре аль-Багдади упоминает переизбрание в Израиле Биньямина Нетаньяху и нападения на Шри-Ланке.

5) There is serious danger not only to the fact that Baghdadi, #ISIS’ so-called Caliph, is still alive--but also that he is able to reemerge to his supporters and reaffirm the group’s us-vs-the-world message after all the progress made against the group. pic.twitter.com/BbqFGM78O8 — Rita Katz (@Rita_Katz) 29 апреля 2019 г.

Кроме того, лидер ИГ обещает мстить за убийства и тюремное заключение своих сторонников, сообщает Reuters.

Военный журналист, основатель Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов отмечает, что видео с аль-Багдади, с одной стороны, говорит об определенном кризисе организации, но это и не жест отчаяния, так как в прошлый раз после появления аль-Багдади на видео «мир получил проблему, решать которую пришлось двум международным коалициям на протяжении пяти лет».

«На счет Аль-Багдади для начала я предложил бы коллегам внимательно изучить физиогномические данные на предмет – тот же это человек, которого нам показали в 2014-ом в Мосуле? Если брать, например, «конкурирующую» организацию, а именно «Фронт ан-Нусра», то под именем ее лидера (Джулани), по моим данным, иной раз на видео появлялись не одни и те же люди», – заявил Пегов.

Ранее сообщалось, что аль-Багдади якобы изменил внешность и пытался бежать из Сирии в Ирак.