Трамп объявил об «очень важном» событии

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что произошло «очень важное» событие, однако не пояснил, о чем именно идет речь.

«Только что произошло нечто очень важное!» – написал глава Белого дома в своем Twirrer, не уточнив, о чем идет речь.

Напомним, в пятницу Трамп пригрозил Турции новыми санкциями, если вооруженные силы Турции откроют огонь по отрядам курдов, покидающих зону безопасности на севере Сирии.

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал возобновить военную операцию против курдских формирований, если они останутся в приграничной 30-километровой зоне безопасности. После этого появились сообщения о жертвах столкновений между турецкими военными и курдами в Сирии на фоне заключенного ранее перемирия.

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