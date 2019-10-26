Сын Пескова отчитал Макгрегора за слова о Дагестане

Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай встретился с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором, прибывшим в Москву.

«После его высказываний о дагестанцах, мне было очень важно донести до него, что выражаться в России надо аккуратней», – написал Николай Песков в Instagram.

Речь идет о грубом отказе Макрегора принять приглашение чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и приехать в Дагестан. После скандального высказывания группа дагестанцев собралась у столичного отеля «Ритц-Карлтон», где остановился боец.

«Треш, талк, как в Америке, здесь не прокатит. Человек он далеко неглупый и все понял. Думаю, он все исправит», – отметил Песков, пожелав ирландцу дальнейших успехов.

«С нетерпением жду реванша!» – написал он.

Ранее Макгрегор заявил о неизбежности матча-реванша с российским атлетом Хабибом Нурмагомедовым, который одержал победу в поединке в октябре 2018 года.