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Суд назначил дату слушаний о выселении Моргенштерна из квартиры в Москве
Савеловский суд Москвы назначил на октябрь слушание о выселении Моргенштерна
Савеловский суд Москвы рассмотрит исковое заявление покупательницы жилья о лишении музыканта Алишера Моргенштерна* (признан в России иноагентом) права пользования московской квартирой.
Иск подала женщина, купившая квартиру, где был прописан артист. Сейчас она требует лишить певца права на пользование недвижимостью, пишет РИА «Новости».
Первое заседание по существу состоится в октябре. А накануне прошла предварительная беседа в закрытом режиме. Представитель ответчика проигнорировал встречу. На процесс явилась лишь юрист истца, однако она отказалась давать комментарии прессе.
«Савеловский районный суд города Москвы назначил на октябрь основное слушание по существу по иску к Моргенштерну Алишеру* Тагировичу», – сообщил представитель инстанции.
Весной 2022 года музыкант был включен в реестр иностранных агентов. Последние несколько лет артист постоянно проживает за пределами страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд увеличил сумму штрафа Моргенштерну за нарушение закона об иноагентах до 8,2 млн рублей.
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* Признан(а) в РФ иностранным агентом