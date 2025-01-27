Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!10 комментариев
СК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах
Моргенштерн объявлен в розыск по нарушению порядка деятельности иностранного агента
Следственный комитет объявил в федеральный розыск рэпера Алишера Моргенштерна* в связи с подозрением в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Адвокат артиста заявил, что его подзащитный находится на лечении и не скрывается.
Следственный комитет объявил рэпера Алишера Моргенштерна* в федеральный и межгосударственный розыск в рамках расследования уголовного дела о нарушении им порядка деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС. Уголовное дело возбуждено по статье 330.1 УК РФ, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.
Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что у следствия не было оснований для объявления розыска, так как его доверитель не скрывается и его местонахождение известно: «Алишер в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял». Жорин отказался давать дальнейшие комментарии, сославшись на адвокатскую тайну.
Рэпер более трех лет назад покинул Россию, а ранее ему предъявлено обвинение в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Минюст внес Моргенштерна в реестр иноагентов 6 мая 2022 года, указав на «осуществление политической деятельности» и получение более 29 млн рублей от компании Yoola Labs Ltd. из Израиля за политические посты.
По материалам проверки прокуратуры Москвы в сентябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ, так как Моргенштерн неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил иноагента.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом