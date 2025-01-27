  • Новость часаСК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах
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    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено еще во времена Рюрика.

    21 комментарий
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    2 комментария
    27 января 2025, 05:52 • Новости дня

    СК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

    Моргенштерн объявлен в розыск по нарушению порядка деятельности иностранного агента

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет объявил в федеральный розыск рэпера Алишера Моргенштерна* в связи с подозрением в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Адвокат артиста заявил, что его подзащитный находится на лечении и не скрывается.

    Следственный комитет объявил рэпера Алишера Моргенштерна* в федеральный и межгосударственный розыск в рамках расследования уголовного дела о нарушении им порядка деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС. Уголовное дело возбуждено по статье 330.1 УК РФ, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

    Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что у следствия не было оснований для объявления розыска, так как его доверитель не скрывается и его местонахождение известно: «Алишер в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял». Жорин отказался давать дальнейшие комментарии, сославшись на адвокатскую тайну.

    Рэпер более трех лет назад покинул Россию, а ранее ему предъявлено обвинение в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Минюст внес Моргенштерна в реестр иноагентов 6 мая 2022 года, указав на «осуществление политической деятельности» и получение более 29 млн рублей от компании Yoola Labs Ltd. из Израиля за политические посты.

    По материалам проверки прокуратуры Москвы в сентябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ, так как Моргенштерн неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил иноагента.


    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    26 января 2025, 10:53 • Новости дня
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    @ Alessandro della Valle/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    Издание The Times назвало четыре основных сценария, которые могут привести к завершению конфликта на Украине, передает РБК.

    Первый сценарий предполагает поражение Киева в результате отказа России от переговоров и лишения Украины поддержки со стороны США. Такой сценарий назван «худшим». Однако, как пишет газета, Дональд Трамп будет стремиться избежать столь катастрофического исхода.

    Второй сценарий, названный «плохим миром», предполагает поражение Украины и ее последующий раздел. В этом случае ни о какой Нобелевской премии для Трампа, как отмечает издание, речи быть не может.

    Третий сценарий подразумевает прекращение огня, но только в рамках окончательного урегулирования конфликта и его завершения. Такой сценарий позволит Украине «выжить». Однако, как отмечает окружение Трампа, простое перемирие без окончательного соглашения может лишь заморозить конфликт.

    Четвертый сценарий предполагает переговорное урегулирование конфликта. Для этого, по мнению The Times, США должны предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиций силы» и гарантировать безопасность. В случае отказа России от сделки, Трамп должен поддерживать Украину оружием и финансами, а Москве объявить очередные санкции, полагают в издании.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    26 января 2025, 14:33 • Новости дня
    Лукашенко ожидает «свет в конце тоннеля» на Украине в 2025 году

    Лукашенко спрогнозировал сроки развязки конфликта на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

    Белорусский президент Александр Лукашенко выразил уверенность в возможной развязке конфликта на Украине в текущем году, передает РБК. Свои мысли он озвучил после голосования на выборах. Лукашенко указал, что хотя боевые действия вряд ли закончатся, «какая-то развязка» ожидается. Он подчеркнул, что славянские народы, начав конфликтовать, могут сохранять напряженность долгое время, однако «свет в конце тоннеля» появится в этом году.

    Лукашенко также заявил, что Белоруссия настаивает на мирном урегулировании ситуации на Украине, при этом в будущих переговорах необходимо учитывать российские интересы. «Никакая Америка Россию никогда не заставит, нельзя нами понукать, у нас есть свои интересы, у России тем более», – отметил он.

    Президент Белоруссии предупредил о возможности эскалации конфликта, которая может распространиться и на Европу. «Поэтому надо сейчас остановиться – это в интересах прежде всего Европы, они должны сыграть свою роль. И должны отсоединиться от американского авианосца», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина решила создать фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, а Белоруссия в ответ укрепила границу с Украиной спецотрядами МВД.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    26 января 2025, 14:23 • Новости дня
    Захарова высмеяла запрет Зеленского на переговоры с Россией

    Захарова высмеяла заявление Зеленского о запрете переговоров с Россией

    Захарова высмеяла запрет Зеленского на переговоры с Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Владимира Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

    Захарова в Telegram-канале отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией. По словам Зеленского, он остановил «сепаратизм» в стране, запретив представителям и политическим деятелям проводить переговоры, оставив это право только за собой.

    Захарова в своем Telegram-канале иронично отметила, что это похоже на ситуацию, когда «в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону «лидера любых переговоров».

    Накануне Зеленский заявил, что указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены и украинский депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты.

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    26 января 2025, 16:30 • Новости дня
    В абхазской диаспоре призвали открыть в России больше избирательных участков на выборах президента Абхазии

    Представитель абхазской диаспоры: У граждан Абхазии в России могут возникнуть препятствия для голосования на выборах президента

    В абхазской диаспоре призвали открыть в России больше избирательных участков на выборах президента Абхазии
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Для свободного волеизъявления абхазов, проживающих в России, на выборах президента Абхазии потребуется увеличение числа избирательных участков, сказал газете ВЗГЛЯД представитель абхазской диаспоры Беслан Шакая. Сейчас в России планируется только два таких избирательных участков. Напомним, 15 февраля состоятся внеочередные выборы президента Абхазии.

    «Приближается 15 февраля – день выборов нового президента Абхазии. Сердце любого абхаза, где бы он ни проживал, не может быть равнодушно к судьбе своей Родины. Однако избирательная кампания в этот раз проходит совсем непросто. Для проведения выборов будет открыт избирательный участок на территории Турции», – сказал Беслан Шакая, член правления Московской абхазской диаспоры, президент благотворительного фонда «Ашана».

    «И в это же время в России, где граждан Абхазии значительно больше, планируют открыть всего лишь два участка! Это очевидная несправедливость, которая может помешать абхазам отдать свой голос в пользу понравившегося кандидата. Люди утратят возможность выразить собственное мнение», – отмечает он.

    «В связи с этим я обращаюсь к руководству Абхазии, а также к избирательной комиссии республики с просьбой от граждан Абхазии, проживающих на территории Российской Федерации: необходимо увеличить число избирательных участков в РФ, особенно в тех городах, где проживает большое число абхазов», – заявил собеседник. Помимо Москвы это Черкесск, Санкт-Петербург, Краснодар, Ставрополь, Майкоп и Сочи.

    «Учитывая важность этих выборов, их возможно судьбоносный характер, все граждане Абхазии, вне зависимости от того, где сейчас они находятся, должны получить возможность проголосовать на выборах президента республики», – заключил Шакая.

    Напомним, 15 февраля в Абхазии состоятся досрочные выборы президента. За высший пост в государстве будут бороться пять кандидатов: Адгур Ардзинба – бывший министр экономики, председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение», Роберт Аршба – экс-председатель контрольной палаты Абхазии, Олег Барциц – экс-торговый представитель Абхазии в РФ, Бадра Гунба – вице-президент республики, Адгур Хурхумал – председатель правления коммерческого банка «Черноморский банк развития».

    Прежний президент Аслан Бжания 19 ноября 2024 года подал в отставку на фоне внутриполитического противостояния. Вместе с ним свой пост оставил и премьер-министр Александр Анкваб. Обязанности главы государства до регистрации в качестве кандидата на выборах исполнял вице-президент Бадра Гунба.

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    26 января 2025, 07:56 • Новости дня
    Трамп предложил расселить беженцев из Газы в арабских странах

    Трамп заявил о возможности переселения беженцев из сектора Газа в арабские страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил надежду на сотрудничество с арабскими странами для временного и долгосрочного расселения беженцев из сектора Газа, предложив построить для них жилье за пределами региона.

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможности расселения беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран, как временно, так и в долгосрочной перспективе. Как передает РИА «Новости», Трамп отметил, что сотрудничество с арабскими странами может позволить переселенцам из сектора Газа жить в спокойствии.

    «Я бы предпочел сотрудничать с некоторыми арабскими странами и построить жилье в другом месте, где они, возможно, смогли бы для разнообразия жить в спокойствии… Это может быть как временно, так и долгосрочно», – заявил Трамп журналистам на борту Air Force One.

    Ранее телеканал NBC News, ссылаясь на неназванного чиновника, сообщил, что администрация Трампа рассматривает вопрос о том, как восстановить Газу, и где временно разместить около 2 миллионов палестинцев. Одним из потенциальных мест для их переселения могла бы стать Индонезия. Однако, как отметили в индонезийском МИД, Джакарте о таких планах неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II, в ходе которого обсуждались вопросы регионального мира и стабильности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встречу с Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне, что может произойти до завершения первого этапа сделки по Газе. Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, введенный при Байдене.

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    27 января 2025, 00:14 • Новости дня
    ВСУ нанесли 19 ударов по ДНР за сутки

    ВСУ выпустили 61 боеприпас по ДНР за сутки, ранен мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска обстреляли горловское направление, ранив мирного жителя в ДНР.

    За минувшие сутки Вооруженные силы Украины провели девятнадцать атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС. Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР зафиксировало эти факты.

    В результате обстрелов пострадал один мирный житель. Все удары пришлись на горловское направление. Украинские подразделения выпустили шестьдесят одну единицу различных боеприпасов по территории ДНР.

    Атаки со стороны украинских вооруженных формирований продолжаются, несмотря на объявления о прекращении огня. Власти ДНР выражают обеспокоенность по поводу продолжающихся обстрелов и возможных новых жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике за сутки совершили 23 атаки, в результате которых погиб один человек и трое, включая ребенка, получили ранения. В результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мужчина и пострадали трое человек, включая ребенка, при этом повреждены жилые дома и детский сад. Также в Горловке в результате детонации суббоеприпаса пострадали двое мирных жителей, среди них один случай ранее не фиксировался.

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    26 января 2025, 07:23 • Новости дня
    Задержан подозреваемый в поджогах заведений в Краснодаре

    Полиция задержала молодого человека за поджог трех зданий в Краснодаре

    Tекст: Денис Тельманов

    В Краснодаре полиция задержала 19-летнего жителя Динского района, подозреваемого в поджоге трех зданий в центре города, который действовал под угрозой использования его личных данных.

    Как передает ТАСС, полиция Краснодара задержала 19-летнего молодого человека, подозреваемого в поджогах трех зданий в центре города. Подозреваемый был пойман сотрудниками одного из ресторанов и передан полиции.

    Сообщается, что молодой человек совершил поджоги по указанию неизвестных лиц, которые взломали его аккаунт. Они угрожали использовать его персональные данные для совершения противоправных действий. Пожары произошли в Западном районе города в субботу вечером.

    На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия и проводится следствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Краснодара произошли пожары в трех зданиях, которые удалось успешно ликвидировать, и из них эвакуировали более 100 человек, при этом о пострадавших не сообщалось.

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    26 января 2025, 07:42 • Новости дня
    Россия ввезла рекордное количество грузинского вина

    Россия в 2024 году ввезла грузинского вина на 182,6 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2024 году Россия установила новый рекорд в импорте грузинского вина, закупив его на 182,6 млн долларов, что на 8,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

    Как сообщает РИА «Новости», в 2024 году Россия импортировала грузинского вина на 182,6 млн долларов, что стало новым рекордом для двусторонней торговли. В количественном выражении это составило 66,7 тыс. тонн, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим годом.

    Однако, несмотря на рост, объем импорта остался ниже исторического максимума 2022 года, когда в Россию было ввезено почти 70 тыс. тонн этого напитка. Россия продолжает оставаться основным покупателем грузинского вина, на ее долю приходится около двух третей всех грузинских поставок.

    Следом за Россией в списке крупнейших импортеров грузинского вина идет Польша, которая увеличила закупки на 10,3% до 16,6 млн долларов. Украина же, напротив, сократила импорт на 14%, до 12,5 млн долларов. Также в пятерку крупнейших покупателей вошли Казахстан и Китай с объемами ввоза 10,7 млн и 9,2 млн долларов соответственно.

    В общей сложности Грузия экспортировала 94,7 тыс. тонн вина в 2024 году, что стало вторым по величине показателем в новейшей истории страны. Общая стоимость экспорта составила почти 276 млн долларов, увеличившись на 6,5% по сравнению с предыдущим годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе обвинил Литву в двойных стандартах по вопросу введения санкций против России, подчеркнув, что Литва продавала в Россию больше вина, чем Грузия.

    Россия за январь-ноябрь 2024 года закупила у Грузии вина на рекордные 176 млн долларов, что обеспечило две трети роста мирового спроса на грузинский алкоголь. Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что введение Грузией санкций против России по требованию внешних игроков и местной оппозиции могло бы привести к экономическому коллапсу и отставке властей.

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    26 января 2025, 15:30 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что Запад не будет инвестировать в Украину ради народа

    Лукашенко отметил, что Запад не будет инвестировать в Украину ради народа

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Запад не собирается инвестировать в Украину ради ее народа, а восстановление страны после конфликта возможно лишь при помощи России.

    Лукашенко заявил, что западные страны не будут инвестировать в Украину ради ее народа. Минские журналисты процитировали его слова: «Никто инвестировать в Украину ради украинского народа не будет. Да, где-то какие-то месторождения, выгодные куски экономики транснациональные компании подберут, естественно, американские, европейские… Но чтобы страну отстроить – это только Россия (сможет – ред.)». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Лукашенко также выразил мнение, что основная нагрузка по восстановлению страны после конфликта должна лечь на украинский народ, который необходимо мобилизовать для этих целей. Он подчеркнул важность борьбы с коррупцией, отметив, что во время войны часть украинских средств была вывезена за границу. По словам белорусского лидера, «на 75% украинский народ (должен восстановить страну – ред.), и его надо мобилизовать. И не карманы набивать, как это у них там во время войны воровали и вывозили за пределы».

    Ранее Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

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    26 января 2025, 19:23 • Новости дня
    Нетаньяху поблагодарил Трампа за снятие ограничений на поставки бомб

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за снятие ограничений на поставки бомб, заявив о важности этого шага для безопасности страны.

    Нетаньяху выразил благодарность Трампу за снятие ограничений на поставки 2000-фунтовых бомб, передает РИА «Новости», это решение было воспринято в Израиле как значимый шаг на пути укрепления безопасности страны.

    В опубликованном заявлении премьер-министр отметил, что благодарит президента Трампа за выполнение обещаний по обеспечению Израиля нужными средствами для самозащиты. Нетаньяху подчеркнул, что этот шаг поможет Израилю противостоять общим угрозам и обеспечивать мир и процветание в регионе.

    Накануне Трампа снял запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, введенный при экс-президенте США Джо Байдене.

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    26 января 2025, 22:23 • Новости дня
    Умер экс-глава Агентства по страхованию вкладов Турбанов

    Александр Турбанов, первый гендиректор АСВ, скончался на 75-м году жизни

    Tекст: Денис Тельманов

    Александр Турбанов, известный как первый руководитель Агентства по страхованию вкладов, скончался в возрасте 74 лет, о чем стало известно от источника, близкого к финансовому рынку.

    Александр Турбанов, первый генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ), умер на 75-м году жизни, передает ТАСС. Источник на финансовом рынке сообщил агентству, что Турбанов скончался вчера.

    Турбанов занимал пост генерального директора АСВ с 2004 по 2012 год. На этой должности он сыграл ключевую роль в становлении и развитии агентства, которое занимается страхованием вкладов граждан в банках России. Его вклад в создание системы страхования вкладов сделал ее одной из важнейших частей финансовой безопасности страны.

    Ранее, с 1999 года, Турбанов возглавлял госкорпорацию «Агентство по реструктуризации кредитных организаций». Основной задачей корпорации было преодоление последствий кризиса в банковской системе и повышение финансовой устойчивости социально значимых банков. Благодаря его руководству была восстановлена платежеспособность банков на федеральном и региональном уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главный редактор «Российской газеты» Анатолий Юрков, который возглавлял издание с 1995 по 2000 год и был известен своими публикациями в защиту озера Байкал, умер.

    Бывший глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский скончался в Москве в возрасте 67 лет. Бывший ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрий Васильев, заслуженный деятель науки и техники России, академик Российской академии наук, скончался на 95-м году жизни.

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    26 января 2025, 10:14 • Новости дня
    Израильские военные ранили пятерых протестующих на юге Ливана

    Израильские солдаты открыли огонь по протестующим на юге Ливана, ранив пятерых

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные открыли огонь по протестующим на юге Ливана, ранив пятерых человек из числа сторонников «Хезболлы», которые выражали протест против задержки вывода войск.

    Израильские военнослужащие открыли предупредительный огонь по участникам акций протеста на юге Ливана, ранив пятерых человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jadeed. Протесты были организованы семьями беженцев, поддерживающими шиитскую организацию «Хезболла».

    Семьи рано утром прибыли к населенным пунктам Аита-эш-Шааб, Кфар-Кила и Мейс-эль-Джебель, которые были разрушены во время военных действий. Они планировали провести митинги и шествия в знак протеста против решения Израиля отложить вывод своих войск с юга Ливана, что было предусмотрено соглашением о 60-дневном перемирии.

    В ответ на действия протестующих израильские солдаты сделали предупредительные выстрелы. Ливанские военнослужащие также вмешались, пытаясь в ряде мест воспрепятствовать проезду автомобилей с беженцами в пограничные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные застрелили двухлетнюю девочку в Дженине в ходе операции в Западном берегу. ХАМАС обвинил Израиль в сбоях в выполнении соглашения по Газе, заявив о нарушениях со стороны израильской стороны.

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    27 января 2025, 02:59 • Новости дня
    Синоптики предсказали повышение температуры в России на 75-85% территории

    Синоптики спрогнозировали повышение температуры в России превысит норму на 75-85% территории

    Tекст: Денис Тельманов

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что до конца января на большей части России ожидается температура воздуха выше климатической нормы, с аномалией от 3 до 12 градусов.

    Как пишет ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в последние дни января на 75-85% территории России температура будет превышать климатическую норму. Особенно теплая погода ожидается на европейской территории страны, где температура на востоке Центрального федерального округа и в Поволжье превысит норму на 12 градусов.

    На юге и севере европейской России температура также будет значительно выше нормы – на 8 и 6-8 градусов соответственно, а в Москве и соседних регионах – на 10-11 градусов. Вильфанд отметил: «Процентов 75-80 территории будет с температурой, превышающей норму, где-то 3/4 страны, причем вот если говорить о первых днях этой недели, в понедельник–вторник значение составит даже 85%».

    Метеоролог уточнил, что на юге Дальневосточного федерального округа, включая Якутию, Амурскую область, Сахалин и Хабаровский край, температура превысит норму на 8-12 градусов. Исключение составят Колыма и Чукотка, где ожидаются ночные температуры в минус 40-45 градусов.

    В Сибири, включая Новосибирскую, Омскую, Томскую и Кемеровскую области, температура будет выше нормы на 3-4 градуса. Ночные температуры достигнут минус 15-18 градусов, дневные будут около минус 10. Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа сохранятся в норме с показателями от минус 25 до минус 27 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Алексей Кокорин заявил, что через 40-50 лет в Москве могут исчезнуть зимы со снегом, а сильные морозы станут редкостью. В Москве в воскресенье прогнозируется облачная погода с осадками в виде дождя и снега, при этом температура воздуха поднимется до плюс четырех градусов, создавая условия для гололедицы. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическая весна в Москве будет приходить несколько раз и окончательно установится в середине марта.

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    27 января 2025, 00:52 • Новости дня
    В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

    В Воронежской области ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА без пострадавших

    Tекст: Денис Тельманов

    В Воронежской области силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были уничтожены несколько беспилотников, пострадавших и разрушений нет.

    Как передает ТАСС, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о уничтожении нескольких беспилотников на территории двух районов и одного городского округа. Гусев отметил, что дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы успешно справились с обнаружением и ликвидацией беспилотников.

    Инцидент не повлек за собой ни жертв, ни разрушений, как уточнил губернатор в своем телеграм-канале. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал Гусев.

    Местные власти продолжают следить за ситуацией и готовы предпринимать необходимые меры для обеспечения безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник самолетного типа, а в Сергиево-Посадском округе Московской области ПВО сбили беспилотник, при этом пострадавших не было, а завод «Группа Кремний Эл» в Брянске вынужден был прекратить работу из-за атаки беспилотников ВСУ, в результате чего пострадали производственные помещения и склад готовой продукции.

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    27 января 2025, 04:06 • Новости дня
    Число машин в очереди к Крымскому мосту сократилось до 240

    Количество автомобилей в очереди к Крымскому мосту уменьшилось до 240 единиц

    Tекст: Денис Тельманов

    Очередь автомобилей на Крымском мосту сократилась до 240 транспортных средств, время ожидания составляет около часа, а со стороны Керчи очереди не наблюдается.

    Количество автомобилей, ожидающих проезда через Крымский мост со стороны Тамани, уменьшилось до 240 транспортных средств, передает ТАСС. Время ожидания составляет около часа, в то время как со стороны Керчи очереди нет.

    В сообщении телеграм-канала об оперативной ситуации на подходах к мосту отмечается: «В очереди со стороны Тамани находятся 240 транспортных средств. Время ожидания около часа». Это указывает на улучшение ситуации по сравнению с предыдущими днями.

    Ранее в том же телеграм-канале сообщалось, что количество автомобилей в очереди к мосту со стороны Тамани превышало 300 единиц, достигая в моменте 455 машин. Такое уменьшение числа автомобилей свидетельствует о стабилизации ситуации на подходах к Крымскому мосту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко сообщил о введении сплошного паспортного контроля на Крымском мосту в рамках антитеррористических мероприятий. Российский суд приговорил генерала ВСУ Дмитрия Марченко к 14 годам колонии за угрозы атаковать Крымский мост и другие преступления, связанные с экстремизмом. Количество автомобилей в очередях на подъездах к Крымскому мосту достигло 1190, что привело к ожиданию около двух часов.

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