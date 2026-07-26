Долиной подарили новую квартиру

Tекст: Дарья Григоренко

«Я перевернула эту страницу. [Я не хочу возвращать себе прежнее жилье], потому что сейчас у меня квартира намного лучше. Ее купила не я, а мои друзья. <…> Это новый дом, там сделан новый ремонт», – рассказала артистка, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года Верховный суд оставил право собственности на старую квартиру артистки за новой владелицей Полиной Лурье.

После выселения певица хорошо устроилась на новом месте жительства.

Недавно представитель покупательницы опровергла слухи о продаже данной недвижимости.