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    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    16 комментариев
    17 августа 2026, 17:05 • Новости дня

    Администратора канала «Кремлевская прачка» приговорили к 11 годам колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор администратору Telegram-каналов «Кремлевская прачка» и «Незыгарь*» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Михаилу Полякову за вымогательство 50 млн рублей у топ-менеджеров крупной IT-компании.

    Мужчину признали виновным в вымогательстве крупной суммы в составе организованной группы, передает ТАСС.

    По данным следствия, злоумышленники требовали 50 млн рублей у двух топ-менеджеров группы компаний «Ланит». «Михаил Поляков приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 800 тыс. рублей», – сообщил участник судебного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее суд назначил блогеру Алексею Земцову три года колонии за вымогательство. В феврале текущего года суд приговорил администраторов других каналов к длительным срокам за шантаж подмосковного чиновника.

    В 2024 году коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов получил семь с половиной лет строгого режима за вымогательство у главы Ростеха.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    17 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Лавров удивился неявке посла Японии на вызов в МИД
    Лавров удивился неявке посла Японии на вызов в МИД
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Японский дипломат проигнорировал требование явиться в российское внешнеполитическое ведомство из-за заявлений Токио о поездке президента Владимира Путина на Курильские острова, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Нам как-то не очень внятно сообщили из посольства – они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу, 14 августа, ни в понедельник, 17 августа, то есть сегодня. То ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого. Это, конечно, вызывает удивление, потому что господин посол славится неуемной энергией», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Министр добавил, что подобное поведение вызывает недоумение. По его словам, японский посол отличается высокой активностью и ранее неоднократно проводил несогласованные встречи, в том числе привозил делегацию бизнесменов без уведомления российского ведомства.

    «Что касается наших послов. Наш посол был вызван в МИД Японии, ему предъявили там этот «протест». Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити и ее министр иностранных дел квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю, мы тут же вызвали посла Японии», – отметил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла в Токио из-за визита президента на Курильские острова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение реакцией японского премьер-министра Санаэ Такаити на эту поездку.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления японской стороны совершенно неприемлемыми.

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    17 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Strategic Culture назвал лицемерием реакцию Японии на курильский визит Путина
    Strategic Culture назвал лицемерием реакцию Японии на курильский визит Путина
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия имеет законные права на Курильские острова после поражения японской фашистской агрессии во Второй мировой войне и премьер-министр Японии Санаэ Такаити не имеет права предъявлять претензии и отчитывать президента страны Владимира Путина.

    «Реакция Японии на этой неделе на визит президента России Владимира Путина на Курильские острова равносильна лицемерию и истерической амнезии», – пишет портал Strategic Culture в контексте визита российского президента на остров Итуруп, входящий в состав Курильских островов.

    В статье отмечается, что Япония давно играет на стороне Запада: поддерживает Украину и НАТО, антироссийские санкции и не только. Но при этом Токио позволяет себе резко реагировать на визит Путина в одну из частей своей страны.

    «Япония вызвала посла России для подачи жалобы, а премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила с заявлением, осуждающим поездку Путина как «оскорбление» и причинение «боли чувствам японцев», – сказано в статье.

    Портал указывает на то, что Япония на прошедшей неделе обсуждала возможность присоединения к НАТО в партнерском производстве беспилотников с Украиной и, таким образом, участия в воздушной кампании против России.

    «На этом фоне у премьера Японии Такаити хватает наглости читать России нотации о «затронутых чувствах японцев». <...> Токио несет ответственность за кровь российских мирных жителей, поддерживая киевский режим», – подчеркивается в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такаити осудила поездку президента России на Итуруп. МИД Японии вызвал российского посла Ноздрева для выражения протеста. В ответ глава дипмиссии разъяснил законность принадлежности Курильских островов России.

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    17 августа 2026, 16:41 • Видео
    Как сбить дрон ногой и научиться заново дышать

    Ветеран СВО Виктор Щенников рассказал, как жить с инвалидностью, на кого можно опереться и почему ампутация – не повод отказываться от карьеры, семьи и планов на будущее.

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    17 августа 2026, 13:40 • Новости дня
    Рогов призвал усилить удары по мостам в Запорожье

    Рогов: Необходимо уничтожить три переправы через Днепр в Запорожье

    Рогов призвал усилить удары по мостам в Запорожье
    @ Hreod/wikimedia

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России уже наносили удары по мосту Преображенского в Запорожье. В результате атаки 16 августа есть частичные повреждения. Но чтобы нарушить логистику ВСУ, необходимо уничтожить как минимум три переправы – это Днепрогэс и два моста через Старый или Новый Днепр, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии ОП РФ Владимир Рогов.

    «В Запорожье существует разветвленная сеть мостов, соединяющая правый и левый берег Днепра», – напомнил Владимир Рогов, председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии. Он упомянул мосты Преображенского: первый ведет с правого берега (Новый Днепр) на остров Хортица, второй – с острова Хортица на левый берег (Старый Днепр).

    Параллельно на небольшом удалении проходит Новый мост: Вантовый (Новый Днепр) и Балочный (Старый Днепр). «Их строительство началось в 2004 году. После переворота на Украине финансирование региона почти прекратилось, а проект превратился в долгострой. В итоге движение по мостам открыли лишь в 2020-х», – уточнил собеседник. Также есть автотранспортный Арочный мост, соединяющий через Старый Днепр правобережную часть города с островом Хортица.

    Наконец, в качестве автодорожного моста, соединяющего левобережную и правобережную части Запорожья, используется плотина Днепрогэс. В 2024 году в результате ударов ВС России гидроэлектростанция была остановлена – тогда сообщалось о повреждении машинных залов и распределительных станций. Однако связь между двумя берегами сохранилась.

    Рогов напомнил, что целью российской армии уже не в первый раз становится мост Преображенского через Старый Днепр. «Есть частичные повреждения, но это пока не повлияет на переброску противником сил и средств для ведения боевых действий. Вместе с тем крайне важно усиливать атаки на этом направлении», – подчеркнул спикер.

    По его оценкам, чтобы нарушить логистику ВСУ, необходимо уничтожить как минимум три переправы – это Днепрогэс и два моста через Старый или Новый Днепр. «Без этого разрушение лишь моста Преображенского через Старый Днепр возымеет частичный эффект – противник перенаправит трафик», – рассуждает Рогов.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Юрий Баранчик. Он сослался на оценки военных аналитиков, согласно которым мосты через Днепр являются «нервным узлом» обороны ВСУ на юге. «Их уничтожение отрезает украинскую группировку от левого и правого берега, парализуя движение тяжелой техники и переброску резервов», – написал Баранчик в своем Telegram-канале.

    «Преображенский мост имеет ключевое значение для снабжения группировки противника на Запорожском направлении – через него проходят как автомобильные, так и железнодорожные перевозки военных грузов, бронетехники и боеприпасов», – добавил эксперт. По его мнению, российские войска переходят к тактике системного «разрезания» коммуникаций противника на стратегическом уровне. «Если раньше приоритетом были энергетика и объекты ВПК, то теперь ставка сделана на транспортную инфраструктуру», – отметил политолог.

    Ранее российские военные нанесли удар по мосту Преображенского через Старый Днепр в Запорожье. По информации авторов Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», после атаки движение по мосту было ограничено. Дополнительные подробности о характере повреждений и возможных сроках восстановления движения на момент публикации материала не приводятся.

    Как отмечают эксперты, это не первый удар по переправе. «20 июня 2026 года после массированного удара управляемыми авиабомбами движение по мосту Преображенского уже ограничивалось, а транспорт направляли в объезд через Новый мост и плотину Днепрогэс. Украинская сторона тогда подтверждала девять ударов ФАБами с УМПК по Запорожью», – напоминают авторы Telegram-канала «Военная хроника».

    По их мнению, нынешняя атака интересна прежде всего возможным продолжением воздействия на днепровские транспортные переходы Запорожья. Речь идет о двух мостах Преображенского – через Старый и Новый Днепр – Балочном и Арочном мостах (через Старый Днепр), Вантовом мосте (через Новый Днепр), а также плотине Днепрогэс.

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    17 августа 2026, 02:30 • Новости дня
    Извержение самого высокого вулкана в Евразии началось на Камчатке

    На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка

    Извержение самого высокого вулкана в Евразии началось на Камчатке
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Самый высокий действующий вулкан Евразии Ключевская сопка вновь проявил активность: в кратере фонтанирует лава, а над вершиной фиксируется интенсивное свечение, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

    «Началось новое вершинное извержение, на вулкане наблюдается фонтанирование лавы в кратере вулкана, свечение над вершиной в ночное время, повышенная фумарольная активность», – рассказали ученые ТАСС.

    В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН добавили, что в кратере обнаружена термальная аномалия. Кроме того, специалисты фиксируют мощный газовый шлейф.

    Ключевская сопка представляет собой правильный конус с кратером диаметром около 700 метров и является самым высоким действующим вулканом Евразии, на склонах которого находятся около 80 побочных кратеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла. Длительность извержения спавшего 500 лет вулкана на Камчатке составила ровно год. В июне МЧС сообщало, что вулкан Ключевской на Камчатке стал опасен для туристов.

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    17 августа 2026, 05:38 • Новости дня
    Каллас пригрозила увеличением на треть подсанкционных лиц и компаний

    Каллас заявила об очередном пакете санкций против России

    Каллас пригрозила увеличением на треть подсанкционных лиц и компаний
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз намерен осенью ввести самый крупный с 2022 года пакет ограничений в отношении России, увеличив списки подсанкционных лиц и компаний на треть, пригрозила глава евродипломатии Кая Каллас.

    «В случае его принятия число российских физических лиц, компаний и организаций под санкциями, единовременно увеличится на треть. Давление необходимо усилить», – приводит РБК слова Каллас в интервью Die Welt.

    Она назвала принятие сенатом США закона об антироссийских санкциях, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), обнадеживающим в плане сближения Европы и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС в июле принял 21-й пакет антироссийских санкций. Там заявили, что новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. ЕС также ввел новые санкции против пяти представителей российского ВПК.


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    17 августа 2026, 11:53 • Новости дня
    Захарова сравнила главу евродипломатии Каллас со старухой Шапокляк
    Захарова сравнила главу евродипломатии Каллас со старухой Шапокляк
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова провела параллель между главой евродипломатии Каей Каллас и известным персонажем советского мультфильма старухой Шапокляк.

    Захарова, отвечая на вопрос журналистов о том, что мешает Каллас осознать неэффективность санкционной политики, привела в пример персонажа советского мультфильма, передает «Комсомольская правда».

    «По такому же принципу жила Шапокляк: «Кто людям помогает, тот тратит время зря – хорошими делами прославиться нельзя»», – заявила Захарова.

    Ранее глава европейской дипломатии сообщила о подготовке очередного пакета ограничений. По словам Каллас, осенью Евросоюз планирует ввести самые масштабные санкции против российской стороны.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила ввести осенью самый крупный пакет антироссийских ограничений.

    В прошлом году официальный представитель МИД Мария Захарова назвала европейскую чиновницу «пакетчицей».

    Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее сравнил европейских политиков со старухой Шапокляк.

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    16 августа 2026, 23:45 • Новости дня
    Конкурс красоты «Миссис Россия» выиграла невестка Куклачева

    Марина Куклачева выиграла конкурс красоты «Миссис Россия»

    Конкурс красоты «Миссис Россия» выиграла невестка Куклачева
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Обладательницей короны национального конкурса красоты для замужних женщин стала Марина Куклачева, ранее завоевавшая титул «Миссис Москва».

    Победительницей конкурса «Миссис Россия – 2026» стала невестка народного артиста РСФСР Юрия Куклачева Марина Куклачева. Объединенный финал «Миссис Москва» и «Миссис Россия» состоялся в воскресенье в столичном зале «Москонцерт», передает РИА «Новости».

    «В этом году титул «Миссис Россия» получает Марина Куклачева. Браво!» – объявила со сцены президент конкурса и фонда «Планета женщин» Алла Маркина.

    Звания первой вице-миссис удостоилась Анна Шефер из Пскова.

    Второй вице-миссис признана Татьяна Васильева из Петербурга, третьей – Ольга Тарасенко из Новокузнецка. Четвертое место заняла Антонина Спиридонова из Великих Лук.

    По словам победительницы конкурса, бороться за титул мирового уровня она не станет, так как целью участия было другое.

    «Титул «Миссис Россия» был моей целью на сегодняшний момент. Высотой, которую я хотела взять. И я ее взяла. Дальше я планирую заниматься театром, вместе с моим сыном Никитой, артистом Большого театра над нашим семейным проектом», –  рассказала она.

    Национальный конкурс проводится ежегодно среди замужних женщин с детьми для повышения престижа материнства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами. Многодетная россиянка одержала победу в международном конкурсе красоты. Москвичка Яна Кривченко представит Россию на международном конкурсе замужних женщин «Миссис Мира» в США.

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    16 августа 2026, 23:58 • Новости дня
    Режиссер «Колобка» рассказал, почему не будет второй части фильма

    Режиссер «Колобка» заявил о съемке третьей части фильма

    Режиссер «Колобка» рассказал, почему не будет второй части фильма
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Создатели фильма «Последний богатырь. Колобок» решили отказаться от выпуска второй части картины, рассказал режиссер фильма Антон Маслов.

    «У нас была премьера вторая недавно. Мы со зрителями общались, и пришло там огромное количество людей. И мы договорились, что второй части не будет, будет сразу третья часть – «Колобок – возвращение»», – приводят слова Маслова «Вести».

    Режиссер добавил, что зрители активно интересовались продолжением истории. Ранее он также отмечал, что его дочь посмотрела картину про Колобка уже четыре раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту угроз создателям фильма «Последний богатырь. Колобок». Кинокритик BadComedian объяснил низкую посещаемость фильма «Последний богатырь. Колобок» избытком сеансов. Минпросвещения опровергло слухи об обязательном показе «Колобка» школьникам.

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    17 августа 2026, 16:01 • Новости дня
    Лавров назвал тревожным курс Японии на пересмотр послевоенных ограничений

    Лавров: Попытки Японии уйти от исторической ответственности вызывают тревогу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стремление Токио изменить глобальные правила и отказаться от мирных конституционных принципов ради зарубежных военных операций вызывает серьезные опасения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Лавров выразил обеспокоенность действиями Токио. Министр обратил внимание на желание японских властей адаптировать международные нормы под собственные интересы и нужды американских союзников, передает РИА «Новости».

    «Но если японские коллеги пытаются сейчас переделать международной право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз. Если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию. По крайней мере, так анонсировано, три безъядерных принципа, армия, которая пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено конституцией до сих пор», – сказал Лавров.

    Данное заявление прозвучало во время пресс-конференции после завершения официальных переговоров с министром иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. По оценке российского дипломата, подобный политический курс «вызывает большую тревогу».

    Ранее Лавров посоветовал Токио заняться своими делами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе глава МИД России указал на открытые обсуждения пересмотра неядерного статуса Японии.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила Токио в непризнании итогов Второй мировой войны.

    На недавней памятной церемонии японский премьер-министр Санаэ Такаити проигнорировала традиционные слова о раскаянии.

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    17 августа 2026, 08:51 • Новости дня
    В Британии призвали премьера Японии Такаити договориться с Путиным

    Аналитик Меркурис призвал премьера Японии Такаити договориться с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Британский военный аналитик Александр Меркурис посоветовал японскому премьеру Санаэ Такаити отказаться от агрессивной позиции по Курилам и найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным.

    Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что Такаити следует попытаться договориться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Токио нужно отказаться от агрессивной риторики по вопросу Курильских островов, передает РИА «Новости».

    «Такаити превращает все в катастрофу. И мне непонятно, почему Япония не пытается договариваться с Россией, а лезет с осуждением в сторону Путина, хотя куда логичнее найти общий язык, а не спорить», – сказал эксперт.

    Меркурис отметил, что ухудшение российско-японских отношений сильнее ударит по Токио. Однако японский премьер не желает этого признавать из-за своей жесткой позиции.

    В четверг Владимир Путин впервые приехал на Курильские острова. Глава государства после поездки в Южно-Сахалинск отправился на остров Итуруп.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку Владимира Путина на Итуруп.

    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки призвал использовать сложившуюся ситуацию для двустороннего диалога.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не угрожает Японии и не имеет к ней претензий.

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    16 августа 2026, 22:51 • Новости дня
    В Лондоне скончалась супруга писателя Бориса Акунина

    Tекст: Катерина Туманова

    После продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием ушла из жизни Эрика Чхартишвили, прожившая в браке с литератором-иноагентом Борисом Чхартишвили (Акуниным) 40 лет.

    О смерти супруги Бориса Акунина (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Лондоне сообщили «Вести» со ссылкой на журнал ZIMA.

    В последние месяцы женщина боролась с серьезным заболеванием и перенесла агрессивный курс химиотерапии.

    Пара прожила в браке 40 лет, их свадьба состоялась в 1986 году. На протяжении всей совместной жизни Эрика Чхартишвили выступала литературным агентом мужа, а также занималась редактурой и корректурой его произведений. С 2014 года супруги проживали в Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года Чхартишвили заочно приговорили к 15 годам строгого режима по делу об уклонении от обязанностей иноагента. До этого писателя заочно осудили на 14 лет по обвинениям в содействии террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

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    17 августа 2026, 01:11 • Новости дня
    Валентина Вылегжанина завоевала титул «Миссис Москва – 2026»
    Валентина Вылегжанина завоевала титул «Миссис Москва – 2026»
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Объединенный финал «Миссис Москва» и «Миссис Россия» состоялся в воскресенье в столичном зале «Москонцерт», главную награду и звание «Миссис Москва – 2026» завоевала Валентина Вылегжанина.

    «Титул «Миссис Москва - 2026» присуждается Валентине Вылегжаниной», – передает слова президента конкурса и фонда «Планета женщин» Аллы Маркиной РИА «Новости».

    Звание вице-миссис досталось Наталье Никифоровой, а первой вице-миссис стала Елена Калитина. Гран-при конкурса получила Ирина Диа, а в номинации «Миссис Москва классик» лучшей признали Юлию Куклину.

    Победительница призналась, что мечтает представить Россию на международных  конкурсах красоты.

    «Конечно, каждая женщина хочет представлять Россию. Куда без этого? Да, я хочу!» – сказала Вылегжанина журналистам.

    Ежегодный конкурс «Миссис Россия» проводится среди замужних женщин с детьми, его цель – повышение престижа материнства.

    В этот же вечер стало известно имя «Миссис Россия» – ею стала Марина Куклачева, которая, в отличие от «Миссис Москва», совсем не стремится в международным конкурсам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами. Многодетная россиянка одержала победу в международном конкурсе красоты. Москвичка Яна Кривченко представит Россию на международном конкурсе замужних женщин «Миссис Мира» в США.

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    16 августа 2026, 22:25 • Новости дня
    Россиянка Андреева разгромила украинку Олейник на турнире WTA в Цинциннати

    Россиянка Андреева прошла в третий круг турнира WTA 1000 в США

    Россиянка Андреева разгромила украинку Олейник на турнире WTA в Цинциннати
    @ Jason Whitman/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Девятнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева победила украинку Александру Олейникову в матче второго круга Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо).

    Встреча завершилась уверенной победой посеянной под пятым номером Андреевой со счетом 6:1, 6:0, передает ТАСС.

    В следующем этапе Андреева встретится с победительницей противостояния между швейцаркой Викторией Голубич и индонезийкой Джанис Тьен. Украинка Александра Олейникова выступала на турнире без номера посева.

    Андреева занимает шестое место в мировом рейтинге и имеет в активе шесть титулов в одиночном разряде. В июне теннисистка впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема на кортах Открытого чемпионата Франции. Кроме того, в 2024 году она завоевала серебро Олимпийских игр в паре с Дианой Шнайдер.

    25-летняя Олейникова располагается на 46-й строчке рейтинга и пока не побеждала на турнирах WTA. Ее высшим достижением остается выход в третий круг Открытого чемпионата Франции в текущем году.

    Соревнования в Цинциннати имеют категорию WTA 1000, их призовой фонд составляет 7,4 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня стало известно, что Диана Шнайдер и Анна Калинская впервые в карьере вошли в восьмерку лучших на престижном парижском турнире. Российские теннисистки Шнайдер и Калинская вышли в третий круг в Цинциннати. Мирра Андреева попала в топ-5 рейтинга WTA.

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    16 августа 2026, 22:38 • Новости дня
    В Белграде прошел автопробег в поддержку России после визита Зеленского

    Автопробег в поддержку России завершился у посольства РФ в Белграде

    Tекст: Катерина Туманова

    В Белграде активисты дружеских отношений с Москвой провели пророссийский автопробег с участием колонны из десятков машин с флагами, которая проехала по центру сербской столицы, завершив пробег солидарности у здания российского посольства.

    Как написали организаторы акции в соцсетях, президент Сербии Александр Вучич провел очень короткую встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но и при этом, во избежание реакции народа и чтобы власти не спровоцировали разлад с Россией и всем русским народом, организован этот автопробег, передает РИА «Новости».

    При этом один из организаторов автопробега Марко Радулович заявил журналистам о том, что идея акции возникла сразу после «приема фюрера Зеленского в Белграде».

    «Мы собрались, чтобы показать, что есть еще сербы, которые выступают против», –  цитирует его ТАСС.

    Радулович добавил, что считает позором «прием военного преступника Зеленского» в Белграде, пока продолжается конфликт. Кроме него организаторами акции выступили патриотические организации, среди которых «Народный патруль».

    Автопробег под девизом «братzaбрата» с сербскими и российскими флагами, патриотической символикой прошел по центральным улица города и завершился около 20.30 (мск) у российского посольства.

    Мероприятие прошло мирно, сотрудники полиции в происходящее не вмешивались. Всего в заезде приняли участие 37 автомобилей и шесть мотоциклов.

    Напомним, Владимир Зеленский посетил Белград 7–8 августа. Вучич заявил, что тему военного сотрудничества они с Зеленским не обсуждали, но такой сценарий возможен по окончании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия Сербии «Мы – сила народа» предупреждала о вреде визита Зеленского для российско-сербских отношений. Несколько десятков человек устроили акцию протеста против приезда Зеленского  в центре Белграда. Politico писала, что Зеленский спровоцировал скандал на Балканах.


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    17 августа 2026, 02:02 • Новости дня
    Синоптик Шувалов предупредил о нестандартной осени в Москве

    Синоптик Шувалов заявил о перепадах погоды в Москве осенью

    Tекст: Катерина Туманова

    В первый месяц осени жителей столицы ожидают частые смены теплых периодов и резких похолоданий, а также регулярные осадки, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Наступающая осень в Москве будет характерна резкими изменениями погоды: от хороших периодов с теплом до резких похолоданий», – рассказал он РИА «Новости».

    Шувалов отметил, что в столице прогнозируются постоянные колебания температуры и осадки. При этом характер погоды будет меняться стремительно.

    Ранее специалист назвал регионы с вероятным снегом в сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус предсказал резкое похолодание в европейской части России. При этом синоптик Тишковец сообщал, что в Москве после похолодания вскоре начнется потепление.


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