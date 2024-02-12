Осуждены вымогавшие у Чемезова 11 млн рублей обвиняемые

Tекст: Алексей Дегтярев

Хамовнический суд Москвы признал виновным Суханова в вымогательстве и приговорил его к семи с половиной годам колонии строгого режима, передает ТАСС.

Романовский и Бигаев получили по семь лет строгого режима.

Чемезов и его представители не явились в суд, также не было и Собчак.

Между тем сама Собчак отреагировала на приговор в своем Telegram-канале. Она назвала приговор «несправедливостью», и добавила, что исполнила все договоренности, чтобы решение суда было мягче. Ведущая отметила, что приговор «ломает жизнь людям», и назвала его несоразмерным наказанию.

Напомним, дело о вымогательстве у Чемезова 11 млн рублей закрыли для слушателей и прессы. Деньги у Чемезова вымогали за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».