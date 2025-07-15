Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Одиннадцать человек пострадали в ДТП с электробусами в Москве
В Москве столкнулись два электробуса, пострадали одиннадцать человек
В результате аварии на Профсоюзной улице в столице медицинская помощь понадобилась одиннадцати пострадавшим, среди которых оказались двое детей.
Одиннадцать человек, включая двоих детей, получили травмы в результате столкновения двух электробусов на Профсоюзной улице в Москве, передает ТАСС. По информации столичного департамента здравоохранения, все пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, угрозы их жизни нет.
На месте происшествия работали девять бригад скорой помощи и сотрудники Центра медицины катастроф. Всем пострадавшим оказывалась необходимая медицинская поддержка.
По предварительным сведениям, авария произошла на остановке общественного транспорта, после чего один из электробусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения.
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