Одиннадцать человек пострадали в ДТП с электробусами в Москве

В Москве столкнулись два электробуса, пострадали одиннадцать человек

Tекст: Денис Тельманов

Одиннадцать человек, включая двоих детей, получили травмы в результате столкновения двух электробусов на Профсоюзной улице в Москве, передает ТАСС. По информации столичного департамента здравоохранения, все пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, угрозы их жизни нет.

На месте происшествия работали девять бригад скорой помощи и сотрудники Центра медицины катастроф. Всем пострадавшим оказывалась необходимая медицинская поддержка.

По предварительным сведениям, авария произошла на остановке общественного транспорта, после чего один из электробусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения.

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