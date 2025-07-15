  • Новость часаЧехия отказалась участвовать в закупке оружия для ВСУ у США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ЕС отказался защищать своих граждан на Украине
    Названа готовая передать Украине 17 комплексов Patriot страна
    Лавров: Трамп находится под неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО
    Полицейским Ростова начали выплачивать компенсации за отказ от взяток
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины
    На производство самолетов в России выделено 765 млрд рублей
    Российский город получил статус родины Ивана-царевича
    Президент Бразилии подписал указ об ответе на пошлины США
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    15 июля 2025, 20:40 • Новости дня

    Одиннадцать человек пострадали в ДТП с электробусами в Москве

    В Москве столкнулись два электробуса, пострадали одиннадцать человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате аварии на Профсоюзной улице в столице медицинская помощь понадобилась одиннадцати пострадавшим, среди которых оказались двое детей.

    Одиннадцать человек, включая двоих детей, получили травмы в результате столкновения двух электробусов на Профсоюзной улице в Москве, передает ТАСС. По информации столичного департамента здравоохранения, все пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, угрозы их жизни нет.

    На месте происшествия работали девять бригад скорой помощи и сотрудники Центра медицины катастроф. Всем пострадавшим оказывалась необходимая медицинская поддержка.

    По предварительным сведениям, авария произошла на остановке общественного транспорта, после чего один из электробусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель электрокара проведет под стражей два месяца после аварии с пострадавшими на Бережковской набережной в Москве.

    Воспламенившийся автомобиль во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве стал причиной пожара, который повредил не менее семи машин.

    Авария с участием рейсового автобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» в районе Домодедово привела к гибели водителя автобуса и пострадавшим среди пассажиров.

    15 июля 2025, 14:33 • Новости дня
    Из-за ливня в Москве затопило дорогу с автомобилями

    Автодорога у станции Рижская в Москве ушла под воду из-за ливня

    Из-за ливня в Москве затопило дорогу с автомобилями
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько автомобилей у ЖК «Дмитровский парк» в столице оказались подтоплены после сильного дождя, уровень воды доходил до капотов, для их спасения задействовали коммунальную технику.

    В Сети опубликовали видео, где трактор коммунальных служб буксирует иномарку, застрявшую в воде на проезжей части, передает РИА «Новости».

    В этот момент вода достигала уровня капота автомобилей.

    Жители комплекса рассказали, что несколько автомобилей оказались подтоплены. Для спасения своих машин соседи соорудили временное ограждение на въезде в паркинг, чтобы вода не затопила стоянку.

    Сейчас коммунальные службы продолжают откачку воды с территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве объявили предупреждение о ливне, грозе и крупном граде. Ветер в столице ожидается с усилением до 23 м/с.

    Комментарии (4)
    13 июля 2025, 05:24 • Новости дня
    Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую телебашню в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Во время ливня в Москве 12 июля молния ударила в Останкинскую телебашню, сообщают СМИ и соцсети.

    «В Москве во время ливня днем 12 июля молния попала в Останкинскую телебашню», – передает РБК со ссылкой на соцсети.

    Известно, что за год башня принимает до 50 ударов молнии. При сильном ветре сооружение может отклоняться от вертикали до 10 м.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спутниковые аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М» зафиксировали мощный циклон, который стал причиной сильного дождя и града в Москве.


    Комментарии (0)
    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

    Комментарии (0)
    14 июля 2025, 10:20 • Новости дня
    В Москве задержали продавцов опасных поддельных лекарств

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Столичные сотрудники полиции установили сбыт лекарств, не соответствующих стандартам, их продавали как препараты для диабета, похудения, так и для онкологических и других заболеваний, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Препараты ввозились из-за границы и распространялись через группы в популярных мессенджерах. Реклама размещалась в чатах, а доставка осуществлялась по всей стране через сервисы доставки, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    Во время проверочной закупки сотрудники полиции приобрели восемь упаковок поддельных препаратов на сумму свыше 100 тыс. рублей. Экспертиза признала лекарства недоброкачественными и опасными для здоровья и жизни потребителей.

    В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Помимо этого, обнаружено более 100 упаковок лекарств, хранившихся с нарушением температурного режима, а также выявлены каналы поступления товаров в Москву.

    В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются дополнительные эпизоды и возможные соучастники преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля полицейские выявили схему продажи хозяйственных перчаток медицинским учреждениям вместо хирургических. Преступный доход по этой схеме превысил 1,2 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 17:18 • Новости дня
    Роскосмос опубликовал снимки циклона, вызвавшего ливни в Москве

    Роскосмос показал снимки циклона над Москвой с российских спутников

    Роскосмос опубликовал снимки циклона, вызвавшего ливни в Москве
    @ roscosmos.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Опубликованы спутниковые снимки, на которых запечатлено движение циклона, принесшего сильные ливни и грозы в Московский регион.

    Спутниковые фотографии циклона, повлекшего за собой ливень в столице, были размещены на сайте госкорпорации, передает РИА «Новости». В сообщении отмечается, что мониторинг атмосферных явлений в центральной части России осуществляется в рамках постоянного наблюдения.

    В пресс-службе уточнили, что снимки были получены с помощью российских аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М». Эти спутники позволяют отслеживать погодные процессы и предоставлять актуальные данные о развитии циклонических систем.

    Также стало известно, что по прогнозу центра погоды «Фобос» в Москве во вторник ожидаются мощные ливни и грозы. «В столице прогнозируются ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождя на квадратный метр», – заявил ведущий специалист Евгений Тишковец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице объявлено экстренное предупреждение о ливне, грозе и крупном граде с утра вторника, при этом ожидается усиление ветра до 23 м/с. Аномально жаркая погода в Москве сменится затяжными тропическими ливнями, а затем установится комфортное бархатное лето с температурой до 27 градусов.

    Комментарии (2)
    13 июля 2025, 03:54 • Новости дня
    Почти 40% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве выпало 39% месячной нормы осадков за прошедшие сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    На центр города, по данным осадкомера Балчуга, пришлось 33 мм дождя, что сопоставимо с тремя ведрами воды на каждый квадратный метр, передает ТАСС.

    Тишковец отметил, что, несмотря на обильные осадки, температура воздуха на Балчуге достигла 36,1 градуса, а на ВДНХ – 34,6. В районе Домодедово порывы ветра достигали скорости 24 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки циклона, который принес сильный град в Москву.

    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 00:13 • Новости дня
    Страховщики составили топ-5 самых угоняемых автомобилей в России за год

    Tекст: Ирма Каплан

    Исследование компании «Ренессанс Страхование» показало, что самыми угоняемыми и дорогими для страхователя автомобилями являются представители автопрома Германии, Кореи и Японии.

    Наибольшая доля похищенных среди застрахованных автомобилей за последние 12 месяцев пришлась на BMW X6 M, Infiniti QX80, Genesis GV80, BMW 7-Series и Range Rover, поделился с «Газета.Ru» вице-президент «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов.

    По его словам, эти модели лидируют в антирейтинге по угонам относительно общего числа застрахованных машин.

    Не менее популярны у злоумышленников также Hyundai Palisade, BMW X1 и Toyota Land Cruiser, добавил эксперт.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему российский автомобиль выигрывает в цене у китайцев.


    Комментарии (0)
    14 июля 2025, 18:30 • Новости дня
    Комитет Госдумы одобрил повышение госпошлин для автомобилистов

    Депутаты Госдумы поддержали законопроект о новых пошлинах для мигрантов и водителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять документ, предусматривающий пересмотр ряда госпошлин, включая новые сборы для мигрантов и владельцев транспорта.

    Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о введении новых и повышении действующих госпошлин, передает ТАСС. В сопроводительных материалах указано, что повышение госпошлин объясняется необходимостью учитывать инфляцию и изменяющиеся экономические условия. Ожидается, что это позволит компенсировать расходы государства на предоставление услуг, а также оптимизировать административные процессы и финансировать развитие цифровых сервисов.

    Для усиления контроля за пребыванием иностранных граждан предлагается ввести сбор за постановку на учет по месту пребывания и увеличить пошлину за регистрацию по месту жительства. Нововведения уравняют условия для мигрантов, получающих патенты и разрешения на работу.

    Планируется установить госпошлину за предоставление выписок из госреестра транспортных средств в размере 50 рублей за запрос, чтобы снизить нагрузку на IT-инфраструктуру МВД и ограничить неограниченный доступ к данным.

    Размеры пошлин за получение водительских удостоверений составят от 3 до 6 тыс. руб., что, по оценке правительства, не повлияет на доступность этой услуги. Также вводится госпошлина за формирование диагностической карты технического осмотра и за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошкол требованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума планирует рассмотреть законопроект о введении дополнительных государственных пошлин для мигрантов. Льготный порядок оформления нотариальных сделок начнет действовать после официального опубликования закона. Российское руководство дало добро на повышение государственных пошлин для автомобилистов, включая выдачу водительских удостоверений, госномеров и регистрацию транспортных средств.

    Комментарии (0)
    14 июля 2025, 09:27 • Новости дня
    Девочка выпала из окна девятого этажа в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице из окна высотки выпал малолетний ребенок, происшествие случилось в воскресенье, 13 июля, об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

    Из окна квартиры на девятом этаже жилого дома выпала девочка 2019 года рождения, ее госпитализировали, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    По предварительным данным, девочка осталась без присмотра взрослых, забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна.

    Проводится проверка, проверяются все обстоятельства происшествия.

    В начале мая в одном из торговых центров Великого Новгорода подросток выпал из окна, когда пытался снять видео.

    Комментарии (0)
    13 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    На ВДНХ в Москве появился новый «освежающий маршрут»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посетители ВДНХ теперь могут воспользоваться маршрутом, который помогает находить самые тенистые и прохладные уголки выставочного комплекса, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

    На ВДНХ в Москве появился «Освежающий маршрут», который позволит посетителям находить самые тенистые и прохладные места даже в жару, передает РИА «Новости». Новый маршрут проходит под деревьями и вдоль фонтанов и водоемов, а всего включает 26 специально отобранных точек.

    Организаторы советуют начинать прогулку с главного входа, чтобы по пути можно было насладиться не только атмосферой выставки, но и прохладой. В сообщении подчеркивается: «Даже в самый жаркий день прогулка может быть приятной, если правильно выбрать маршрут».

    Для удобства гостей на сайте ВДНХ опубликована карта маршрута и специальный летний гид, который поможет легко ориентироваться и находить уютные уголки. С помощью этих материалов каждый желающий может заранее спланировать прогулку и открыть для себя новые комфортные пространства выставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Москве ожидаются кратковременные ливни с грозами и температура воздуха до плюс 34 градусов при восточном ветре.

    Комментарии (0)
    13 июля 2025, 14:00 • Новости дня
    При пожаре на Комсомольской площади в Москве пострадали два человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате возгорания бытовки на Комсомольской площади в Москве помощь понадобилась двум пострадавшим, одного из них госпитализировали.

    Два человека получили травмы в результате пожара на Комсомольской площади в Москве, передает РИА «Новости». Инцидент произошел из-за возгорания бытовки, расположенной на территории площади.

    По данным столичного департамента здравоохранения, пострадавшим была оперативно оказана помощь силами бригад скорой и Центра медицины катастроф. Как уточняется, один из пострадавших госпитализирован в Институт Склифосовского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при пожаре на юго-западе Москвы увеличилось до трех человек. Соседи спасли девочку из горящей квартиры. Число пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы достигло 15 человек.

    Комментарии (0)
    13 июля 2025, 09:41 • Новости дня
    В Московском зоопарке появились птенцы лебедей и журавлей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столичном зоопарке на свет появились семь птенцов двух видов лебедей и японского журавля, которых заботливо растят в отдельных вольерах.

    В Московском зоопарке родились семь птенцов, передает РИА «Новости». По информации на сайте мэра и правительства Москвы, по два птенца появились у двух пар черных лебедей, еще два – у пары лебедей-шипунов, один – у японских журавлей, занесенных в Красную книгу.

    Птенец японского журавля появился на свет в конце мая и сейчас содержится вместе с родителями в вольере «Японский дворик» рядом с новой территорией зоопарка. В сообщении отмечается, что японские журавли создают стабильные пары и оба родителя по очереди насиживают яйцо около месяца, а затем вместе заботятся о потомстве.

    Птенцы лебедей вылупились в начале июня. Одна пара черных лебедей и пара лебедей-шипунов вывели птенцов на Большом пруду, а другая пара черных лебедей – на Гиббоньем пруду новой территории зоопарка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском зоопарке объяснили причину снижения веса манула Тимофея. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о появлении в зоопарке 1,5 тыс. детенышей за последний год. Капибары в Московском зоопарке вышли в открытый вольер.

    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 11:38 • Новости дня
    В «Яндекс картах» исчезло бывшее посольство Украины в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пользователи «Яндекс карт» больше не смогут найти бывшее украинское посольство в Леонтьевском переулке в российской столице, теперь сервис не отображает его там.

    Теперь на месте объекта указана усадьба Уварова, передает ТАСС.

    При поиске по запросу «посольство Украины» сервис предлагает информацию о зданиях, ранее используемых для консульских и посольских нужд.

    Договор аренды земли, на которой находился комплекс бывшего посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы. Это стало ответной мерой на аналогичное решение Киевского горсовета, который расторг договор аренды с российским посольством на Украине.

    В МИД России объяснили, что неприкосновенность здания сохраняется, несмотря на прекращение аренды. Оно продолжает находиться в государственной собственности Украины.

    В 2024 году на территории посольства Украины в Москве поднимали российский флаг и Знамя Победы. Это произошло после того, как Москва расторгла договор аренды земельного участка, на котором находится комплекс зданий украинского посольства.

    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 17:25 • Новости дня
    Дело о мошенничестве против Долиной поступило в суд

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мещанский суд Москвы принял к рассмотрению уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 317 млн рублей, совершенном в отношении народной артистки России Ларисы Долиной.

    По информации суда, обвиняемыми стали Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова, передает РИА «Новости».

    По версии следствия, группа лиц совместно с неустановленными сообщниками со 2 апреля по 12 июля 2024 года похитила у Долиной денежные средства на сумму 175 млн 120 тыс. рублей путем обмана. Кроме того, артистка лишилась прав на квартиру в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 млн рублей.

    Общий ущерб, включая банковские комиссии и сопутствующие расходы, составил более 317 млн рублей. Всем фигурантам предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

    Расследование дела о мошенничестве против народной артистки России Ларисы Долиной было завершено в начале июля.

    Ранее Хамовнический суд Москвы постановил вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников.

    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 20:18 • Новости дня
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве».

    Слова Трампа приводит Reuters, передает РИА «Новости». «Зеленский не должен целиться по Москве», – цитирует агентство американского лидера.

    Ранее администрация США опровергла заявления о якобы поддержке Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 18:12 • Новости дня
    Аэрофлот увеличил вместимость самолетов на рейсе Москва – Геленджик

    Стало известно о переводе рейса Москва – Геленджик на Airbus A321

    Tекст: Денис Тельманов

    На маршруте между столицей и Геленджиком пассажирам теперь предложено больше мест за счет увеличенного типа самолета.

    Авиакомпания «Аэрофлот» увеличила вместимость рейсов между Москвой и Геленджиком на 16%, заменив самолеты Airbus A320 на более крупные Airbus A321, передает ТАСС. Мера связана с ростом спроса на перелеты по данному маршруту.

    В сообщении перевозчика отмечается: «Аэрофлот» в связи с высоким спросом увеличил на 16% емкость рейсов между Москвой и Геленджиком. До конца июля авиакомпания будет выполнять полеты по этому маршруту на лайнерах Airbus A321 большей вместимости вместо Airbus A320, который изначально планировался».

    Теперь на каждом рейсе пассажирам доступны 16 кресел бизнес-класса и 167 кресел экономкласса. Данные изменения будут действовать до завершения июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети обнаружили фальшивую страницу агрегатора авиабилетов, где мошенники предлагают перелеты в Геленджик по завышенной цене и похищают банковские данные.

    Открытие аэропорта в Геленджике привело к всплеску интереса к турам на курорт, однако большинство туристов пока только оценивают варианты поездки. Вопросы безопасности остаются основным критерием при рассмотрении возможности открытия аэропортов в Геленджике и Крыму.

    Комментарии (0)
    Главное
    Европа отказалась возвращать вывезенных с Украины детей родителям
    Дума одобрила введение единого QR-кода для оплаты товаров и услуг
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    Названы сроки серийного выпуска самолетов МС-21 и «Байкал»
    Самолет с медиками разбился под Лондоном
    Заслуженный учитель выступил против идеи возвращения к 10-летнему обучению в школе
    Роскосмос опубликовал снимки циклона, вызвавшего ливни в Москве

    В торговой войне США с ЕС победит Китай

    Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Евросоюза и Мексики с 1 августа. США могут втянуть Европу в торговую войну, заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса. По словам экспертов, жесткая торговая война нанесет ущерб по обе стороны Атлантики, но в противостоянии будет и выигравшая третья сторона. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сделала важный шаг к освобождению Запорожской области

    ВС России освободили село Малиновка. Небольшой населенный пункт расположен на пути к Гуляйполю – одному из наиболее укрепленных противником городов на Запорожском направлении. По словам экспертов, последние продвижения российских военных на данном участке фронта приближают момент освобождения всего региона. Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: Трамп не воспользовался «кувалдой» для «сильного удара» по России

    «Киев сразу испытает облегчение, но вскоре ощутит знакомое чувство разочарования», «Эксперты сомневаются в достоверности угроз Трампа», «Европа разочарована», «План Трампа соответствует его меркантильной натуре». Так западные СМИ оценили «важное заявление» президента США Дональда Трампа 14 июля в адрес России. Почему в Европе и США недовольны озвученными мерами? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Очередной провал Макрона

      Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

    • Зеленский: хитрость или необразованность?

      Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации