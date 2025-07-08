На Бескудниковском бульваре в Москве загорелись семь автомобилей

Tекст: Мария Иванова

Пожар вспыхнул на парковке у дома № 13 на Бескудниковском бульваре, сообщает ТАСС. По данным корреспондента, во дворе загорелось не менее пяти автомобилей, двор был оцеплен, а на месте работали пожарные.

Между тем, как передает корреспондент «Ленты.ру» со ссылкой на очевидцев, ЧП случилось после того, как один из автовладельцев производил манипуляции под капотом своего автомобиля, в результате чего тот задымился и быстро вспыхнул. Огонь перекинулся на соседние транспортные средства. В итоге две машины выгорели почти полностью, еще не менее пяти получили различные повреждения.

Пожарные расчеты оперативно прибыли и сбили пламя. Представители экстренных служб не комментировали инцидент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июля в Старопименовском переулке Москвы произошла серия взрывов, в которых полностью сгорели две машины.

А в Липецкой области после ДТП загорелись семь автомобилей.