Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Против главы телеканала «Дождь» Синдеевой возбудили уголовное дело
Правоохранительные органы начали уголовное преследование председателя совета директоров телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Натальи Синдеевой* (признана иноагентом) и его генерального директора Марка Тена.
Уголовное дело об организации деятельности нежелательной организации возбуждено в отношении руководителей телеканала «Дождь», передает ТАСС.
Фигурантами стали председатель совета директоров Наталья Синдеева*, ранее внесенная в реестр иностранных агентов, и генеральный директор Марк Тен.
«В отношении Натальи Синдеевой и Марка Тена возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации)», – сообщил собеседник агентства в правоохранительных органах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд заочно приговорил главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко* (признан иноагентом) к восьми годам колонии.
В июле прошлого года Следственный комитет возбудил уголовные дела против трех сотрудников этого медиа за нарушения законодательства об иноагентах.
Несколькими днями ранее столичный суд заочно арестовал журналиста Михаила Фишмана* (признан в России иноагентом) по делу об участии в нежелательной организации.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом