СК возбудил дела против журналистов «Дождя»

Следственный комитет возбудил уголовные дела против сотрудников телеканала «Дождь»

Tекст: Денис Тельманов

Уголовные дела в отношении Екатерины Котрикадзе*, Валерии Ратниковой и Тихона Дзядко* были возбуждены по решению Головинского межрайонного следственного отдела, передает ТАСС.

Все трое журналистов включены в реестр иностранных агентов и подозреваются в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах.

В числе предъявленных обвинений названы публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

В СК отметили, что расследование продолжается, следственные действия уже начаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России объявили в розыск журналиста и главреда телеканала «Дождь» Тихона Дзядко. Пользователи Telegram высмеяли призыв «Дождя» рассказать об ограничениях в Казани на время саммита БРИКС.

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск журналиста Михаила Зыгаря*, который оспаривал решение о включении в реестр СМИ-иноагентов.