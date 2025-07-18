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СК возбудил дела против журналистов «Дождя»
Следственный комитет возбудил уголовные дела против сотрудников телеканала «Дождь»
Власти возбудили уголовные дела против трех сотрудников телеканала «Дождь» за нарушения законодательства об иностранных агентах.
Уголовные дела в отношении Екатерины Котрикадзе*, Валерии Ратниковой и Тихона Дзядко* были возбуждены по решению Головинского межрайонного следственного отдела, передает ТАСС.
Все трое журналистов включены в реестр иностранных агентов и подозреваются в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах.
В числе предъявленных обвинений названы публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).
В СК отметили, что расследование продолжается, следственные действия уже начаты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России объявили в розыск журналиста и главреда телеканала «Дождь» Тихона Дзядко. Пользователи Telegram высмеяли призыв «Дождя» рассказать об ограничениях в Казани на время саммита БРИКС.
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск журналиста Михаила Зыгаря*, который оспаривал решение о включении в реестр СМИ-иноагентов.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом