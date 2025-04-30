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    Какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего
    В Совфеде назвали провокацией действия НАТО по морской блокаде России
    Спецпосланник США Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом
    Захарова раскрыла появление надписи «Россия рулит» на автомобиле Лаврова в Рио
    ВС России при освобождении Нового в ДНР зашли с неожиданного направления
    Агенты СБУ подорвались при сборке СВУ во время подготовки теракта в Ханты-Мансийске
    Песков рассказал о примерах настойчивости Сталина во время войны
    Стало известно, почему затянулся полет импортозамещенного МС-21
    Киев внедрил похожую на игру наградную систему за убийство солдат России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    11 комментариев
    30 апреля 2025, 14:29 • Новости дня

    Журналист Дзядко объявлен в розыск в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России объявили в розыск журналиста и главреда телеканала «Дождь» Тихона Дзядко* (телеканал и сам главред есть в списке иностранных агентов), соответствующая запись появилась в базе российского Министерства внутренних дел.

    В базе указан Тихон Викторович Дзядко, 1987 года рождения, основанием для розыска значится статья Уголовного кодекса, передает РИА «Новости».

    При этом какая именно статья инкриминируется Дзядко, не сообщается. В 2022 году Дзядко включили в список иноагентов.

    В 2023 году в России признали нежелательной деятельность структур «Дождя», тогда же канал признали иностранным агентом во второй раз.

    Генпрокуратура указывала, что эти структуры созданы после ограничения доступа к сайту, телеканалу и страницам в соцсетях в отношении ООО «Телеканал Дождь» за нарушения законов о СМИ и об информации.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    29 апреля 2025, 18:45 • Новости дня
    Энергетики отвергли официальное объяснение энергокризиса в Европе

    Энергетики Анпилогов и Гривач объяснили отключение света играми с зеленой повесткой

    Энергетики отвергли официальное объяснение энергокризиса в Европе
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В результате резкого провала генерации электроэнергии, вероятнее всего, произошло веерное отключение станций Испании и Португалии. Однако при наличии достаточного резервирования европейцы не остались бы без света, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные энергетики.

    «О таком понятии, как «аномальные атмосферные вибрации», человечество вообще не знало до того, как власти и системные операторы Испании и Португалии не озвучили. Перепад давления, даже резкий, может вызвать исключительно такое природное явление, как ветер», – говорит эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов.

    При этом он подчеркивает, что на территории Пиренейского полуострова за последнюю неделю не было зарегистрировано тайфунов, ураганов и других проявлений чрезвычайно сильного ветра. Кроме того, линии электропередач изначально проектируются с расчетом на устойчивость к сильному ветру.

    «С точки зрения здравого смысла я отметаю такого рода объяснение. Считаю, оно скрывает гораздо более серьезные проблемы, в которых системные операторы и правительства обеих стран постеснялись признаться. С другой стороны, были озвучены данные о выпадении генерирующей мощности. В частности, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Пиренейский полуостров потерял единовременно около 15 гигаватт генерации», – рассуждает собеседник.

    Он обращает внимание на то, что объединенная система Испании и Португалии составляет около 110 гигаватт. Соответственно, по подсчетам эксперта было потеряно 10–15% генерации. При этом нужно понимать, что в действительности не вся установленная мощность используется. Существует резервирование мощности, которое в нужный момент и спасает при подобного рода ситуациях.

    «Если действительно было потеряно всего лишь от 10% до 15% генерирующих мощностей, то в нормальной сбалансированной энергосистеме всегда находилась бы резервная мощность, которая бы легко подхватила такое выпадение генерации и обеспечила устойчивость энергосистемы. Не было бы блэкаута за счет того, что резервные мощности, которые обычно представляют собой тепловые станции, которые могут быстро выдать электроэнергию в сеть, в отличие, например, от атомных станций или тепловых блоков на угле. Либо это гидроэлектростанции, которые также есть в Испании», – объясняет Анпилогов.

    По словам эксперта, недавно Португалия и Испания с гордостью отрапортовали, что их объединенная энергетическая система получила около 60% генерации исключительно за счет солнечной, и это действительно очень высокий процент. Однако в действительности это было бы предметом гордости только в том случае, если бы национальные энергосистемы этих двух стран обеспечивали устойчивость. Эта генерация оказывает решающее воздействие на баланс производства электроэнергии, и если бы ее можно было чем-то «подпереть», например, традиционной тепловой, атомной и гидроэлектрогенерацией, то данной ситуации не произошло бы.

    Судя по всему, были приняты какие-то решения, которые пока никто не хочет озвучивать, по которым вот эти все тепловые станции и так далее были, возможно, выведены в какой-то холодный резерв. Возможно, на них не были произведены закупки природного газа, которые могли бы быть использованы для подхвата генерации. Вероятнее всего произошла классическая ситуация, когда резкий провал генерации, который невозможно компенсировать, приводит к рассинхронизации сети.

    Рассинхронизация означает падение частоты генерации, тех самых 50 Гц, которые есть в сети, продолжает специалист. И в момент, когда эта частота в сети падает ниже критической отметки, это обычно 49 Гц, начинают медленнее работать различные насосы, оборудование начинает выходить из строя или переходить за предельные режимы. В результате автоматика просто отключает станции и делает это веером (одну за другой), без участия человека.

    «То есть достаточно, чтобы действительно выпали 15 гигаватт, ушла частота ниже критического предела и после этого дальше уже автоматика сама отключает оставшуюся генерацию. И происходит блэкаут, после чего уже приходится часами, иногда даже сутками подключать потребителей, разгонять генерацию и выходить опять на нормальные параметры работы энергосистемы», – делится Анпилогов.

    Эксперт в сфере энергетики Алексей Гривач также отметил, что объяснение оператора Португалии о том, что в данной ситуации виновато «редкое атмосферное явление», крайне сомнительно. Однако он также склоняется к тому, что данная ситуация в странах не произошла, если бы имелись энергетические резервы.

    «Европейская энергосистема с каждым годом становится все более разбалансированной и чувствительной к погодным явлениям из-за роста доли нестабильных возобновляемых в выработке и отсутствия нормального и достаточного резервирования. Ребята заигрались в азартные игры с зеленой повесткой», – заключил специалист.

    Сразу несколько стран Европы – Испания и Португалия – 28 апреля остались без света. Отключение длилось несколько часов и вызвало значительные перебои в работе инфраструктуры в странах. Это нарушило работу общественного транспорта и железных дорог. К утру следующего дня энергоснабжение удалось восстановить, однако режим чрезвычайной ситуации сохранился еще на время.

    По некоторым данным, крах испанской энергосистемы вызван автоматическим разъединением энергосетей страны с Францией. Португальский оператор в блэкауте винит «редкое атмосферное явление», а именно экстремальные колебания температуры во внутренних районах Испании. Власти Испании решили провести расследование на предмет того, являлось ли отключение электроэнергии актом компьютерного саботажа.

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    29 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    @ Al Drago/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

    В интервью журналу The Atlantic президент США сказал, что Украина «очень скоро будет разгромлена», передает ТАСС. «Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эта нация будет разгромлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза», – заявил он.

    На вопрос о возможности предоставления Украине еще больше вооружений, глава Белого дома ответил, что «это необязательно должно быть оружие». По его словам, это могут быть санкции или банковские операции. «Это может быть оружие посредством санкций. Это может быть оружие при помощи банковских операций. Это может быть множество других видов оружия», – сказал американский лидер.

    Издание The Economist сообщало, что представители военной разведки Украины признали нынешний период конфликта наиболее трудным на сегодняшний день.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

    Коментарии (27)
    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

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    29 апреля 2025, 19:15 • Новости дня
    Лавров объяснил призыв Киева к перемирию

    Лавров объяснил призыв Киева к перемирию отступлением ВСУ

    Лавров объяснил призыв Киева к перемирию
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского МИД Сергей Лавров связал призыв Киева к срочному перемирию с тем, что украинские войска вынуждены активно отступать на линии боевого соприкосновения.

    Лавров заявил, что киевские власти изменили свою позицию и начали требовать немедленного перемирия без предварительных условий на фоне отступления Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По его словам, «украинский режим пятится все активнее назад», что и стало причиной смены риторики Киева о переговорах. Лавров отметил, что на фоне ситуации на боевых позициях Киев фактически изменил свою политику на 180 градусов, начав добиваться перемирия как можно скорее.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня минимум на месяц, отвергнув предложение президента России Владимира Путина о перемирии на три дня.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал невнятную позицию Киева по перемирию на День Победы как явную манипуляцию со стороны украинских властей, а отсутствие реакции Киева и европейских столиц на инициативу российского президента Владимира Путина о перемирии, по мнению Пескова, показало, кто действительно стремится к миру на Украине, а кто предпочитает войну.

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    29 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая

    Politico: Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая

    Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько европейских лидеров отказались посетить Киев 9 мая по приглашению Украины, пишет издание Politico.

    Как сообщает Politico, европейские лидеры, включая премьера Польши Дональда Туска, президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера и вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, отклонили приглашение Украины посетить Киев 9 мая, передает РИА «Новости».

    «Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве», – говорится в сообщении издания. Вместо поездки в Киев Туск отправится в Нанси для подписания договора в области безопасности с Макроном. Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло, а Мерц также не планирует поездку в Киев.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова назвала намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров стран ЕС в Киев 9 мая «театром абсурда».

    Сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро планирует посетить Киев 9 мая для участия во встрече глав МИД европейских стран.

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    29 апреля 2025, 21:17 • Новости дня
    Хуситы заявили о попадании в американский авианосец Harry Truman

    Йеменские хуситы сообщили о возможном прямом попадании по авианосцу США в Красном море

    Хуситы заявили о попадании в американский авианосец Harry Truman
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Вооруженные формирования хуситов не исключили, что американский авианосец Harry Truman был поражен в ходе недавней атаки в Красном море.

    Вооруженные силы, сформированные движением «Ансар Аллах» (хуситы), заявили о возможном прямом попадании по американскому авианосцу Harry Truman во время недавней атаки в Красном море, передает ТАСС. Об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

    Источник в министерстве обороны хуситов заявил: «Мы не исключаем прямого попадания в [авианосец Harry] Truman в ходе нашей недавней операции и ожидаем, что он в любой момент покинет театр военных действий». Более подробной информации о характере повреждений или подтверждении со стороны США на данный момент не приводится.

    Ситуация в Красном море остается напряженной на фоне регулярных нападений на корабли коалиции, в том числе ВМС США. Хуситы неоднократно заявляли о намерении продолжать атаки до прекращения израильских операций в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении удара гиперзвуковой баллистической ракетой по авиабазе Неватим на юге Израиля, а в результате авиаудара Соединенных Штатов по миграционному центру в городе Саада на северо-западе Йемена число погибших выросло до 68 человек.

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    29 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Госдеп пригрозил выходом США из переговоров по Украине

    Госдеп пригрозил прекращением участия США при отсутствии прогресса по Украине

    Госдеп пригрозил выходом США из переговоров по Украине
    @ imago images/Xinhua/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты предупредили о прекращении посредничества в переговорах по Украине при отсутствии ощутимых результатов, подчеркнув важность продвижения сторон.

    Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США готовы выйти из переговоров по Украине, если не будет достигнут прогресс, передает РИА «Новости». Брюс подчеркнула: «Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников».

    Она добавила, что Вашингтон ожидает «полного и длительного» прекращения огня и завершения конфликта. Кроме того, Брюс отметила, что обе стороны должны представить конкретные предложения, иначе США покинут переговорный процесс.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что его высказывания по Крыму мешают диалогу с Россией. По мнению Трампа, ситуация на Украине критическая, и Зеленскому нужно достичь мира, иначе страна будет потеряна через три года.

    Москва неоднократно отмечала недоговороспособность Киева. Официальный представитель МИД Мария Захарова указывала на срыв Зеленским переговоров в Лондоне, пасхального перемирия и моратория на удары по энергообъектам. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о некотором прогрессе на переговорах, однако подчеркнул, что предстоит еще много обсуждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что США могут прекратить военную помощь Киеву, если переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут сорваны, он также предложил рассмотреть вопрос о выходе США из переговоров через две недели, а в случае саботажа со стороны участников переговоров пообещал вывести американскую делегацию из процесса, при этом эксперты указывают на отсутствие у Вашингтона рычагов давления на европейских партнеров.

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    30 апреля 2025, 00:03 • Новости дня
    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград

    Аэропорт Волгограда официально получил историческое наименование «Сталинград» по указу Путина

    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин своим указом утвердил присвоение международному аэропорту Волгоград исторического названия без изменения основного международного наименования.

    Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о присвоении международному аэропорту Волгоград исторического наименования «Сталинград» опубликован на сайте пресс-службы Кремля, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что мера направлена на увековечение Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

    Согласно тексту указа, международному аэропорту Волгоград присваивается историческое наименование «Сталинград». Одновременно подчеркивается, что это не повлияет на официальное географическое наименование аэропорта, и оно останется прежним.

    В пояснении указано, что присвоение нового исторического наименования не будет являться изменением установленного названия аэропорта, а также не затронет его юридическую составляющую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград».

    В России был создан совет по изучению мнения жителей о переименовании Волгограда в Сталинград.

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    30 апреля 2025, 10:34 • Новости дня
    Стало известно, почему затянулся полет импортозамещенного МС-21

    Полет нового МС-21 затянулся на полчаса из-за очереди на посадку

    Стало известно, почему затянулся полет импортозамещенного МС-21
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый испытательный полет частично импортозамещенного МС-21 продлился 80 минут вместо запланированных 50 из-за приоритета посадки гражданских рейсов в Иркутске.

    Первый полет опытного образца МС-21, оснащенного отечественными системами, длился 80 минут вместо запланированных 50, передает ТАСС.

    Летчик-испытатель Роман Таскаев пояснил, что при заходе на посадку борт вынужден был уступить место другим самолетам, прилетающим в гражданский аэропорт Иркутска. «У нас все шло по плану, но воздушная обстановка потребовала пропустить гражданские самолеты; с этим связана задержка по посадке и увеличение времени», – рассказал Таскаев.

    МС-21 взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев». В Ростехе уточнили, что аэропорт Иркутска располагается недалеко от аэродрома завода, что иногда создает необходимость согласовывать посадки. По словам экипажа, летные испытания можно будет продолжить после прохождения всех формальностей.

    На борту МС-21 работают российский комплекс бортовой электроники, отечественная вспомогательная силовая установка, светотехника, пульты управления, а также отечественные элементы в системах электроснабжения, гидросистеме и шасси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех внедрил IT-систему поддержки авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100, компания ранее отгрузила серийные отечественные двигатели для МС-21, а среди преимуществ лайнера МС-21-300 над Ту-154М были названы увеличенная дальность полета, экономичность и современная авионика.

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    30 апреля 2025, 10:18 • Новости дня
    Агенты СБУ подорвались при сборке СВУ во время подготовки теракта в Ханты-Мансийске
    Агенты СБУ подорвались при сборке СВУ во время подготовки теракта в Ханты-Мансийске
    @ t.me/su_skr86

    Tекст: Вера Басилая

    В жилом доме Ханты-Мансийска в результате непроизвольного взрыва самодельного устройства во время подготовки теракта пострадали пять человек, включая двоих предполагаемых исполнителей, сообщила ФСБ.

    Федеральная служба безопасности России пресекла действия завербованных украинскими спецслужбами агентов в Ханты-Мансийске, передает ТАСС.

    По данным следственных органов, уроженец Украины и гражданин Белоруссии готовили теракт против военнослужащего добровольческого батальона Минобороны России.

    При сборке самодельного взрывного устройства в многоквартирном доме произошла непроизвольная детонация. В результате взрыва были разрушены две квартиры, пять человек получили травмы различной степени тяжести, включая самих подозреваемых в подготовке преступления.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам приготовления к теракту, покушения на убийство и умышленного уничтожения имущества. СБ Белоруссии и ФСБ России задержали подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Компоненты взрывного устройства были доставлены в Югру гражданином Молдавии на микроавтобусе транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию. Согласно данным следствия, детали устройства были замаскированы под аккумуляторный шуруповерт и ароматическую свечу, которые передал агент в Ивано-Франковске.

    Ранее агент СБУ Игнат Кузин признал вину в подрыве автомобиля генерал-лейтенанта Ярослава Москалика и рассказал о своей вербовке спецслужбами Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина использует террор для срыва мирных переговоров.

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    29 апреля 2025, 18:20 • Новости дня
    Осужден пытавшийся отравить курсантов летного военного училища
    Осужден пытавшийся отравить курсантов летного военного училища
    @ t.me/genprocrf

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Южном окружном военном суде вынесен приговор обвиняемому в попытке отравить курсантов Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища Егору Семенову.

    Суд признал Семенова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 27 лет, передает ТАСС. Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

    Гособвинение на прениях сторон запрашивало для Семенова пожизненный срок.

    По версии следствия, в 2022 году житель Мелитополя Семенов получил российское гражданство, а год спустя был завербован спецслужбами Украины и получил задание организовать убийство выпускников Армавирского авиационного училища. За это ему обещали 400 тыс. рублей, однако денег он не получил.

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    29 апреля 2025, 22:46 • Новости дня
    В США арестовали украинцев за незаконное голосование на выборах

    Двое граждан Украины арестованы за нелегальное голосование в США

    В США арестовали украинцев за незаконное голосование на выборах
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    В США арестовали двух граждан Украины за незаконное голосование на выборах в 2024 году. Об этом сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, уточнив, что аресты произвели в сотрудничестве с DOGE Илона Маска.

    Ноэм подчеркнула, что при президентстве Дональда Трампа нарушители американских законов вынуждены будут нести ответственность.

    «При президенте Дональде Трампе, если вы приедете в нашу страну и нарушите наши законы, вы столкнетесь с последствиями», – подчеркнула министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель американской разведки заявил, что внешние силы не пытаются вмешиваться в выборы президента США, но якобы стремятся повлиять на них и ослабить страну.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на заседании клуба «Валдай» в Сочи о категорическом неприятии Россией обвинений американских спецслужб во вмешательстве в выборы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва решительно отвергает подобные обвинения и считает защиту от вмешательства во внутренние дела приоритетом для Кремля.

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    30 апреля 2025, 08:41 • Новости дня
    В Киеве создали спецгруппу журналистов для срыва следствия по трагедии в Одессе

    Журналисты группы «Второе мая» помешали расследованию трагедии в Одессе

    В Киеве создали спецгруппу журналистов для срыва следствия по трагедии в Одессе
    @ Максим Войтенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вмешательство ангажированной чиновниками журналистской группы под неофициальным названием «Второе мая» усложнило объективное расследование событий в одесском Доме профсоюзов, заявил представитель одесского подпольного движения Stop Grave.

    Представитель одесского подпольного движения заявил, что группа журналистов занималась фальсификацией данных, которые предоставлялись не только средствам массовой информации, но и судам, а также Европейскому суду по правам человека, передает РИА «Новости».

    В подполье считают, что говорить о независимом расследовании трагедии невозможно из-за деятельности этой группы. По словам собеседника агентства, группу создали по поручению тогдашнего главы СНБО Украины Андрея Парубия, который являлся куратором и организатором событий в Одессе.

    Ранее очевидец Игорь Немодруг рассказал, что по участникам антимайдана в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года стреляли снайперы с территории Одесского военного округа.

    Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе заявила, что националисты отрезали ступни погибшим и избивали уцелевших в «коридоре позора».

    Европейский суд по правам человека признал Киев виновным в непринятии мер для предотвращения массового насилия.

    В Госдуме выразили мнение, что Одесса является чужеродной в составе Украины.

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    30 апреля 2025, 08:35 • Новости дня
    Спецпосланник США Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом
    Спецпосланник США Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В эфире радиостанции WABC спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что оказался под впечатлением от посещения Кремля.

    Уиткофф назвал Кремль «впечатляющим местом» и рассказал о своих ощущениях от встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Американский спецпосланник подчеркнул, что ни одна из его встреч с Владимиром Путиным не длилась меньше трех часов, а одна из них почти достигла пяти часов.

    По его мнению, российский лидер видит уникальную за десятилетия возможность для России переосмыслить диалог с США.

    Ранее сообщалось, что на переговорах в Кремле американский спецпосланник Стивен Уиткофф предложил президенту России Владимиру Путину остановить боевые действия, однако Москва сочла такую инициативу неприемлемой.

    Коментарии (6)
    29 апреля 2025, 15:45 • Новости дня
    СГБ Грузии сообщила о готовившемся госперевороте с участием наемников

    СГБ Грузии сообщила о готовившемся госперевороте с участием наемников

    СГБ Грузии сообщила о готовившемся госперевороте с участием наемников
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба госбезопасности (СГБ) Грузии в годовом отчете заявила о предотвращении попытки насильственной смены власти в 2024 году.

    В числе участников названы граждане Грузии, находящиеся за границей, включая грузинских наемников с Украины, а также руководители различных партий и НКО, передает ТАСС.

    Планировалось, что поводом для государственного переворота станут принятие закона об иноагентах и обвинения властей в фальсификации парламентских выборов, прошедших 26 октября.

    В отчете отмечается: «Действия определенного круга лиц управлялись зарубежным финансированием, руководителями парламентских и непарламентских партий, а также неправительственных организаций. В разные периоды в преступном плане активное участие принимали граждане Грузии, находящиеся за пределами страны, в частности конкретная часть воюющих на Украине грузин».

    Ранее Тбилиси заявил о новых попытках ЕС сменить демократически избранные власти Грузии.

    Коментарии (5)
    30 апреля 2025, 10:59 • Новости дня
    Турне певицы Веры Брежневой по СНГ обернулось провалом

    Певица Брежнева собрала лишь половину зала на концертах в Алма-Ате и Ташкенте

    Турне певицы Веры Брежневой по СНГ обернулось провалом
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Гастрольный тур Веры Брежневой по СНГ сопровождается низким спросом на билеты, зал в Алма-Ате оказался заполнен только наполовину, как и в Ташкенте.

    Турне певицы Веры Брежневой по СНГ едва собирает по половине зала. Во Дворце Республики в Алма-Ате из 2567 билетов было продано только 1283 при стоимости от 2700 до 9600 рублей, сообщает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Аналогичная ситуация наблюдается с концертом певицы в Ташкенте, который пройдет 1 мая во Дворце кино имени Алишера Навои. На мероприятие продано 1033 билета из 1890, а цены составляют от 2200 до 6000 рублей.

    С такими показателями, отмечает источник, «азиатские концерты» Брежневой могут финансово провалиться.

    Вера Брежнева в октябре 2024 года отменила запланированный на ноябрь гастрольный тур из-за невыполненных организаторами обязательств, по ее словам. Продюсер Сергей Дворцов эту версию опроверг. Возобновить деятельность певица пообещала весной 2025-го.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, уехавшие из России артисты перестали интересовать публику за рубежом, билеты на их концерты плохо продаются, а частота самих выступлений сокращается.

    Коментарии (4)
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