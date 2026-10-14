Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Суд выписал Моргенштерна из проданной им квартиры в Москве
Суд в Москве выписал Моргенштерна из квартиры по иску новой владелицы
Савеловский суд Москвы удовлетворил иск о снятии с регистрационного учета рэпера Алишера Моргенштерна* (иноагент), который не выписался из квартиры после ее продажи.
Новая собственница квартиры обнаружила, что артист не снят с регистрационного учета, несмотря на его обещания выписаться. По этой причине она обратилась в суд с требованием снять Моргенштерна с учета, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление суда.
На заседании суда присутствовал только юрист истца, представители артиста не явились.
В начале месяца защита Моргенштерна попросила списать штраф со спецсчета музыканта.
В прошлом месяце приставы решили взыскать с него штраф более 8,2 млн рублей.
В сентябре суд назначил дату слушаний о выселении рэпера из квартиры в Москве.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом