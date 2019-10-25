Трамп пригрозил Турции новыми санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Анкаре новыми санкциями, если вооруженные силы Турции откроют огонь по отрядам курдов, покидающих зону безопасности на севере Сирии.

«Турция полностью понимает, что не следует открывать огонь по курдам, поскольку они покидают то, что известно как безопасная зона. <...> Мне не нужно повторять, что за нарушения будут введены широкомасштабные санкции», – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее США отменили санкции, введенные против Турции в связи с началом операции «Источник мира»

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