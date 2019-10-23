Трамп отменил санкции США против Турции

Вашингтон отменяет санкции, введенные против Турции в связи с началом операции «Источник мира» в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп.

Он добавил, что США готовы восстановить действие санкций, если будут не удовлетворены шагами Турции в Сирии. Также Вашингтон призвал другие страны помочь туркам в укреплении контроля над ее границей с Сирией, передает ТАСС со ссылкой на Трампа.

Он отметил, что США существенно увеличат таможенные пошлины на импортируемые из Турции товары, если Анкара не выполнит договоренности с Вашингтоном.

До этого в Госдепе заявили, что американские санкции против Турции пока сохраняются, а также не исключили введения новых.

17 октября США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии, по которому Турция приостановила операцию на 120 часов, чтобы курды отошли от границы. Однако во вторник уже Россия и Турция договорились о разрешении ситуации в Сирии, так как обязательства по договору с Вашингтоном об отводе курдских формирований не выполнены.

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