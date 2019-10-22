Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии

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22 октября, вторник  |  Последнее обновление — 23:24  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Почему советская интеллигенция поддерживает противников России

Марк Розовский и Олег БасилашвилиФото: Валерий Шарифулин/ТАСС, Сергей Фадеичев/ТАСС
Акция протеста грузинских актеров против гастролей российского театра нашла понимание у их коллег внутри России. Это в очередной раз ставит перед нами вопрос о генезисе советской интеллигенции и причинах того, почему ее представители раз за разом встают на сторону врагов Москвы, будь то грузинские, украинские или прибалтийские националисты. Подробности...
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Ядерный щит России потребовал проверки на прочность

Наши подлодки вооружились ракетами типа Р-29Р (или «Скат») более 40 лет назад Фото: makeyev.ru
На маневрах «Гром-2019» случилась техническая осечка, одна из баллистических ракет Р-29Р после залпа не улетела в условного противника, а осталась в шахте субмарины. Ставит ли такая осечка под сомнение надежность ядерного сдерживания у ВС РФ? И почему на том же учении ни разу не запустили новую ракету «Булава»? Подробности...
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Новые меры по борьбе с коррупцией усилят воровство на Украине

Как и любая очередная попытка побороть коррупцию усилиями коррупционеров, новый украинский закон лишь увеличит расценкиФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Каждый гражданин Украины получил шанс заработать сумму примерно до тридцати миллионов рублей. По крайней мере, это следует из нового закона, принятого Верховной радой и посвященного мерам по борьбе с коррупцией. Как именно смогут зарабатывать «обличители коррупции» и сможет ли нововведение победить тотальное украинское воровство? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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«Руины режима» возникнут только в двух случаях

Сергей Худиев, публицист, богослов
Борьба со злоупотреблениями и «смена режима» – это не только разные, это взаимоисключающие задачи. И если вы действительно хотите права, законности, Конституции – вам стоит немедленно порвать с революционерами. Подробности...
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России нужна массовая жилищная кооперация

Роман Василенко, доктор экономических наук
Собственное жилье – одно из ключевых звеньев, потянув за которое можно вытянуть всю цепь стабильного экономического развития в регионах. Ипотека – решение скорее для мегаполисов. Оптимальный же вариант для провинции – жилищная кооперация. Подробности...
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Суицидбаты – новая старая опасность Донбасса

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Сейчас многие недооценивают добровольческие батальоны Украины, «добробаты». Их приструнили, постарались встроить в официальные силовые структуры. А в Донбассе еще прекрасно помнят, что это и чем они отличаются от «регуляров». Подробности...
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              Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии

              Путин и Эрдоган нашли решение острой ситуации на сирийско-турецкой границе   22 октября 2019, 22:15
              Фото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
              Текст: Петр Акопов

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              После шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. Турция пока остается в буферной зоне, откуда выходят курдские формирования. Однако Эрдоган заявил, что Анкара не позарится на чьи-то территории, и подтвердил приверженность сохранению сирийской территориальной целостности. Владимир Путин назвал решения судьбоносными – и так оно есть.

              За 16 лет Путин и Эрдоган провели множество встреч и переговоров, но вряд ли хоть одни из них продолжались так долго, как в этот вторник в Бочаровом ручье. Шесть с лишним часов того стоили – достигнута важнейшая договоренность по северной части Сирии, а значит, и по окончанию всего сирийского конфликта.

              «Достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом, на наш взгляд, можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Это принципиальная позиция, и мы обстоятельно говорили об этом с президентом Турции. Важно, что турецкие партнеры разделяют такой подход», – так Путин охарактеризовал итог переговоров.

              Сирия получает контроль над собственным севером, населенным преимущественно курдами. В последние восемь лет, когда сирийские курды привыкли жить и воевать самостоятельно (хотя и под американским присмотром), они все меньше чувствовали себя частью Сирии. Но по мере того, как Асад с помощью России восстанавливал контроль над все новыми частями страны, будущее самопровозглашенной Демократической Федерации Северной Сирии, или Рожавы, как ее еще называют, становилось все более проблематичным. Турки никогда не согласились бы с присутствием на их границах по сути независимого курдского государства, а Сирия рано или поздно попыталась бы вернуть себе контроль над своей территорией. Но пока на курдской территории сидели американские военные (несколько сот человек обозначали поддержку Вашингтоном курдов), все было подвешено.

              Однако после того, как Штаты ушли (не вдруг – а понимая решимость Эрдогана начать операцию против курдов), ситуация стала развиваться стремительно. Анкара развернула «Источник мира», целью которого было выдавить курдские подразделения из 30-километровой зоны вдоль турецкой границы. Курды были вынуждены пойти на соглашение с Дамаском, и они начали отход из большей части «зоны безопасности», объявленной турками, и впустили на свои территории сирийские войска. Но многие боялись столкновений между сирийцами и турками, не нужных, впрочем, ни одной из сторон.

              В этой ситуация России выступила посредником – именно она будет обеспечивать контроль за выводом курдских формирований и за вступлением сирийской армии сначала на территорию Рожавы и к турецкой границе за пределами «зоны безопасности». А через 150 часов (которые турки оставили себе на завершение операции и удаление курдов) Россия и Турция начнут патрулировать зону к востоку и западу от самой «зоны безопасности», к этому моменту свободной от курдских формирований. Понятно, что на следующем этапе, который будет оговорен, к границе Турции выйдут сирийские пограничники и военные. То есть сирийцы постепенно заменят турок на территории Рожавы – Анкара выдавила курдские отряды, а армия Асада придет на место турецких войск, которые Эрдоган выведет, когда убедится в отсутствии курдских формирований.

              Турки подтвердили, что им не нужны сирийские территории. Их цель – убрать курдские отряды от своей границы. По мере их ухода контроль над территориями будет передаваться сирийской армии при контроле со стороны российской военной полиции за отводом и разоружением курдских частей.

              То есть не будет ни столкновений турок и сирийцев, ни боев турок с курдами (если курды в самом деле везде отведут войска), а Дамаск получит контроль над северной частью страны. Да, пока что не над всей – курды сохранят свои формирования в ряде населенных пунктов, но сам факт выхода сирийской армии на сирийско-турецкую границу чрезвычайно важен.

              Дамаск потерял контроль над ней в самом начале войны и теперь начинает возвращать его, а значит, и восстанавливать национальный суверенитет. Он не будет ни антитурецким, ни антикурдским. Как заявил Владимир Путин, «защищать мир и спокойствие на границе туркам и сирийцам предстоит вместе, и здесь без взаимоуважительного сотрудничества между Турцией и Сирией не обойтись».

              Проиграли ли курды? Только если смотреть на происходящее с точки зрения мечты о независимом сирийском Курдистане. Но в реальности шансов на него не было никаких. Сейчас курдам нужно будет договариваться с Дамаском о широкой автономии в рамках Сирии – это станет наилучшим вариантом для народа, к которому относится более 10 процентов сирийского населения.

              Как сказал Владимир Путин:

              «Кроме того, нужно запустить широкий диалог между правительством Сирии и курдами, проживающими на северо-востоке Сирии. Очевидно, что именно в рамках такого инклюзивного диалога могут быть в полной мере учтены и реализованы все права и интересы курдского народа, курдов как неотъемлемой части многонационального сирийского народа».

              Курды имеют право на уважение их интересов. Но интересы Сирии и Турции сейчас играют приоритетную роль. Сирия собирается воедино после восьмилетнего развала, а Турция хочет обезопасить свою южную границу, сделать так, чтобы через нее ее никто не тревожил. Россия может гарантировать возращение турецко-сирийского соседства, пока что приграничного, а со временем и мирного. Курды все равно будут жить по обе стороны этой границы, но их уже не смогут использовать в своих играх внешние силы, которые покидают далекий от них Ближний Восток.

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