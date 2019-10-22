Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии

После шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. Турция пока остается в буферной зоне, откуда выходят курдские формирования. Однако Эрдоган заявил, что Анкара не позарится на чьи-то территории, и подтвердил приверженность сохранению сирийской территориальной целостности. Владимир Путин назвал решения судьбоносными – и так оно есть.

За 16 лет Путин и Эрдоган провели множество встреч и переговоров, но вряд ли хоть одни из них продолжались так долго, как в этот вторник в Бочаровом ручье. Шесть с лишним часов того стоили – достигнута важнейшая договоренность по северной части Сирии, а значит, и по окончанию всего сирийского конфликта.

«Достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом, на наш взгляд, можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Это принципиальная позиция, и мы обстоятельно говорили об этом с президентом Турции. Важно, что турецкие партнеры разделяют такой подход», – так Путин охарактеризовал итог переговоров.

Сирия получает контроль над собственным севером, населенным преимущественно курдами. В последние восемь лет, когда сирийские курды привыкли жить и воевать самостоятельно (хотя и под американским присмотром), они все меньше чувствовали себя частью Сирии. Но по мере того, как Асад с помощью России восстанавливал контроль над все новыми частями страны, будущее самопровозглашенной Демократической Федерации Северной Сирии, или Рожавы, как ее еще называют, становилось все более проблематичным. Турки никогда не согласились бы с присутствием на их границах по сути независимого курдского государства, а Сирия рано или поздно попыталась бы вернуть себе контроль над своей территорией. Но пока на курдской территории сидели американские военные (несколько сот человек обозначали поддержку Вашингтоном курдов), все было подвешено.

Однако после того, как Штаты ушли (не вдруг – а понимая решимость Эрдогана начать операцию против курдов), ситуация стала развиваться стремительно. Анкара развернула «Источник мира», целью которого было выдавить курдские подразделения из 30-километровой зоны вдоль турецкой границы. Курды были вынуждены пойти на соглашение с Дамаском, и они начали отход из большей части «зоны безопасности», объявленной турками, и впустили на свои территории сирийские войска. Но многие боялись столкновений между сирийцами и турками, не нужных, впрочем, ни одной из сторон.

В этой ситуация России выступила посредником – именно она будет обеспечивать контроль за выводом курдских формирований и за вступлением сирийской армии сначала на территорию Рожавы и к турецкой границе за пределами «зоны безопасности». А через 150 часов (которые турки оставили себе на завершение операции и удаление курдов) Россия и Турция начнут патрулировать зону к востоку и западу от самой «зоны безопасности», к этому моменту свободной от курдских формирований. Понятно, что на следующем этапе, который будет оговорен, к границе Турции выйдут сирийские пограничники и военные. То есть сирийцы постепенно заменят турок на территории Рожавы – Анкара выдавила курдские отряды, а армия Асада придет на место турецких войск, которые Эрдоган выведет, когда убедится в отсутствии курдских формирований.

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Турки подтвердили, что им не нужны сирийские территории. Их цель – убрать курдские отряды от своей границы. По мере их ухода контроль над территориями будет передаваться сирийской армии при контроле со стороны российской военной полиции за отводом и разоружением курдских частей.

То есть не будет ни столкновений турок и сирийцев, ни боев турок с курдами (если курды в самом деле везде отведут войска), а Дамаск получит контроль над северной частью страны. Да, пока что не над всей – курды сохранят свои формирования в ряде населенных пунктов, но сам факт выхода сирийской армии на сирийско-турецкую границу чрезвычайно важен.

Дамаск потерял контроль над ней в самом начале войны и теперь начинает возвращать его, а значит, и восстанавливать национальный суверенитет. Он не будет ни антитурецким, ни антикурдским. Как заявил Владимир Путин, «защищать мир и спокойствие на границе туркам и сирийцам предстоит вместе, и здесь без взаимоуважительного сотрудничества между Турцией и Сирией не обойтись».

Проиграли ли курды? Только если смотреть на происходящее с точки зрения мечты о независимом сирийском Курдистане. Но в реальности шансов на него не было никаких. Сейчас курдам нужно будет договариваться с Дамаском о широкой автономии в рамках Сирии – это станет наилучшим вариантом для народа, к которому относится более 10 процентов сирийского населения.

Как сказал Владимир Путин:

«Кроме того, нужно запустить широкий диалог между правительством Сирии и курдами, проживающими на северо-востоке Сирии. Очевидно, что именно в рамках такого инклюзивного диалога могут быть в полной мере учтены и реализованы все права и интересы курдского народа, курдов как неотъемлемой части многонационального сирийского народа».

Курды имеют право на уважение их интересов. Но интересы Сирии и Турции сейчас играют приоритетную роль. Сирия собирается воедино после восьмилетнего развала, а Турция хочет обезопасить свою южную границу, сделать так, чтобы через нее ее никто не тревожил. Россия может гарантировать возращение турецко-сирийского соседства, пока что приграничного, а со временем и мирного. Курды все равно будут жить по обе стороны этой границы, но их уже не смогут использовать в своих играх внешние силы, которые покидают далекий от них Ближний Восток.

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