Путин на встрече с Эрдоганом дал оценку ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Сирии сложной, отметив, что на этом фоне консультации с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом приобретают особую важность.

«Ситуация в регионе очень острая, мы все это понимаем. Думаю, наша встреча сегодня, наши консультации очень востребованы», – сказал Путин, открывая встречу с Эрдоганом в узком составе, передает ТАСС.

Путин выразил надежду на то, что «уровень российско-турецких отношений, который достигнут в настоящее время, сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов сложных, которые в регионе сложились на сегодняшний день». Он также выразил надежду на то, что это позволит найти ответы на все вопросы как в интересах Турции и России, так и в интересах всех стран региона.

Путин тепло приветствовал делегацию Турции и поблагодарил за решение приехать в Сочи.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным будет важным, предстоит обсудить проблемы в Сирии.

Тем временем Эрдоган в очередной раз заявил о готовности возобновить операцию «Источник мира» в Сирии, если США не сдержат обещаний о выводе бойцов курдских формирований «Сил народной самообороны» с северо-востока республики.

17 октября США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды покинули район пограничной зоны безопасности.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

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