Песков назвал важным визит Эрдогана к Путину

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным будет важным, предстоит обсудить проблемы в Сирии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Буквально в течение часа – полутора мы ожидаем начало его (Путина) переговоров с президентом Турции Эрдоганом. Эрдоган прибудет с рабочим визитом. Визит важный», – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что «главным образом разговор пойдет о делах сирийских, ситуации на северо-востоке страны». «Мы являемся свидетелями обмена весьма жесткими заявлениями между Соединенными Штатами и Турцией, поэтому Путину есть, о чем поговорить со своим турецким коллегой», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

По его словам, «конечно, всегда лидеры двух стран используют встречи для того, чтобы сверить часы по двусторонним делам». «С Турцией нас объединяет целый комплекс торгово-экономических отношений», – констатировал пресс-секретарь российского лидера.

Кремль рассчитывает, что президент Турции во время переговоров в Сочи сообщит президенту России о своих дальнейших планах по проведению военной операции «Источник мира».

Песков также заявил, что вопрос продления перемирия в Сирии надо адресовать Турции. «Это надо спрашивать у турецкой стороны. Дело в том, что это был не договор, это была договоренность, которая была достигнута в Анкаре между представителями США и Турции. Сегодня произойдет обмен информацией между двумя президентами - Турции и России. После переговоров будет пресс-конференция, на которой они, наверное, внесут ясность», – сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько вероятно продолжение договора о прекращении огня, передает РИА «Новости».

В ответ на вопрос о том, готова ли Россия разрешить турецким военным оставаться на территории Сирии, Песков отметил, что разрешение может дать только легитимное правительство Сирии.

Ранее во вторник Эрдоган в очередной раз заявил о готовности возобновить операцию «Источник мира» в Сирии, если США не сдержат обещаний о выводе бойцов курдских формирований «Сил народной самообороны» с северо-востока республики.

17 октября США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды покинули район пограничной зоны безопасности.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД