Эрдоган вновь заявил о готовности возобновить операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз заявил о готовности возобновить операцию «Источник мира» в Сирии, если США не сдержат обещаний о выводе бойцов курдских формирований «Сил народной самообороны» с северо-востока республики.

«Если они (США) не сдержат своих слов, то мы с еще большей решимостью продолжим операцию. К настоящему времени порядка 700-800 террористов уже покинули зону безопасности, мы ожидаем, что до 22.00 (совпадает с мск) с этих территорий выйдут еще 1,2 тысячи», – заявил он, передает ТАСС.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на севере Сирии против курдов с целью создания зоны безопасности на границе. В ситуацию вмешались сирийские войска, которые по договоренности с курдами стали занимать города на севере страны.

17 октября США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды покинули район пограничной зоны безопасности.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД