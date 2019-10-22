Эрдоган отвел курдам 150 часов на отступление от турецких границ

Курдским формированиям в Сирии отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы с Турцией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Начиная с завтрашнего дня, будем осуществлять наш проект. В течение 150 часов все террористы YPG (сил самообороны курдов) и тяжелые вооружения будут отодвинуты на 30 километров вглубь и ликвидированы», – передает слова Эрдогана РИА «Новости».

Он добавил, что бойцы курдских формирований «Силы народной самообороны» покинут сирийские города Телль-Рифаат и Манбидж, передает ТАСС.

Эрдоган отметил, что российские силы начнут патрулирование после отведенных курдам на отход от турецкой границы 150 часов

«После отведенных 150 часов начнется турецко-российское патрулирование к западу и востоку от места проведения операции «Источник мира», – заявил Эрдоган.

Совместное патрулирование будет осуществляться на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией.

«Сохранение сирийской территориальной целостности и политической целостности - это в нашем направлении, то, что мы делаем. Мы не позаримся на чужие территории, мы очень аккуратно планируем все свои шаги на этом направлении», – сказал Эрдоган.

Он также отметил, что Турция и Россия не допустят сепаратистских проявлений на севере Сирии.

Президент Турции заверил, что в ходе операции на севере Сирии Турция делает все возможное, чтобы зачистить территории от боевиков.

«На территориях, которые будут очищены, будут расселены сирийские граждане, около 1 миллиона», – заявил турецкий лидер.

Кроме того, президент Турции заявил, что сотрудничество с Россией в области оборонной промышленности будет продолжено. Также Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую» в Турции.

Ранее Путин рассказал об итогах переговоров с Эрдоганом. Лидеры договорились, что в зону турецкой операции в Сирии войдет российская военная полиция.

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