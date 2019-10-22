Путин и Эрдоган договорились о «судьбоносных решениях»

Президент России Владимир Путин заявил, что турецкий лидер Тайип Эрдоган подробно объяснил ему цели и задачи операции Турции в Сирии.

«Господин Эрдоган дал подробные разъяснения, касающиеся целей и задач турецкой военной операции вдоль границы с Сирией», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он также заявил, что на консультациях Россия и Турция вышли на судьбоносные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе.

Путин подчеркнул, что важно не допустить, чтобы действиями Турции в Сирии воспользовались террористы. По словам российского лидера, нужно запустить широкий диалог курдов и правительства Сирии.

Он добавил, что Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного присутствия. При этом сепаратистские настроения в стране, считает Путин, подогревались извне.

Президент России отметил, что Турция разделяет подход Москвы о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии.

«Конечно же, затрагивалась и гуманитарная проблематика. Считаем необходимым и далее помогать сирийским беженцам вернуться на родину, что позволит заметно облегчить бремя социально-экономической нагрузки, которую несут страны, согласившиеся принять сирийцев», – сказал Путин.

Переговоры двух лидеров в резиденции российского лидера «Бочаров ручей» в Сочи длилась более шести часов, передает ТАСС.

Встреча Путина и Эрдогана началась в 13.27. Путин перед личной встречей с Эрдоганом назвал ситуацию в Сирии сложной. Он отметил, что в этой ситуации важны консультации с турецким лидером.

В Кремле призывали не ждать прорывов от встречи лидеров двух стран.

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