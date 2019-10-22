Песков посоветовал не ждать прорывов от встречи Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал не поддаваться завышенным ожиданиям относительно встречи лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

«Не нужно делать какие-то завышенные прогнозы и поддаваться завышенным ожиданиям», – сказал он в эфире Первого канала.

Песков напомнил, что Россия и Турция – государства-партнеры, выступающие за территориальную целостность Сирии, передает РИА «Новости».

Во вторник переговоры лидеров России и Турции стартовали в Сочи. Ожидается, что главным предметом диалога Путина и Эрдогана станет ситуация в Сирии с учетом проведения там военной операции Анкары.

Перед этим Эрдоган в очередной раз заявил о готовности возобновить операцию «Источник мира» в Сирии, если США не сдержат обещаний о выводе бойцов курдских формирований «Сил народной самообороны» с северо-востока республики.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

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