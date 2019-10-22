Путин и Эрдоган встретились тет-а-тет

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи и провели переговоры тет-а-тет, без делегаций.

На данный момент переговоры президентов длятся уже более двух часов, встреча началась в 13.27 по московскому времени, передает РИА «Новости».

До этого лидеры провели переговоры в широком формате, обсуждалась ситуация в Сирии. Путин в ходе встречи назвал ситуацию в Сирии сложной, отметив, что на этом фоне консультации с Эрдоганом приобретают особую важность.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не ждать прорывов от встречи двух лидеров.

Переговоры проходят на фоне ситуации в Сирии. На прошлой неделе США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий на севере САР: Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курды покинули район пограничной зоны безопасности. Однако Эрдоган заявил о готовности возобновить операцию «Источник мира» в Сирии, если США не сдержат обещаний о выводе курдов.

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