К зоне турецкой операции в Сирии отправят российскую военную полицию

Россия и Турция договорились, что со среды в зону за пределами турецкой операции в Сирии вводится российская военная полиция и сирийские военнослужащие, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

В меморандуме по итогам переговоров сообщается, что Россия и Турция начнут совместное патрулирование в зоне рядом с территорией турецкой военной операции в Сирии, передает РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что на консультациях с турецким лидером Россия и Турция вышли на судьбоносные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе.