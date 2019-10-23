США пригрозили Турции новыми санкциями за операцию в Сирии

Американские санкции против Турции за операцию в Сирии пока сохраняются, также не исключено введение новых, если позиция Анкары не изменится, заявили в Госдепе.

Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил Турции пошлинами и санкциями в случае «неприемлемого поведения с ее стороны».

При этом 17 октября США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии, по которому Турция приостановила операцию на 120 часов, чтобы курды отошли от границы. Трамп тогда заявил, что больше не будет санкций против Анкары.

Указ о введении санкций против Турции президент США подписал после начала операции в Сирии.

Во вторник президенты России и Турции договорились о разрешении ситуации в Турции на фоне не выполненных Вашингтоном обязательств по отводу курдских формирований.

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