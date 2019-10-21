Трамп пригрозил Турции новыми пошлинами и санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции пошлинами и санкциями в случае неприемлемого поведения с ее стороны, сообщает Reuters.

Говоря о возможном введении пошлин и санкций в отношении Турции, Трамп отметил, что, по его мнению, Турция не станет вести себя ненадлежащим образом. «Не думаю, что они будут», – сказал Дональд Трамп, передает ТАСС.

После чего он подчеркнул, что сила США заключается в экономике. «Это великая сила», – уточнил президент.

Напомним, 17 октября США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии. Турция приостановит операцию на 120 часов, чтобы курды отошли от границы на 30 километров к югу.

После чего Трамп сообщил о «полной паузе» в турецкой операции в Сирии.

Однако ранее президент США подписал указ о введении санкций против Турции и пообещал «разрушить» турецкую экономику в случае, если Анкара начнет уничтожать курдов в Сирии.

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