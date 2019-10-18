Трамп провел переговоры с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с турецким лидером Тайипом Эрдоганом по поводу ситуации в Сирии. Он также отметил, что глава Турции стремится к прекращению огня.

«Только что поговорил с президентом Турции Эрдоганом. Он сказал мне, что были небольшие инциденты со снайперским огнем и минометными обстрелами, но они были быстро устранены. Он очень сильно хочет, чтобы прекращение огня или перерыв сработали. Курды тоже этого хотят», – написал Трамп в Twitter.

Напомним, 17 октября вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с Эрдоганом в Анкаре заявил, что США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии.

Турция приостановит операцию на 120 часов, чтобы курды отошли от границы на 30 километров к югу от границы. Также, согласно соглашению, курды должны сложить оружие.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о данных договоренностях, отмечая, что отношения США и Турции получили шанс на спасение.

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