Отношения США и Турции получили шанс на спасение

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18 октября, пятница  |  Последнее обновление — 10:24  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины и Грета Тунберг

Список Би-би-си зачастую составлялся не по степени влиятельности, а по частоте упоминаний в прессеФото: ВЗГЛЯД
Назван список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си. Помимо ожидаемой Греты Тунберг, в сотне женщин года присутствует, например, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия, защитница прав чернокожих балерин. Россия представлена всего одной участницей. И ее нахождение в данном списке вызывает определенные вопросы. Подробности...
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Разведка США пыталась «вскрыть» секретный полигон устаревшими методами

Попасть на этот полигон не так-то просто даже специально уполномоченным людям - не то что американским разведчикамФото: Stringer/Reuters
Удивительные приключения организовали себе в России сразу три высокопоставленных офицера американской разведки. Они были задержаны в непосредственной близости от сверхсекретного полигона ВМФ России. Как их удалось распознать, почему разведка проводилась именно такими методами и были ли шансы на успех операции? Подробности...
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Отношения США и Турции получили шанс на спасение

Американцы уходят – а Турция остается навсегдаФото: Ralph Peters/imago/ТАСС
Реджеп Эрдоган вышел победителем из противостояния с Америкой по итогам кризиса, связанного с операцией турецкой армии на севере Сирии. Давление Вашингтона на Анкару, призывы «не быть дураком» и угрозы санкциями ни к чему не привели. Турция согласилась приостановить операцию на пять дней, после чего займет те районы, которые и планировала. Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Москва не хочет быть полицейским на Ближнем Востоке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Уход американского контингента, начало турецкой операции, стремительное выдвижение сирийской армии на северо-восток, договоренности между Дамаском и курдами – все пришло в движение, все меняется с невероятной скоростью. Подробности...

В России зря жалеют сепаратистов Каталонии

Никита Коваленко, политический обозреватель
Мы хорошо знаем, что такое сепаратизм, и вряд ли РФ как-то выиграет от его всплеска в Европе или где бы то ни было еще. Скорее – совсем наоборот. Симпатизируя каталонскому сепаратизму, можно встать на очень опасный путь. Подробности...
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Нас создало советское телевидение

Герман Садулаев, писатель, публицист
Происходит нечто большее, чем просто «смена носителей». Меняется сам тип культуры, а, стало быть, и общества, и государства. Мы еще вспомним добрым словом умирающее телевидение. Поблагодарим его за то, что оно создало нацию и язык. Подробности...
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              Отношения США и Турции получили шанс на спасение

              Американцы уходят – а Турция остается навсегда   18 октября 2019, 09:10
              Фото: Ralph Peters/imago/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              Реджеп Эрдоган вышел победителем из противостояния с Америкой по итогам кризиса, связанного с операцией турецкой армии на севере Сирии. Давление Вашингтона на Анкару, призывы «не быть дураком» и угрозы санкциями ни к чему не привели. Турция согласилась приостановить операцию на пять дней, после чего займет те районы, которые и планировала.

              Хотя сначала Реджеп Эрдоган не хотел встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом, потом он все же изменил свою позицию – и переговоры в общей сложности продлились четыре часа. По их итогам Пенс рассказал о достигнутой договоренности – прекращении огня в Сирии и приостановке турецкой операции на 120 часов. За это время курдские формирования должны отойти за пределы зоны безопасности, которая распространяется на 30 километров к югу от турецкой границы, а оставшиеся в этой зоне обязаны сдать оружие. Турки не будут вести боевых действий в приграничном сирийском городе Кобани, но после отвода курдских формирований окончательно завершат военную операцию.

              Штаты обязались способствовать отводу курдских отрядов. Пенс сообщил, что США не планируют вводить дополнительные санкции против Турции и могут отменить уже принятые санкции после прекращения боевых действий турецкой армии. Трамп в Вашингтоне приветствовал соглашение, поблагодарив Эрдогана за то, что «миллионы жизней будут спасены».

              На самом деле будут спасены американо-турецкие отношения, которые сам же Вашингтон раскалил до предела. К моменту начала операции «Источник мира» отношения двух стран и так были очень плохими по целому ряду причин, начиная от участия американцев в попытке переворота в Турции и заканчивая их давлением на Эрдогана из-за покупки российских С-400. Одной из важнейших претензий турок к американцам был тот факт, что США не давали им разобраться с сирийскими курдами, которых Анкара обвиняет в поддержке внутритурецких сепаратистов. Эрдоган давно уже обещал провести операцию против сирийских курдов, чтобы отогнать их от своих границ.

              Причем он провел бы эту операцию вне зависимости от согласия или протеста американцев, но ждал до последнего того момента, пока Вашингтон не уберет с севера Сирии небольшой американский контингент. На днях это произошло – Трамп решил все-таки увести американцев как для того, чтобы больше не злить Эрдогана, так и для того, чтобы банально не подставить их под случайный огонь турецких войск. Эрдоган оценил жест. Но тут же в США и на Западе в целом началась массированная кампания против Турции, «убивающей мирных курдов».

              Трамп, чтобы скрыть свои истинные планы по примирению с Эрдоганом, тоже стал рвать и метать – грозился уничтожить турецкую экономику и покарать Анкару. Но Эрдоган и в ус не дул. Операция продолжалась, хотя, как теперь выясняется, Штаты сообщили ему о готовности курдов пойти на уступки. Верить обещаниям курдов было сложно, но в итоге им в самом деле не останется ничего, кроме как отойти от турецкой границы, по крайней мере в части занятых ими районов. А чтобы не пустить турок в другие приграничные районы, курды пропустили туда сирийскую армию, то есть пошли на то, что давно уже предлагала им Россия.

              Всего за несколько дней операции все стало двигаться в выгодном для Турции и России направлении. При этом Эрдоган просто игнорировал окрики из США. Трамп, в свою очередь, не мог просто забыть о происходящем в Сирии – его прямо обвиняли в том, что он, отведя войска, подыграл даже не Эрдогану, а Путину, и теперь погибнут тысячи мирных жителей.

              В итоге Трамп отправил в Турцию Пенса и Помпео, чтобы убедить Эрдогана пойти навстречу и помочь сохранить лицо и американо-турецкие отношения. Турецкий президент согласился взять пятидневную паузу, чтобы американцы убедили курдов отвести свои отряды. То есть получил все, что хотел, а Вашингтон обязался снять санкции, уже введенные против Анкары. Это чистая победа Эрдогана: он получит все, что хотел. В том числе и шанс на спасение американо-турецких отношений от дальнейшей деградации.

              При этом понятно, что американцы не могут ни в чем убедить сирийских курдов – тем просто некуда деваться, и они в любом случае отошли бы от границы. Реально договариваться о своем будущем курдам придется с Дамаском при участии России, которая давно предлагала им такой вариант. Сейчас же курдам предстоит просто доиграть свою последнюю роль в американском спектакле, причем выступая сразу в двух ипостасях – невинных жертв турок вследствие предательства Трампа и одновременно миллионов, благодарных Трампу за свои спасенные жизни.

              К реальному будущему как курдов, так и Сирии в целом это не имеет никакого отношения. Впрочем, они же сами согласились играть с американцами в их игру. Забыв не только то, как американцы ведут себя с доверившимися им, но и то, что сами сотни лет живут бок о бок с турками, с которыми тоже придется рано или поздно договариваться о реальной соседской жизни, а не о фантазиях о независимом государстве. Американцы уходят – а Турция остается навсегда.

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