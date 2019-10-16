Эрдоган согласился на встречу с Пенсом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом, несмотря на то, что ранее отказался от встречи, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Эрдоган также готов встретиться с госсекретарем США Майком Помпео, который прибудет в Турцию вместе с Пенсом, сообщает «Интерфакс».

Ранее турецкий лидер отказался обсуждать ситуацию в Сирии с Пенсом, заявив, что будет говорить только с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп в ходе телефонного разговора с Эрдоганом призвал его к немедленному прекращению военной операции в Сирии.

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